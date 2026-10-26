 Ce amendă plătește un profesor care a agresat un elev de 14 ani. Cadrul didactic continuă să rămână la catedră
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce amendă plătește un profesor care a agresat un elev de 14 ani. Cadrul didactic continuă să rămână la catedră

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un profesor de limba engleză de la Școala Gimnazială din Hopârta, județul Alba, a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a agresat un elev în timpul unei ore de curs. Decizia a fost pronunțată la 1 octombrie 2026 și poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

scoala jpg
Foto: pixabay.com

Cum s-a produs incidentul

Un profesor de limba engleză de la Școala Gimnazială din Hopârta, județul Alba, a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a agresat un elev în timpul unei ore de curs. Decizia a fost pronunțată la 1 octombrie 2026 și poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

Incidentul a avut loc pe 12 decembrie 2024, în jurul orei 8:45, când un elev în vârstă de 14 ani i-a cerut unui coleg să îl ajute să își pună un cercel. Potrivit anchetatorilor, profesorul a reacționat nervos, aruncând de pe bancă o pungă de chipsuri a elevului, iar conflictul a escaladat rapid.

Potrivit rechizitoriului, cadrul didactic i-ar fi spus elevului: „Vrei să-ți smulg cercelul din ureche?”, iar după un schimb de replici l-a prins de gât cu ambele mâini. Ulterior, profesorul l-a scos din clasă și l-a dus pe holul școlii, unde l-ar fi lipit de un calorifer și l-ar fi strâns din nou de gât, potrivit publicației Unirea.

În urma incidentului, băiatul a suferit vânătăi și răni care au necesitat una până la două zile de îngrijiri medicale.

Profesorul și-a recunoscut fapta

Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a recunoscut acuzațiile și a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă.

Cu toate acestea, instanța a considerat că gravitatea faptelor nu justifică o soluție mai blândă, precum renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia.

„Instanţa are în vedere că inculpatul este cadru didactic şi a lovit un elev de 14 ani, atitudine care nu poate fi tolerată la un cadru didactic. Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent și nepotrivit, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea”, au arătat magistrații în motivare.

Judecătorul a subliniat că folosirea violenței fizice sau verbale este incompatibilă cu responsabilitatea pe care o are un profesor față de elevii aflați în grija sa.

Cadrul didactic rămâne la școală

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de faptul că profesorul a recunoscut fapta, și-a exprimat regretul, incidentul a fost unul izolat într-o carieră didactică îndelungată, iar colegii au oferit caracterizări favorabile.

De asemenea, profesorul și-a cerut scuze atât elevului, cât și mamei acestuia. Femeia a declarat că nu mai are pretenții față de cadrul didactic, iar familia nu a solicitat despăgubiri civile. În prezent, elevul continuă să participe la orele de limba engleză susținute de același profesor.

Amenda penală stabilită de instanță este de 150 de zile-amendă a câte 40 de lei fiecare, rezultând un total de 6.000 de lei.

Ghid de cumpărături

Bunica Lenuta, Mircea Bravo, foto Instagram jpg
Mircea Bravo a dat lovitura cu filmele sale! Ce și-a cumpărat din banii câștigați: „Mai mult de atât ce să îți dorești în viață?” Vedete românești
Eric Dane FOTO Jamie Schwaberow Getty Images webp
Eric Dane, dezvăluiri tulburătoare făcute înainte să moară! Ce a lăsat în urmă actorul din „Grey’s Anatomy” Vedete internaționale
image
Ce să mănânci dimineața ca să ai energie și să nu ți se facă foame prea repede: 13 alimente recomandate de nutriționiști adevarul.ro
image
Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea mulți idioți de-a lungul timpului” adevarul.ro

Parteneri

image
Câți bani valorează de fapt „Balonul de Aur”. E făcut din „aurul fraierilor”, a fost vândut și furat de-a lungul istoriei www.fanatik.ro
image
Planta roz de la care a pornit o afacere de milioane. Tânărul care a vândut-o are acum 1.000 de comenzi pe zi observatornews.ro
image
Clădirea „fier de călcat” din New York e ca nouă, după 7 ani de renovări. Cum arată azi blocul: Apartamentele costă și 50.000.000 de $ www.antena3.ro
image
Explozie de fericire în rândul susținătorilor la auzul veștii că Georgescu va fi eliberat. Sute de persoane sunt în fața Tribunalului București www.gandul.ro
image
Pensiile ar putea crește cu 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ce spune ministrul Muncii despre indexare www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
FCSB – Rapid sau El Clasico: cine a câștigat războiul audiențelor!? „Insula Iubirii” a îngenuncheat fotbalul! Surpriză și la Formula 1 www.fanatik.ro
image
”Nostradamus al Americii”, profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: ”Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității okmagazine.ro
image
Bomba sexy Sofía Vergara, de mână cu un tinerel râvnit de mii de femei! La 54 de ani, aprinde zvonurile unei iubiri toride okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Scuip pe tine și pe palatul tău”! Cum a încercat Ivan cel Groaznic să o ia de soție pe Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Nikola Tesla: Viața extraordinară a unui Prometeu modern historia.ro
autostrada viteza jpg
Autostrada A0 Nord, blocată înainte de inaugurare. CNAIR anunță când se va putea circula pe cei 13 kilometri dintre Afumați și Cernica Național
jamie oliver t jpg jpeg
Soția lui Jamie Oliver, mărturisiri despre viața cu autism și ADHD! „E doar ceva ce îți consumă toată energia” Actualitate
avion foto unsplash jpg
Alertă într-un avion care zbura din Spania spre Marea Britanie! Codul de urgență, transmis cu 20 de minute înainte de aterizare. Ce s-a întâmplat Național
image png
Caz șocant la Iași. Un ambulanțier a suferit 21 de stopuri cardiace. „Personalul este epuizat” Național
ninsoare transfagarasan jpg
Când se închide Transfăgărășanul în 2026. Sectorul de drum pe care nu se circulă în sezonul rece Național
bloc vechi jpg
Ce apartament și în ce oraș îți poți cumpăra în România cu 100.000 de euro. Diferența uriașă dintre Cluj și alte orașe Național
plapuma jpg
Cât de des se spală pilota. Programul și temperatura ideale pentru o curățare eficientă Fapt divers
image png
Boala care ucide sute de români în fiecare zi. România, printre țările cu cea mai mare mortalitate din UE Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Invitați la o cabană de prieteni, doi soți au descoperit camere ascunse în dormitor și baie. Cum depistezi că ești filmat în intimitate: „Mie mi se face rău” actualitate.net