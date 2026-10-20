Parlamentară australiană, în stare critică după ce a fost lovită intenționat de o mașină. Un bărbat a fost pus sub acuzare

Autoritățile din Australia au pus sub acuzare un bărbat în legătură cu atacul asupra parlamentarei independente Helen Haines, după ce aceasta a fost lovită de un autoturism în fața biroului său din orașul Wangaratta, situat la aproximativ 200 de kilometri nord-est de Melbourne. Poliția susține că a fost vorba despre un atac „țintit”.

Foto: Associated Press

Cum s-a produs incidentul

Potrivit Euronews, șoferul este acuzat de conducere periculoasă soldată cu vătămări grave, provocarea intenționată de răni grave și de infracțiunea federală de vătămare a unui oficial public. Bărbatul rămâne în arest și urmează să apară în fața instanței.

Helen Haines, în vârstă de 65 de ani, a fost grav rănită și a fost transportată la spitalul Alfred din Melbourne, unde a fost operată de urgență. Presa australiană a relatat că aceasta și-ar fi pierdut un picior în urma impactului.

După incident, șoferul a fost imobilizat de un frizer local, descris de presa australiană drept un adevărat erou. Acesta a declarat că a intervenit instinctiv pentru a împiedica fuga suspectului.

În urma arestării, polițiștii au descoperit și un cuțit în autoturismul suspectului. Ancheta este desfășurată de poliția statului Victoria împreună cu autoritățile federale și unitățile antiteroriste. Motivul atacului nu este cunoscut deocamdată.

Declarația Premierului Australiei

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că parlamentara se afla lângă mașina sa și lua obiecte din portbagaj în momentul în care a fost lovită.

„Este clar că a fost un act deliberat”, a afirmat șeful guvernului australian, precizând că șoferul ar fi întors vehiculul pentru a reveni în direcția victimei.

Atacul a provocat un val de reacții în întreaga țară, mai ales că violențele împotriva oamenilor politici sunt rare în Australia. Totuși, autoritățile au semnalat în ultimii ani o creștere a amenințărilor și intimidărilor la adresa aleșilor.

Premierul Anthony Albanese a făcut apel la calm și a avertizat asupra climatului tot mai tensionat din dezbaterile politice, subliniind că diferențele de opinie nu trebuie să se transforme în acte de violență.