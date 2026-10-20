 „Nu știam că un herpes poate ucide un bebeluș”. Drama unei mame care și-a pierdut fiica la doar 10 zile de la naștere
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„Nu știam că un herpes poate ucide un bebeluș”. Drama unei mame care și-a pierdut fiica la doar 10 zile de la naștere

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O tânără mamă din Marea Britanie a decis să vorbească public despre tragedia care i-a schimbat viața, după ce fiica ei, Magnolia, a murit la numai 10 zile de la naștere în urma infectării cu virusul herpes simplex (HSV), virusul care provoacă, de obicei, herpesul labial.

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Foto: social media

Drama unei familii

Potrivit BBC, Meg Edmonds, în vârstă de 22 de ani, a povestit că fetița s-a născut sănătoasă, după o sarcină și o naștere fără complicații. Abia ulterior și-a dat seama că avea un herpes pe buză în perioada nașterii, însă la acel moment nu a considerat că ar putea fi ceva grav.

„Privind acum fotografiile, pot vedea că aveam o leziune sau o rană pe buză în timp ce nășteam. Nu am avut niciodată herpes înainte și nu m-am gândit că ar putea fi ceva periculos”, a declarat aceasta.

Femeia spune că trăiește cu un sentiment permanent de vinovăție, deși încearcă să își amintească faptul că nu cunoștea riscurile. Potrivit familiei, se suspectează că virusul ar fi fost transmis de mamă către nou-născută.

„Vinovăția este de nesuportat. Este îngrozitor. Încerc să îmi reamintesc că nu știam și că am făcut tot ce am putut cu informațiile pe care le aveam la acel moment”, a mărturisit ea.

Avertismentul pentru alți părinți

După moartea fetiței sale, Meg Edmonds s-a alăturat unei campanii de informare derulate de organizația Lullaby Trust, care promovează sănătatea și siguranța bebelușilor.

Ea spune că nu știa că herpesul labial este cauzat de virusul herpes simplex și că acesta poate reprezenta un risc major pentru nou-născuți.

„Auzisem de herpes, dar doar ca boală cu transmitere sexuală. Nu știam că un herpes pe buză este cauzat de același virus și că poate fi atât de periculos pentru un bebeluș”, a explicat femeia.

Reprezentanții organizației le recomandă părinților și apropiaților să se spele pe mâini înainte de a atinge un nou-născut și să evite sărutarea bebelușilor atunci când sunt bolnavi sau au leziuni specifice herpesului labial.

Herpesul poate fi extrem de periculos pentru nou-născuți

Deși pentru majoritatea adulților herpesul labial este o afecțiune comună și, de regulă, fără consecințe grave, la nou-născuți situația poate fi complet diferită. Sistemul lor imunitar este încă insuficient dezvoltat, iar infecția cu HSV poate provoca complicații severe și chiar deces.

Meg Edmonds spune că au luat măsuri pentru a-și proteja copilul de infecții, evitând contactul cu persoane bolnave și acordând o atenție deosebită igienei.

„Mă spălam constant pe mâini și eram foarte atentă la infecții. Dar nu am știut niciodată că un herpes ar putea să-mi ucidă copilul”, a spus aceasta.

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