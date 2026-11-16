Două focare de rabie au fost confirmate în județul Neamț, după ce virusul a fost depistat la bovine din două localități. Autoritățile au activat planurile de intervenție și au instituit măsuri de protecție și supraveghere pentru a limita răspândirea bolii și a preveni eventualele îmbolnăviri în rândul populației.

Au fost confirmate două focare de rabie în județul Neamț Foto: Pexels

Focarele au fost identificate în Tazlău, comuna Tazlău, și în Socea, comuna Rediu. Reprezentanții Prefecturii Neamț au anunțat luni că Centrul Local de Combatere a Bolilor a aprobat planurile de intervenție pentru controlul și eradicarea rabiei.

Confirmarea diagnosticului a venit în urma analizelor realizate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din București. Rezultatele au fost consemnate în buletinele emise pe 10 noiembrie.

Restricții pentru câini și pisici și supravegherea animalelor

În zonele afectate au fost stabilite perimetre de protecție și supraveghere. Printre măsurile aprobate se numără identificarea și monitorizarea animalelor vulnerabile la infecție, dar și vaccinarea antirabică, acolo unde planurile de intervenție prevăd acest lucru.

Totodată, circulația liberă a câinilor și pisicilor a fost restricționată în localitățile vizate. Medicii veterinari vor verifica și animalele care ar fi putut intra în contact cu bovinele infectate.

Monitorizarea va viza și fauna sălbatică, în special vulpile, autoritățile urmând să colaboreze în acest sens cu gestionarii fondurilor de vânătoare. Măsurile vor rămâne în vigoare cel puțin 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii lor, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Ce trebuie să facă persoanele care au intrat în contact cu animalele infectate

Pe lângă măsurile sanitar-veterinare, autoritățile urmăresc să identifice și persoanele care ar fi putut fi expuse virusului. Direcția de Sănătate Publică Neamț va fi informată pentru continuarea anchetei epidemiologice și evaluarea eventualelor riscuri.

„O componentă importantă a măsurilor aprobate priveşte protejarea sănătăţii populaţiei. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ va fi notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice şi identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu animalele bolnave ori suspecte de infectare, în vederea evaluării medicale şi administrării tratamentului preventiv, acolo unde este necesar”, au transmis reprezentanții Prefecturii Neamț.

Rabia este o boală virală gravă, transmisibilă de la animale la oameni, în special prin mușcături sau prin contactul salivei infectate cu răni ori mucoase. Persoanele mușcate sau zgâriate de animale suspecte, precum și cele care au intrat în contact cu saliva acestora prin răni sau mucoase, trebuie să solicite imediat asistență medicală, fără să aștepte apariția simptomelor.