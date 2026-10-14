Ben Affleck, răspuns tranșant după ce fiul său i-a cerut un Lamborghini: „Eu am bani, tu ești falit!”

Ben Affleck a dezvăluit, cu umor, că fiul său, Samuel Affleck, are o pasiune pentru obiectele de lux și nu ezită să îi facă sugestii costisitoare. Actorul a povestit recent că adolescentul i-a propus să își cumpere un Lamborghini, însă răspunsul său a fost cât se poate de direct.

Ben Affleck, răspuns tranșant Foto: arhivă

De unde vine pasiunea pentru această marcă de mașini

Actorul a explicat că, spre deosebire de ceilalți doi copii ai săi, adolescentul are o atracție evidentă pentru obiectele și mașinile de lux.

Potrivit Fox News, invitat într-un podcast realizat de colega sa din filmul „Animals”, Kerry Washington, actorul a explicat că fiul său de 14 ani seamănă mult cu el din acest punct de vedere. Potrivit lui Affleck, Samuel i-a spus la un moment dat: „Tată, ar trebui să îți iei un Lamborghini”.

Actorul a povestit că a respins imediat ideea, întrebând retoric dacă arată ca cineva care s-ar plimba prin oraș într-un Lamborghini galben. Când fiul său i-a răspuns afirmativ, vedeta de la Hollywood a încheiat discuția categoric: „Nu. Nu!”.

Declarațiile actorului vin la patru ani după un incident care a atras atenția presei internaționale. În 2022, Samuel Affleck, care avea atunci 10 ani, s-a urcat la volanul unui Lamborghini Urus aflat într-un centru de închirieri auto de lux din Los Angeles.

Mașina a fost pusă accidental în marșarier și a atins un BMW aflat în apropiere. Din fericire, reprezentanții companiei au precizat ulterior că niciunul dintre vehicule nu a suferit avarii semnificative, iar incidentul s-a încheiat fără consecințe.

Ce vrea să le transmită actorul copiilor săi

Nu este prima dată când Ben Affleck vorbește despre tentația fiului său pentru produsele scumpe. În 2025, actorul a devenit viral după ce a fost filmat într-un magazin de încălțăminte în timp ce Samuel admira o pereche de pantofi Dior x Nike Air Jordan evaluată la aproximativ 6.000 de dolari.

Amuzat, actorul i-a explicat atunci că, dacă își dorește încălțămintea respectivă, va trebui să muncească pentru ea. Ulterior, Affleck a glumit pe seama situației: „El spune: «Avem banii». Iar eu îi răspund: «Eu am banii, tu ești falit!»”.

Ben Affleck, care are trei copii împreună cu fosta sa soție, Jennifer Garner, a declarat în repetate rânduri că încearcă să îi învețe pe aceștia valoarea muncii și a independenței financiare.

Actorul consideră că părinții le fac un deserviciu copiilor dacă le oferă totul fără efort și spune că este important ca aceștia să înțeleagă că orice lucru pe care și-l doresc trebuie câștigat prin muncă și responsabilitate.

În ciuda statutului său de star de la Hollywood, Affleck spune că cei trei copii ai săi sunt mult mai puțin impresionați de succesul său profesional decât și-ar imagina lumea și că, în opinia lor, cel mai memorabil lucru pe care l-a făcut în ultimii ani a fost să devină subiectul unor glume virale pe internet.