 A pictat 10 tablouri în închisoare, dar statul nu voia să i le dea înapoi! Cum și-a câștigat un fost deținut dreptatea
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

A pictat 10 tablouri în închisoare, dar statul nu voia să i le dea înapoi! Cum și-a câștigat un fost deținut dreptatea

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un fost deținut a câștigat în fața Penitenciarului Vaslui, acolo unde a stat închis, după ce reprezentanții închisorii au refuzat să-i înapoieze zece tablouri pe care acesta le pictase cât timp își ispășea pedeapsa. Bărbatul a contactat un avocat și a câștigat în instanță, fiind un caz unic în România.

image
Foto: anp.gov.ro

Un fost deținut al Penitenciarului Vaslui a obținut în instanță restituirea celor 10 tablouri pe pânză pe care le-a pictat în perioada executării pedepsei, după doi ani de procese cu instituția. Operele de artă, reunite sub titlul „Seria Păcatului”, au fost create între anii 2012 și 2014, în cadrul unor ateliere educative desfășurate în închisoare.

Lucrări pictate pe cearșafuri casate și suport din cofraje

Valentin Boantă este autorul picturilor și tot el și-a căutat dreptatea în justiție. Acesta susține că picturile au o valoare simbolică deosebită, datorită materialelor neconvenționale folosite în realizarea lor.

„Imaginați-vă că nu sunt niște materiale obișnuite. Acestea sunt niște cearceafuri casate, sute de suflete zbuciumate timp de mii de nopți le-au mototolit în somn lemnele pe care sunt făcute, șasiurile pe care sunt prinse aceste pânze casate sunt lemnele din cofrajul în care se construia corpul nou al pușcăriei”, a declarat fostul deținut pentru stirileprotv.ro.

Reprezentanții închisorii au refuzat să le înapoieze

Tablourile au fost expuse inițial în penitenciar pe baza unei înțelegeri cu conducerea instituției. Cu toate acestea, după eliberarea bărbatului, tablourile au rămas în cadrul închisorii, iar conducerea a refuzat să i le înapoieze. Bărbatul mărturisește că a creat colecția cu intenția clară de a o păstra.

„Au fost create de la început cu scopul de a le lua înapoi, a fost o colecție personală. Sunt copiii mei și la propriu și la figurat”, a mai declarat acesta.

După ce încercările de rezolvare pe cale amiabilă au eșuat, fostul deținut s-a adresat justiției, asistat de avocații săi. „Inițial am încercat pe cale amiabilă recuperarea lucrărilor domniei sale, însă ulterior, confruntându-ne cu un refuz, am fost nevoiți să alegem calea judiciară”, a declarat avocatul.

Proces finalizat după doi ani

Procesul a trecut prin două etape judecătorești. Tribunalul Vaslui i-a recunoscut inițial bărbatului doar calitatea de autor al picturilor, respingând cererea de restituire efectivă a acestora. Ulterior, reclamantul a atacat decizia, iar instanța superioară i-a dat câștig de cauză, obligând penitenciarul să predea pânzele.

„Discutăm despre un proces unic în România, care s-a finalizat după doi ani de zile cu un proces verbal de predare-primire prin care Penitenciarul Vaslui a predat clientului un număr de 10 lucrări”, a declarat un alt avocat de-al său.

Ghid de cumpărături

Anamaria Prodan despre Reghecampf jpg
Laurențiu Reghecampf, vizat de o anchetă penală după plângerea Anamariei Prodan Vedete românești
Gigi Becali jpg
Ce face Gigi Becali în fiecare zi, la ora 02:00 dimineața. Programul neobișnuit al latifundiarului din Pipera Fapt divers
image
Cristela Georgescu, acuzații după decizia de prelungire a arestului pentru Călin Georgescu: „Abuzuri în avalanșă, tortură psihologică” adevarul.ro
image
Un tren german care a întârziat 13 minute nu a mai fost lăsat să intre într-o gară din Elveția. Cum au justificat responsabilii feroviari interdicția adevarul.ro

Parteneri

image
Marius Șumudică a anunțat în direct că a plecat la București imediat după CFR – U Cluj. „Așa am decis”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic observatornews.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani www.antena3.ro
image
Meteorologii ANM lansează avertismentul despre cum va fi vremea în Capitală. La ce se pot aștepta bucureștenii, de fapt www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Alertă pe Aeroportul Otopeni! Foc între terminalele de “Sosiri” și “Plecări”. Suspecta este o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Ioan Andone a numit jucătorii de la Dinamo care au „explodat” sub bagheta lui Nuno Campos: „Se distrează pe teren!” www.fanatik.ro
image
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Răsturnare dramatică în tragedia care a îndoliat familia Prințului Albert de Monaco! Un ucrainean a fost pus sub acuzare okmagazine.ro
image
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Vrăjitoarea care putea deveni regină. Povestea unui proces care a zguduit Curtea Regală a Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Jungla”, romanul care a revoltat America. „Am țintit inima publicului și, din greșeală, am lovit stomacul” historia.ro
Targuri de Craciun din Romania si din lume Sursa foto shutterstock 2240773091 jpg
Târguri de Crăciun 2026 în București. Unde vor fi amplasate și când se deschid Național
aeroport (1) jpg
700.000 de euro, înlocuiți cu hârtii în Vama Otopeni! Suspiciuni asupra mai multor angajați Național
biserica jpg
Ce sărbători sunt în noiembrie 2026. Când pică Sf. Mihail și Gavriil sau Intrarea în Biserică a Maicii Domnului Fapt divers
image png
Cum arată în prezent locul unde a fost clubul Colectiv. Se împlinesc 11 ani de la incendiul devastator Național
abandon copii jpg
Două mame, arestate după ce și-au lăsat copiii singuri acasă zile întregi. Unul dintre micuți a ajuns la spital Internațional
image png
Calendar Ortodox, 29 octombrie. Destinul tragic al Sfintei Anastasia Romana. A preferat să îndure chinuri și să își piardă viața decât să renunțe la credința în Hristos. Fapt divers
loto bulgaria foto x jpg
Tragerea Loto 6/49 din 29 octombrie 2026. Report de peste un milion de euro la categoria I. Național
ploaie jpeg
ANM anunță ploi și vânt pe 29 octombrie. Cum va fi vremea în București și la munte Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net