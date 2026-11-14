Meniu complet cu mai puțin de 15 lei! Unde poți mânca supă, fel principal și garnitură la preț de chilipir

Într-o perioadă în care o simplă cafea în oraș depășește adesea 15 lei, există încă locuri în România unde cu aceeași sumă poți lua un prânz cald, complet și proaspăt, format din supă, fel principal și garnitură.

Mănânci trei feluri cu mai puțin de 15 lei Foto: pexels

Nu este vorba despre o promoție trecătoare a vreunui restaurant, ci despre tarifele standard fără reduceri practicate în cantinele studențești, care au devenit magnet nu doar pentru tineri, ci și pentru angajații din corporații, constructori, polițiști sau pompieri care lucrează în apropierea campusurilor.

București: 13 cantine nonprofit unde o friptură costă 5 lei, iar o supă 6 lei

În Capitală funcționează 13 cantine administrate de Universitatea din București, Universitatea Politehnica, Academia de Studii Economice (ASE) și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Deoarece au statut nonprofit, tarifele reflectă strict costurile de preparare și sunt aproape identice în toate unitățile de tip „împinge-tava” din campusuri: 6 lei orice supă sau ciorbă, 5 lei friptura, 3 lei garnitura și 4 lei salatele.

„Universitatea Politehnică are 40.000 de studenți, 6 cantine și câteva bistrouri. Cea mai mare cantină este R3 din Regie, cu peste 500 de locuri la mese și până la 12.000 de porții vândute în fiecare zi din cele 10 feluri diferite rulate de luni până vineri. Accesul nu e limitat la studenți, dar ei au un avantaj, 1 leu în minus, la fiecare porție”, potrivit ProTv.

Prețurile mici și calitatea mâncării atrag zilnic oameni din diverse domenii care își desfășoară activitatea în zonă, chiar dacă uneori trebuie să stea la coadă: „Facem puțini pași și acum, și la întoarcere, mâncarea bună și prețuri accesibile”, a mărturisit un angajat.

Cozi pe ploaie în Cluj-Napoca pentru meniuri de 10–12 lei cu desert inclus

Același fenomen se întâlnește și în Cluj-Napoca, unde la cantina Universității de Medicină și Farmacie un prânz format din ciorbă și fel principal costă 10 lei pentru studenți. Chiar și pe ploaie măruntă, tinerii așteaptă cu umbrelele la rând pentru a prinde o porție: „Stau și câte o oră când prind cozi așa mari, o oră jumate, da merită. Prețul e accesibil”, a povestit un student.

La cantina Universității Babeș-Bolyai (UBB), oferta este și mai generoasă, pentru 12 lei fiind inclus și desertul, motiv pentru care printre clienți se numără mulți oameni care au terminat de mult facultatea: „Acum am luat și la pachet, am plătit 107 lei, 5 meniuri”, a declarat un angajat.

„Am încercat să ținem cont de costurile pe care ei să le suporte”, a explicat Florin Fărăgău, Șef Serviciu Administrativ în cadrul UBB Cluj.

În imediata vecinătate a campusurilor universitare au apărut și cantine private cu acces liber, însă acolo tarifele sunt duble, un meniu ajungând în jurul sumei de 30 de lei.