Un adolescent a trăit trei ani cu o manetă de frână de bicicletă înfiptă în spate: „Nu a prezentat simptome semnificative”

Un băiat în vârstă de 13 ani din Italia a fost operat de urgență după ce medicii au descoperit că purta în corp, de trei ani de zile, o bucată metalică de 5,5 centimetri provenită de la propria bicicletă.

O manetă de frână i-a stat trei ani înfiptă în spate Foto: pexels

Obiectul străin a pătruns adânc în țesuturi în urma unui accident suferit la vârsta de 10 ani și a migrat până în apropierea coloanei vertebrale, fără a provoca semne vizibile pe parcursul dezvoltării copilului.

Durerile apărute târziu și descoperirea radiografică a manetei metalice

După căzătura inițială, piesa a intrat lateral printr-o rană minusculă care s-a închis rapid. Băiatul și-a continuat activitatea fără nicio restricție, practicând sport și trăind absolut normal până la împlinirea vârstei de 13 ani.

Ulterior, adolescentul a început să acuze dureri persistente la piciorul drept, urmate de un disconfort difuz resimțit la nivelul ambelor membre inferioare, potrivit ANSA.

Deși consultul neurologic preliminar nu a scos la iveală leziuni sau disfuncții clare, medicii au recurs la o radiografie a coloanei vertebrale. Investigația imagistică a indicat prezența unui corp străin metalic, alungit și curbat, blocat adânc în zona lombară, chiar în contact cu o rădăcină nervoasă.

Intervenție chirurgicală minuțioasă de trei ore pentru salvarea funcției nervoase

Pentru extragerea manetei de frână a fost necesară o intervenție chirurgicală complexă care a durat aproximativ trei ore, realizată printr-o incizie redusă în zona posterioară a spatelui. Medicii au fost nevoiți să lucreze cu o acuratețe milimetrică pentru a nu secționa traiectul nervos.

„Principala dificultate a fost poziția manetei, care se deplasase în spațiul foraminal, exact în zona în care rădăcina nervoasă iese din coloană. A trebuit să eliberăm treptat nervul din jurul corpului străin, lucrând cu o precizie extremă pentru a-i păstra funcționalitatea”, a explicat medicul Leonardo Oggiano.

Echipa medicală s-a declarat uluită de toleranța neobișnuită a organismului la prezența obiectului străin într-un punct atât de sensibil.

„Nu a prezentat simptome semnificative timp de trei ani, continuând să își desfășoare activitățile obișnuite, în ciuda prezenței unui corp străin de asemenea dimensiuni într-o zonă anatomică foarte delicată”, a subliniat medicul Pier Francesco Costici.