 Parlamentară australiană, în stare critică după ce a fost lovită intenționat de o mașină. Un bărbat a fost pus sub acuzare
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoParlamentară australiană, în stare critică după ce a fost lovită intenționat de o mașină. Un bărbat a fost pus sub acuzare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile din Australia au pus sub acuzare un bărbat în legătură cu atacul asupra parlamentarei independente Helen Haines, după ce aceasta a fost lovită de un autoturism în fața biroului său din orașul Wangaratta, situat la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Melbourne. Poliția susține că a fost vorba despre un atac „țintit”.

image
Foto: Associated Press

Cum s-a produs incidentul

Potrivit Euronews, șoferul este acuzat de conducere periculoasă soldată cu vătămări grave, provocarea intenționată de răni grave și de infracțiunea federală de vătămare a unui oficial public. Bărbatul rămâne în arest și urmează să apară în fața instanței.

Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a fost grav rănită și a fost transportată la spitalul Alfred din Melbourne, unde a fost operată de urgență. Presa australiană a relatat că aceasta și-ar fi pierdut un picior în urma impactului.

După incident, șoferul a fost imobilizat de un frizer local, descris de presa australiană drept un adevărat erou. Acesta a declarat că a intervenit instinctiv pentru a împiedica fuga suspectului.

În urma arestării, polițiștii au descoperit și un cuțit în autoturismul suspectului. Ancheta este desfășurată de poliția statului Victoria împreună cu autoritățile federale și unitățile antiteroriste. Motivul atacului nu este cunoscut deocamdată.

Declarația Premierului Australiei

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că parlamentara se afla lângă mașina sa și lua obiecte din portbagaj în momentul în care a fost lovită.

„Este clar că a fost un act deliberat”, a afirmat șeful guvernului australian, precizând că șoferul ar fi întors vehiculul pentru a reveni în direcția victimei.

Atacul a provocat un val de reacții în întreaga țară, mai ales că violențele împotriva oamenilor politici sunt rare în Australia. Totuși, autoritățile au semnalat în ultimii ani o creștere a amenințărilor și intimidărilor la adresa aleșilor.

Premierul Anthony Albanese a făcut apel la calm și a avertizat asupra climatului tot mai tensionat din dezbaterile politice, subliniind că diferențele de opinie nu trebuie să se transforme în acte de violență.

Ghid de cumpărături

image png
FotoAndreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă” Vedete românești
zodii cu noroc in urmatorii 2 ani jpg
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura Horoscop
image
Bateristul trupei Poison, vindecat de cancer în stadiul IV după ce chimioterapia a eșuat: Înregistram deja mesaje pentru copiii mei adevarul.ro
image
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident adevarul.ro

Parteneri

image
„Are un deget violet! Posibil fractură”. FCSB, în pericol să piardă un titular la derby-ul cu Rapid www.fanatik.ro
image
Un gigant american, furnizor al Armatei SUA, preia o fabrică din România cu 180 de angajați observatornews.ro
image
O doctoriță din România plecată în vacanță a fost pe fază și a salvat viața unui om în aeroportul din Miami. Cine este Elena Sumanariu www.antena3.ro
image
Astăzi este votul decisiv pentru Guvernul Niculescu. Cum arată ultimele calcule pentru votul de învestire și care este programul www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de fostul miliardar român căruia amanta i-a mâncat averea! Scaunele şi mesele i-au fost scoase la vânzare as.ro
image
Schimbare la SGR. Unde vor putea românii să recicleze PET-urile și cum își vor recupera cei 50 de bani playtech.ro
image
„Îl văd la FCSB!” Nicolae Mitea l-a propus direct în primul 11 al lui Gigi Becali: „ADN de fotbalist” www.fanatik.ro
image
Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar okmagazine.ro
image
Meghan Markle readuce magia Crăciunului pentru Archie și Lilibet. Ducesa a publicat un nou videoclip okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
image png
Impact devastator între un microbuz care venea și o autobasculantă, la Buftea! Două persoane au murit. Alte 14 sunt rănite Național
image png
„Justițiarul de Berceni” a fost reținut de autorități. Care sunt acuzațiile aduse Național
laptop internaut calculator tastatura unsplash1 jpeg
Un oraș din România este cel mai bun din Europa pentru nomazii digitali. Un alt municipiu din țară se mai află în top 10 Național
cutremur romania jpeg
Gheorghe Mărmureanu, avertisment după cutremurul de 4,8 din Vrancea. Ce zone din România ar putea fi cele mai afectate de un seism major Național
banner 5 ore pe saptamana jpg
#Exclusiv Click!
VideoMetoda prin care ai putea să câștigi bani în plus fără să-ți dai demisia. Cum îți poate aduce AI-ul un al doilea venit cu doar 5 ore pe săptămână Fapt divers
image png
Un al doilea cap de porc, găsit la o adresă legată de Marius Lulea. Cofondatorul AUR: „Se poate trece la chestii mai violente” Național
revolut jpg
Revolut a picat în România și în mai multe țări! Ce mesaj au primit milioane de clienți Național
masina politie foto: pexels
Muziciană britanică găsită moartă în SUA. Prin ce ar fi trecut timp de doi ani Internațional
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net