Premierul Olandei va deveni tată pentru prima dată cu ajutorul unei mame surogat. Mesajul emoționant transmis alături de partenerul său: „Ne vedem în 2027, micuțule!”

Rob Jetten, premierul Olandei, a anunțat că el și logodnicul său, Nicolas Keenan, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cei doi își vor întemeia familia cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovule, iar vestea a fost împărtășită cu urmăritorii lor printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Premierul Olandei, Rob Jetten, va deveni tată pentru prima dată cu ajutorul unei mame surogat. Foto: Instagram

Rob Jetten și Nicolas Keenan așteaptă primul copil. Când este așteptată venirea pe lume a bebelușului

Premierul olandez a făcut anunțul luni, într-o postare pe contul său personal de Instagram. Rob Jetten și partenerul său, Nicolas Keenan, jucător de hochei originar din Argentina, așteaptă venirea pe lume a primului lor copil în primăvara anului 2027.

Mesajul publicat de șeful guvernului a fost însoțit de simboluri sugestive pentru această veste specială și de cuvinte pline de emoție.

„Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuțule”, a scris Rob Jetten pe Instagram.

Anunțul marchează un moment important în viața personală a celor doi, care formează un cuplu de mai mulți ani. Jetten și Keenan s-au logodit în noiembrie 2024, iar acum se pregătesc pentru o nouă etapă a relației lor.

Cum a fost posibilă sarcina. Rolul mamei surogat și al donatoarei de ovule

Pentru a deveni părinți, Rob Jetten și Nicolas Keenan au apelat la o mamă surogat și la o donatoare de ovule. Potrivit informațiilor prezentate în legătură cu anunțul, procesul a fost posibil datorită sprijinului oferit de două prietene, care au deja copii.

Premierul olandez a ținut să le mulțumească public tuturor celor implicate, subliniind importanța ajutorului primit în acest parcurs.

„Nu există cuvinte suficient de mari pentru a le mulțumi donatoarei noastre de ovule, mamei noastre surogat și familiilor lor. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a declarat Rob Jetten.

Ce prevede legislația din Olanda în cazul mamelor surogat

În Olanda, maternitatea surogat este permisă în anumite condiții, însă plata unei femei pentru a purta o sarcină în beneficiul altei persoane este interzisă. Cadrul legal permite maternitatea surogat altruistă, în care mama purtătoare nu primește o remunerație pentru sarcină.

Această distincție este importantă în contextul anunțului făcut de cuplu, având în vedere că procesul de întemeiere a unei familii prin intermediul unei mame surogat implică atât aspecte personale, cât și reguli juridice specifice.

Cine este Rob Jetten, premierul olandez care va deveni tată

Rob Jetten are 39 de ani și conduce guvernul Olandei. El a intrat în atenția publicului internațional și prin parcursul său politic, devenind cel mai tânăr prim-ministru din istoria țării, după rezultatul electoral neașteptat obținut de partidul său, D66, în urmă cu un an, potrivit Reuters.