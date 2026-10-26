Ce amendă plătește un profesor care a agresat un elev de 14 ani. Cadrul didactic continuă să rămână la catedră

Un profesor de limba engleză de la Școala Gimnazială din Hopârta, județul Alba, a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a agresat un elev în timpul unei ore de curs. Decizia a fost pronunțată la 1 octombrie 2026 și poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

Foto: pixabay.com

Cum s-a produs incidentul

Un profesor de limba engleză de la Școala Gimnazială din Hopârta, județul Alba, a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a agresat un elev în timpul unei ore de curs. Decizia a fost pronunțată la 1 octombrie 2026 și poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare.

Incidentul a avut loc pe 12 decembrie 2024, în jurul orei 8:45, când un elev în vârstă de 14 ani i-a cerut unui coleg să îl ajute să își pună un cercel. Potrivit anchetatorilor, profesorul a reacționat nervos, aruncând de pe bancă o pungă de chipsuri a elevului, iar conflictul a escaladat rapid.

Potrivit rechizitoriului, cadrul didactic i-ar fi spus elevului: „Vrei să-ți smulg cercelul din ureche?”, iar după un schimb de replici l-a prins de gât cu ambele mâini. Ulterior, profesorul l-a scos din clasă și l-a dus pe holul școlii, unde l-ar fi lipit de un calorifer și l-ar fi strâns din nou de gât, potrivit publicației Unirea.

În urma incidentului, băiatul a suferit vânătăi și răni care au necesitat una până la două zile de îngrijiri medicale.

Profesorul și-a recunoscut fapta

Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a recunoscut acuzațiile și a solicitat să fie judecat prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, beneficiind astfel de reducerea limitelor de pedeapsă.

Cu toate acestea, instanța a considerat că gravitatea faptelor nu justifică o soluție mai blândă, precum renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia.

„Instanţa are în vedere că inculpatul este cadru didactic şi a lovit un elev de 14 ani, atitudine care nu poate fi tolerată la un cadru didactic. Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent și nepotrivit, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea”, au arătat magistrații în motivare.

Judecătorul a subliniat că folosirea violenței fizice sau verbale este incompatibilă cu responsabilitatea pe care o are un profesor față de elevii aflați în grija sa.

Cadrul didactic rămâne la școală

La stabilirea pedepsei, instanța a ținut cont de faptul că profesorul a recunoscut fapta, și-a exprimat regretul, incidentul a fost unul izolat într-o carieră didactică îndelungată, iar colegii au oferit caracterizări favorabile.

De asemenea, profesorul și-a cerut scuze atât elevului, cât și mamei acestuia. Femeia a declarat că nu mai are pretenții față de cadrul didactic, iar familia nu a solicitat despăgubiri civile. În prezent, elevul continuă să participe la orele de limba engleză susținute de același profesor.

Amenda penală stabilită de instanță este de 150 de zile-amendă a câte 40 de lei fiecare, rezultând un total de 6.000 de lei.