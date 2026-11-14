 Accident între două tramvaie în Capitală! Un pasager a ajuns la spital, iar mai multe linii STB au fost blocate
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Accident între două tramvaie în Capitală! Un pasager a ajuns la spital, iar mai multe linii STB au fost blocate

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Accident între două tramvaie, sâmbătă dimineață, în Capitală! Două vehicule de tip Astra Imperio s-au ciocnit la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului, iar în urma impactului o persoană a fost rănită și transportată la spital. 

Accident între două tramvaie.
Accident între două tramvaie. Foto: Ghirocean Octavian / Facebook @ Infotrafic București și Ilfov

Incidentul a afectat circulația mai multor linii de transport în comun, potrivit informațiilor transmise de B365 și Digi24.  

Accidentul s-a produs în jurul orei 06:00, când Brigada Rutieră a fost alertată printr-un apel la 112. La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar autoritățile au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs coliziunea.

O persoană a fost rănită în urma impactului dintre cele două tramvaie

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, un pasager în vârstă de 40 de ani a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

„În această dimineață, în jurul orei 6:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului, în care au fost implicate două tramvaie. În urma accidentului de circulație, un pasager în vârstă de 40 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră, potrivit Agerpres.

Mai multe linii STB au fost afectate după accident

În urma coliziunii, circulația mijloacelor de transport în comun din zonă a fost perturbată. Mai multe linii de tramvai și autobuz au înregistrat probleme de circulație, fiind afectate de intervenția echipajelor și de blocarea traficului în zona accidentului.

Reprezentanții Societății de Transport București au transmis și date despre incidentele în care au fost implicate tramvaiele Astra Imperio de la introducerea acestora în circulație.

„De la punerea în exploatare a tramvaielor Astra Imperio, în decembrie 2022, și până în prezent, au fost înregistrate 841 de evenimente de circulație în care au fost implicate aceste vehicule. Dintre acestea, majoritatea au constat în tamponări, produse, în principal, din culpa altor participanți la trafic. Celelalte evenimente au inclus deraieri, precum și blocări generate de cauze tehnice sau de avarii ale rețelei de contact”, au transmis reprezentanții STB, potrivit Buletin de București

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