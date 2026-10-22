 Prima vacanță din acest an școlar se apropie. Câte zile libere au elevii și când reîncep cursurile
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Prima vacanță din acest an școlar se apropie. Câte zile libere au elevii și când reîncep cursurile

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Elevii din România se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2026–2027. Pauza de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie, astfel că școlarii vor avea la dispoziție nouă zile calendaristice pentru odihnă și activități în familie. Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul de învățare.

Vacanța de toamnă 2026 începe.
Vacanța de toamnă 2026 începe. Foto: Shutterstock

Calendarul vacanțelor este stabilit prin structura oficială a anului școlar, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării. Vacanța de toamnă se aplică elevilor din învățământul preuniversitar din întreaga țară.

Când începe vacanța de toamnă și cât durează

Ultima zi de școală înaintea vacanței este vineri, 23 octombrie. Începând de sâmbătă, 24 octombrie, elevii intră în pauza dintre primele două module ale anului școlar.

Vacanța se încheie duminică, 1 noiembrie, iar întoarcerea în bănci este programată pentru luni, 2 noiembrie 2026. În total, copiii vor avea nouă zile calendaristice libere, perioadă care cuprinde două weekenduri.

Pauza vine după primele săptămâni de cursuri, începute pe 7 septembrie, și le oferă elevilor ocazia să se odihnească înaintea următoarei etape de învățare.

Pentru familii, această perioadă poate fi un prilej pentru excursii scurte, vizite la rude sau activități recreative. În același timp, părinții care lucrează și nu au posibilitatea să își ia concediu trebuie să găsească soluții pentru supravegherea copiilor, mai ales în cazul celor de vârstă mică.

Când începe al doilea modul de cursuri

Elevii revin la școală luni, 2 noiembrie 2026, când începe al doilea modul al anului școlar. Acesta se desfășoară până marți, 22 decembrie, inclusiv, ultima zi de cursuri înaintea vacanței de iarnă.

Modulul cuprinde aproximativ șapte săptămâni de activitate școlară. În acest interval, elevii vor continua lecțiile și evaluările prevăzute în programa fiecărei clase.

După încheierea cursurilor din 22 decembrie, copiii vor intra în vacanța de iarnă, care include sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

Vacanța de iarnă 2026–2027: datele de reținut

Următoarea perioadă de vacanță începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii se întorc la cursuri luni, 11 ianuarie, când începe al treilea modul de învățare.

Pentru părinți, este util de reținut că vacanța școlară nu înseamnă automat că toate cadrele didactice se află în concediu pe întreaga perioadă. Activitățile profesionale și concediile profesorilor sunt stabilite potrivit reglementărilor aplicabile.

Calendarul vacanțelor școlare din anul 2026–2027

Conform calendarului prezentat pentru anul școlar 2026–2027, perioadele de vacanță sunt următoarele:

  • Vacanța de toamnă: 24 octombrie - 1 noiembrie 2026;
  • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027;
  • Vacanța din februarie: o săptămână, în funcție de decizia inspectoratului școlar, în intervalul 15 februarie - 7 martie 2027;
  • Vacanța de primăvară: 24 aprilie - 4 mai 2027;
  • Vacanța de vară: începe pe 19 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor.

Anul școlar este organizat în cinci module de cursuri, separate de vacanțe. Pentru cei mai mulți elevi, cursurile se încheie vineri, 18 iunie 2027, cu excepțiile prevăzute pentru anumite clase și forme de învățământ.

În cazul vacanței din februarie, părinții trebuie să consulte calendarul anunțat de inspectoratul școlar din județul lor, deoarece perioada exactă diferă de la o zonă la alta.

Pentru a evita confuziile privind zilele de curs și perioadele libere, familiile pot consulta structura oficială a anului școlar publicată de Ministerul Educației și Cercetării.

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