 Nu a mai apucat să-și cunoască bebelușul! Un tânăr de doar 26 de ani, printre victimele tragediei din New York
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Nu a mai apucat să-și cunoască bebelușul! Un tânăr de doar 26 de ani, printre victimele tragediei din New York

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clădire cu trei etaje s-a prăbușit miercuri după-amiază în cartierul Flatbush din Brooklyn, New York, provocând moartea a cel puțin opt persoane și rănirea altor peste 17 oameni, dintre care șapte copii. 

Un tânăr care urma să fie tată la 26 de ani a murit în New York
Un tânăr care urma să fie tată la 26 de ani a murit în New York Foto: Profimedia

Deși autoritățile nu au făcut publică lista completă a victimelor, familia unuia dintre cei decedați l-a identificat drept Jose Luis Caguana, un muncitor în construcții în vârstă de 26 de ani.  

Cum s-a produs incidentul din New York

Incidentul s-a produs pe 11 noiembrie, în jurul orei 16:00, la o clădire situată pe Flatbush Avenue. Potrivit autorităților, și o parte a unei construcții învecinate a fost avariată în urma prăbușirii. În apropiere se desfășurau lucrări de construcție, iar mai multe persoane aflate în cele două imobile și pe șantier au rămas blocate sub dărâmături.

Aproximativ 250 de pompieri și membri ai echipajelor de intervenție au fost mobilizați pentru operațiunile de salvare, desfășurate în condiții extrem de dificile din cauza instabilității structurii, potrivit People.

Un muncitor de 26 de ani, printre victime

Tânărul emigrase din Ecuador în Statele Unite în urmă cu aproximativ șase ani și urma să devină tată pentru a doua oară. Fratele său a declarat pentru presa locală că soția victimei, însărcinată, trece prin momente extrem de dificile după pierderea celui care reprezenta principalul susținător financiar al familiei.

Existau lucrări de construcție în zonă

Documentele oficiale consultate de presa americană arată că în apropierea clădirii prăbușite se efectuau lucrări de construcție de mai multe luni. Potrivit informațiilor apărute în presă, un ordin de oprire a unor lucrări de demolare ar fi fost ignorat la un moment dat, fapt ce a dus la emiterea unei sancțiuni. Ulterior, situația ar fi fost remediată.

Ancheta privind cauzele prăbușirii este coordonată de Departamentul pentru Clădiri al orașului New York, care încearcă să stabilească dacă lucrările desfășurate în zonă au avut vreun rol în producerea tragediei.

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