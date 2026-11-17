Finalul anului 2026 aduce vești bune pentru angajați și elevi. Până la începutul lui ianuarie 2027, calendarul include mai multe zile libere legale care pot fi transformate în adevărate minivacanțe pentru cei care își planifică din timp concediul.

Câte libere mai sunt până la finalul anului Foto: Pexels

Minivacanța de 1 Decembrie începe pe 28 noiembrie

În 2026, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, pică într-o zi de luni, iar Ziua Națională a României, 1 Decembrie, este marți. Astfel, cele două zile libere legale se unesc cu weekendul din 28 și 29 noiembrie, oferind o minivacanță de patru zile consecutive. Angajații și elevii își vor relua activitatea miercuri, 2 decembrie.

Pentru cei care își pot lua concediu în zilele de 2, 3 și 4 decembrie, perioada de odihnă poate fi prelungită până duminică, 6 decembrie. În acest fel, cu doar trei zile de concediu, se pot obține nouă zile libere consecutive.

Crăciunul aduce un weekend prelungit

Și sărbătorile de iarnă oferă oportunități pentru o pauză mai lungă. În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, cade într-o zi de vineri, iar cea de-a doua zi de Crăciun este sâmbătă, 26 decembrie.

Pentru salariații care au weekendul liber, rezultă astfel o pauză de trei zile, în perioada 25-27 decembrie, urmând ca activitatea să fie reluată luni, 28 decembrie. De menționat este faptul că Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, și ziua de 31 decembrie rămân zile lucrătoare.

Cum poți avea zece zile libere la final de an

O variantă avantajoasă pentru cei care doresc o vacanță mai lungă este folosirea a patru zile de concediu între Crăciun și Anul Nou.

Cum 1 ianuarie 2027 cade tot într-o zi de vineri, angajații care își iau liber în perioada 28-31 decembrie pot beneficia de zece zile consecutive de vacanță, începând cu 25 decembrie și până duminică, 3 ianuarie.

Noul an începe, de asemenea, cu o combinație favorabilă de zile libere. Boboteaza, sărbătorită pe 6 ianuarie 2027, va fi miercuri, iar Sfântul Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie, va fi joi. Datorită acestor zile, cei care își iau concediu vineri, 8 ianuarie, vor avea parte de o mini-vacanță de cinci zile consecutive, până duminică, 10 ianuarie.

Calendarul complet al sărbătorilor legale din 2027

Românii vor avea 17 zile de sărbătoare legală în anul 2027:

1 ianuarie - Anul Nou;

2 ianuarie - a doua zi de Anul Nou;

6 ianuarie - Boboteaza;

7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul;

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;

30 aprilie - Vinerea Mare;

1 mai - Ziua Muncii;

2 mai - prima zi de Paște;

3 mai - a doua zi de Paște;

1 iunie - Ziua Copilului;

20 iunie - prima zi de Rusalii;

21 iunie - a doua zi de Rusalii;

15 august - Adormirea Maicii Domnului;

30 noiembrie - Sfântul Andrei;

1 decembrie - Ziua Națională a României;

25 decembrie - prima zi de Crăciun;

26 decembrie - a doua zi de Crăciun.

Ce drepturi au angajații care lucrează de sărbătorile legale

Există însă și domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală. În aceste cazuri, Codul muncii stabilește că salariații trebuie să primească timp liber corespunzător pentru orele lucrate, acordat în următoarele 30 de zile.

Dacă acordarea timpului liber nu este posibilă din motive obiective, angajatorul este obligat să ofere un spor salarial de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele prestate în zilele de sărbătoare legală.