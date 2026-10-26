 Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare. CNAIR anunță când se va putea circula pe cei 13 kilometri dintre Afumați și Cernica
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Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare. CNAIR anunță când se va putea circula pe cei 13 kilometri dintre Afumați și Cernica

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Șoferii care așteptau deschiderea a aproximativ 13 kilometri din Autostrada A0 Nord mai au de așteptat. Deși fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunțase că traficul va fi deschis astăzi, 26 octombrie 2026, CNAIR susține că lucrările de pe Lotul 3 nu sunt finalizate. Între timp, Consiliul Județean Ilfov a anunțat că sectoarele Afumați – Pantelimon și Pantelimon – Cernica ar urma să fie deschise până la sfârșitul anului.

Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare.
Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare. Foto: CNAIR

Deschiderea circulației pe noi sectoare ale Autostrăzii A0 Nord, menite să îmbunătățească legăturile rutiere dintre nordul și estul Capitalei și Autostrada Soarelui (A2), nu a avut loc la data anunțată inițial. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) precizează că pe Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, mai sunt lucrări de executat, iar traficul nu poate fi deschis în condiții de siguranță.

În paralel, autoritățile din Ilfov au transmis că cele două sectoare, cu o lungime totală de aproximativ 13 kilometri, ar putea fi date în circulație până la finalul anului 2026.

Când se deschide circulația pe cei 13 kilometri din A0 Nord

Pe 20 octombrie, Horațiu Cosma anunța că traficul urma să fie deschis luni, 26 octombrie, pe sectoarele Afumați – Pantelimon și Pantelimon – Cernica, până la conexiunea cu Autostrada A2.

Vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferența pentru traficul din jurul Capitalei, împărțiți între loturile 3 Afumați - Pantelimon și 4 Pantelimon - Cernica (A2)”, preciza Horațiu Cosma pe 20 octombrie.

La data anunțată, însă, CNAIR nu a confirmat deschiderea traficului. Solicitată să ofere clarificări, compania a transmis că Lotul 3 nu este pregătit pentru inaugurare și că lucrările trebuie finalizate înainte ca șoferii să poată circula pe acest tronson.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR, a explicat că anunțul privind deschiderea din 26 octombrie nu reflecta stadiul real al lucrărilor din teren.

„Încă mai sunt lucrări de făcut pe lotul 3 al A0 Nord. Ca atare, încă nu se poate deschide circulația în condiții de siguranță și confort. După finalizarea lucrărilor și după ce se va face recepția, vom anunța oficial data deschiderii circulației. Informațiile lansate în spațiul public de fostul secretar de stat în MTI Horațiu Cosma nu au ținut cont de realitatea din teren și au provocat dezinformarea opiniei publice”, a precizat, luni, Alin Șerbănescu.

Horațiu Cosma a fost numit secretar de stat în septembrie 2025, iar eliberarea sa din funcție a intrat în vigoare la 22 octombrie 2026.

CJ Ilfov anunță deschiderea sectoarelor până la sfârșitul anului 2026

Într-o actualizare publicată luni, 26 octombrie, Consiliul Județean Ilfov a anunțat că tronsoanele Afumați – Pantelimon și Pantelimon – Cernica ar urma să fie deschise circulației până la finalul anului 2026.

Cei aproximativ 13 kilometri de autostradă sunt importanți pentru conectarea localităților din estul județului Ilfov la rețeaua de drumuri de mare viteză și pentru reducerea presiunii asupra arterelor rutiere din jurul Bucureștiului.

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a subliniat rolul pe care Autostrada A0 îl poate avea pentru locuitorii din zonă și pentru conexiunile cu celelalte drumuri importante.

„A0 este varianta rapidă pentru zeci de mii de familii care tranzitează Ilfov – București spre școli, grădinițe, serviciu. Aceast nou drum construit de CNAIR se conctează la drumurile județene construite de noi, în Ilfov, la celelalte autostrăzi – A2, A1, A3, dar și la DN1. O familie care locuiește în estul județului, în Pantelimon, Brănești, Cernica, Petrăchioaia, Afumați va avea la dispoziție A0, DJ100, curând și DJ301, va avea puncte cheie prin care va ajunge pe A2, pe A0 și pe Centura Capitalei. Astfel, timpii de trafic vor fi reduși semnificativ”, a precizat președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Termenul comunicat de CJ Ilfov este o estimare privind deschiderea celor două sectoare. CNAIR nu a anunțat încă o dată exactă pentru inaugurare, precizând că aceasta va fi comunicată după terminarea lucrărilor și efectuarea recepției.

Ce lucrări mai sunt de făcut pe Lotul 3 Afumați – Pantelimon

Pe Lotul 3 al Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) trebuie să finalizeze mai multe lucrări înainte ca traficul să poată fi deschis.

Potrivit CNAIR, intervențiile aflate în desfășurare vizează atât elemente de siguranță rutieră, cât și infrastructura necesară funcționării corespunzătoare a autostrăzii.

„Mai montează parapete de protecție și semnalizare rutieră. În plus, trebuie să finalizeze lucrările la sistemele de preluare a apelor pluviale, lucrări care presupun prezența în calea de rulare a utilajelor”, a adăugat Alin Șerbănescu.

Prezența utilajelor pe partea carosabilă și necesitatea finalizării sistemelor de drenaj sunt printre motivele pentru care circulația nu poate fi deschisă în condiții de siguranță. După încheierea intervențiilor, tronsonul va trebui să treacă prin etapa de recepție, înainte de anunțarea oficială a inaugurării.

Contractul pentru Lotul 3, Afumați – Pantelimon, are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile.

De ce nu poate fi folosit încă Lotul 4 al A0 Nord

Deschiderea Lotului 3 este importantă și pentru punerea în circulație a sectorului următor, Pantelimon – Glina, cu o lungime de 4,47 kilometri, construit de grupul UMB.

Deși Lotul 4 Pantelimon – Glina este finalizat de mai mult timp, acesta nu a putut fi folosit în regim normal de trafic, în lipsa unei descărcări temporare în DN3. Tronsonul a rămas astfel neutilizat, în așteptarea finalizării legăturii cu sectorul Afumați – Pantelimon.

După terminarea Lotului 3 și îndeplinirea condițiilor necesare deschiderii circulației, șoferii vor putea beneficia de un traseu continuu de aproximativ 13 kilometri pe A0 Nord, între zona Afumați și conexiunea cu Autostrada A2, prin Pantelimon și Glina.

Noua legătură va facilita accesul din estul județului Ilfov către Autostrada Soarelui și va contribui la distribuirea traficului care circulă în prezent pe drumurile naționale și pe șoseaua de centură a Capitalei.

Până la finalizarea lucrărilor și confirmarea oficială a CNAIR, însă, data deschiderii rămâne incertă.

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