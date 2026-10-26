 Caz șocant la Iași. Un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace. „Personalul este epuizat”
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Caz șocant la Iași. Un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace. „Personalul este epuizat”

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Marian Dăscălescu, un ambulanțier în vârstă de 58 de ani, a murit în timpul serviciului, după ce i s-a făcut rău la finalul unui transfer medical. Bărbatul s-a prăbușit în cabina autosanitarei, în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași. Medicii au încercat să îl resusciteze, însă, în ciuda intervențiilor repetate, acesta nu a supraviețuit. Moartea sa a readus în atenție problemele cu care se confruntă personalul serviciilor de ambulanță, inclusiv lipsa angajaților și epuizarea profesională.

Marian Dăscălescu, un ambulanțier, a murit în timpul serviciului
Marian Dăscălescu, un ambulanțier, a murit în timpul serviciului Foto: Arhiva

Ambulanțierul a murit în timpul turei de noapte, după ce i s-a făcut rău

Tragedia s-a petrecut în noaptea de 23 spre 24 octombrie 2026, când Marian Dăscălescu se afla la serviciu. Bărbatul tocmai încheiase transferul unui pacient către unitatea medicală, moment în care a început să se simtă rău.

La scurt timp, ambulanțierul s-a prăbușit în cabina autosanitarei aflate în curtea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Iași. Colegii săi l-au găsit inconștient și au cerut imediat ajutorul echipajelor medicale.

Un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și a început manevrele de resuscitare. După stabilizarea inițială, bărbatul a fost transportat de urgență, sub monitorizare continuă, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași.

Marian Dăscălescu ar fi suferit 21 de stopuri cardiace. Medicii au încercat să îl resusciteze

Starea ambulanțierului a rămas critică și după ce a fost preluat de medicii de la Spitalul „Sf. Spiridon”. Potrivit informațiilor prezentate în relatarea inițială, parametrii săi vitali au continuat să fluctueze, iar bărbatul ar fi suferit 21 de stopuri cardiace.

Cadrele medicale au aplicat procedurile de resuscitare și tratamentele de urgență, însă eforturile lor nu au avut rezultatul dorit. În ciuda intervențiilor repetate și a masajului cardiac prelungit, Marian Dăscălescu a murit.

Potrivit informațiilor disponibile, ambulanțierul se confrunta și cu afecțiuni cronice. Familia ar fi confirmat că acesta avea mai multe probleme de sănătate, însă nu au fost prezentate detalii medicale care să stabilească în mod cert cauza decesului.

Mesaj de condoleanțe din partea Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani

Moartea ambulanțierului a provocat tristețe în rândul colegilor din sistemul medical de urgență. Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani au transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și solidaritatea cu familia îndoliată și cu personalul SAJ Iași.

Conducerea și colectivul Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani au primit cu profund regret vestea decesului unui coleg din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. În aceste momente de grea încercare, ne exprimăm solidaritatea cu întregul colectiv al instituției și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor afectați de această pierdere.

Ne alăturăm cu respect și compasiune durerii colegilor noștri din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a transmis SAJ Botoșani.

Angajații de la Ambulanță cer deblocarea posturilor: „Personalul este epuizat”

Tragedia a readus în discuție presiunea la care sunt supuși angajații serviciilor de ambulanță. Colegii lui Marian Dăscălescu atrag atenția asupra deficitului de personal, în condițiile în care numărul solicitărilor este ridicat, iar angajații ajung să efectueze ture suplimentare.

Aceștia cer autorităților să deblocheze posturile și să ia măsuri pentru reducerea suprasolicitării personalului medical și auxiliar din serviciile de urgență.

„Domnule ministru al Sănătății, vă solicităm deblocarea urgentă a posturilor din serviciile de ambulanță! Suntem prea puțini, solicitările sunt tot mai multe, iar personalul este epuizat. Facem gărzi suplimentare, muncim sub o presiune continuă și ne punem sănătatea în pericol pentru a fi alături de cei care au nevoie de noi”, au transmis cei de la Ambulanță.

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