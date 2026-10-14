 Ofertă masivă de muncă în Dubai! Se caută 5.000 de oameni pentru șantiere. Care sunt avantajele
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Ofertă masivă de muncă în Dubai! Se caută 5.000 de oameni pentru șantiere. Care sunt avantajele

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Piața muncii din Orientul Mijlociu își extinde forța de lucru printr-un parteneriat de amploare. Compania Masa Depan Building Maintenance L.L.C. din Dubai a încheiat un memorandum de înțelegere cu autoritățile din Ghana pentru a aduce până la 5.000 de muncitori destinați sectorului construcțiilor.

Mii de locuri de muncă în Dubai
Mii de locuri de muncă în Dubai Foto: pexels.com

Procesul se va derula în etape succesive, prima serie vizând un contingent de 500 de persoane, urmând ca restul posturilor să fie ocupate gradual, în funcție de evoluția proiectelor companiei, potrivit Insider Africa.

Pachete complete plătite de angajator: salarii, asigurări, zboruri și cazare

Înțelegerea bilaterală prevede ca firma din Emiratele Arabe Unite să suporte o serie importantă de costuri logistice și financiare, scutindu-i pe candidați de cheltuielile majore de relocare.

Angajatorul va achita integral salariile, spațiile de cazare și polițele de asigurare. În plus, pachetul acoperă costurile de recrutare, analizele medicale obligatorii, obținerea permiselor de muncă, taxele de viză și biletele de avion dus din Ghana către Dubai.

Pentru a preveni abuzurile întâlnite frecvent în zona forței de muncă străine, lucrătorii vor beneficia de instruire prealabilă privind legislația muncii și normele de securitate din Emirate. Pe durata contractului, aceștia vor avea alocat un responsabil dedicat bunăstării lor și acces la un mecanism oficial de depunere a plângerilor.

Rolul statului ghanez și aspectele rămase încă neclarificate în acord

Documentul a fost parafat de ministrul ghanez al Muncii, Emmanuel Kwadwo Agyekum, și directorul general al companiei din Dubai, Junhong Deng. Implicarea directă a guvernului din Ghana oferă o garanție suplimentară: Ministerul Muncii va supraveghea selecția candidaților, va valida contractele individuale și va evalua competențele profesionale înainte de plecare.

Cu toate acestea, inițiativa reprezintă pentru moment doar un acord-cadru interinstituțional, nu o deschidere oficială a înscrierilor individuale. Mai multe elemente esențiale nu au fost încă făcute publice, printre care grila salarială exactă, calificările tehnice solicitate, calendarul primelor plecări sau procedura exactă de înregistrare a dosarelor. Eficiența reală a filtrelor statului ghanez în protejarea propriilor cetățeni urmează să fie testată odată cu demararea primelor transporturi de muncitori.

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