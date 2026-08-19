Alertă în Baia Mare! Un deținut a evadat de pe șantier. Ce le-ar fi spus colegilor înainte să fugă

Alertă în Baia Mare, după ce un deținut care lucra pe un șantier a dispărut de la locul de muncă. Bărbatul ar fi plecat în jurul orei 13:30, iar informațiile transmise ulterior de reprezentanții Penitenciarului Baia Mare au ridicat semne de întrebare. Înainte să evadeze, acesta le-ar fi spus altor deținuți că intenționează să meargă acasă, unde și-ar fi amenințat soția.

Un deținut care lucra pe un șantier din municipiul Baia Mare a evadat miercuri de la locul de muncă. Reprezentanții Penitenciarului Baia Mare au anunțat incidentul și au oferit primele informații despre bărbat.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, Norbert Borgyos, deținutul a părăsit punctul de lucru de la Liceul Racoviță în jurul orei 13:30.

Ar fi spus că merge să-și omoare soția

„A evadat de la punctul de lucru de la Liceul Racoviţă, la aproximativ 13:30", a precizat Norbert Borgyos.

Situația este cu atât mai gravă cu cât, înainte de evadare, bărbatul ar fi făcut o afirmație îngrijorătoare în discuțiile cu alți deținuți. Conform informațiilor transmise de reprezentantul penitenciarului, deținutul le-ar fi spus colegilor că intenționează să ajungă acasă și să-și omoare soția.

„Merge acasă să-şi omoare soţia", ar fi afirmat bărbatul.

Soția acestuia a povestit că, marți, cei doi s-ar fi certat la telefon. Femeia susține că motivul conflictului a fost faptul că bărbatul nu și-ar mai fi văzut copiii de aproximativ patru luni.

Potrivit Penitenciarului Baia Mare, acesta purta un tricou negru și pantaloni mov închis, este tuns scurt și are barbă.

Un alt caz de evadare, în urmă cu o lună

În urmă cu aproximativ o lună, un alt deținut care evadase a fost găsit și capturat de forțele de ordine în Gara de Mărfuri Tulcea, după o amplă operațiune de căutare.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, din Tecuci, executa o pedeapsă pentru violență în familie, în regim semideschis, și avea dreptul să lucreze în afara penitenciarului, sub supraveghere.