 Ce îi sperie cel mai mult pe călătorii din Gara de Nord. Mărturiile românilor: „Nu prea mă simt în siguranță”
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Ce îi sperie cel mai mult pe călătorii din Gara de Nord. Mărturiile românilor: „Nu prea mă simt în siguranță”

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Considerată teoretic principala poartă feroviară de intrare într-o capitală a Uniunii Europene, Gara de Nord din București oferă în realitate imaginea dezolantă a unui eșec administrativ. 

Gara de Nord, un loc al temerilor pentru călători
Gara de Nord, un loc al temerilor pentru călători Foto: arhivă

Prin nodul feroviar tranzitează zilnic aproape 10.000 de pasageri, însă pentru navetiști, turiști și tineri deopotrivă, traversarea peroanelor s-a transformat într-un veritabil parcurs de supraviețuire.

Oamenii merg cu ochii în patru de frica hoților, a grupurilor agresive fără adăpost și a riscului de a fi atacați sau tâlhăriți, în timp ce noaptea aduce scene desprinse din filmele de groază.

Bagaje abandonate, tabere improvizate și oameni urmăriți pe peron

Un reportaj realizat la fața locului în plină zi, la ora 12:00, scoate la iveală dimensiunea fenomenului. Călătorii sunt acostați chiar de la intrări, unde coridoarele și ieșirile sunt ticsite de oameni ai străzii stabiliți definitiv printre bagaje, resturi menajere și pături așezate direct pe asfalt:

„Sincer, m-au abordat, nu le-am dat de fiecare dată bani, evident. Nu prea mă simt în siguranță. Am văzut că mai sunt oameni aici în stare de ebrietate și mi-e puțin frică. Am prietene care au pățit, au fost urmărite pe stradă până au primit o țigară”, a povestit Ștefania (21 de ani), călătoare în Gara de Nord, potrivit Observator.

Pentru cei fără acoperiș, spațiul feroviar a devenit domiciliu stabil de ani întregi. În timp ce unii dorm pe bănci după ce au părăsit adăposturile sociale, alții și-au improvizat adevărate gospodării în clădirile părăsite din proximitate. Este și cazul lui Stelian (57 de ani), care trăiește acolo alături de un cățel și un alt tânăr: „Am butelie pe aragaz, deci stau bine, am uși, nu am treabă. De dimineață vin și stăm aici la hotelul părăsit. Mă ajută cu mâncare, cu bani, mă știu toți”.

„A crescut taxa, s-a pus TVA la cerșit!”: teroarea orelor târzii și fuga spre trenuri

Dacă pe timpul zilei cerșetoria este sufocantă, odată cu lăsarea întunericului frica atinge cote paroxistice. Oamenii povestesc că sunt hărțuiți insistent, taxa minimă pretinsă pornind acum de la 2 lei:

„Mai devreme se băga în sufletul meu să ne ceară țigară, un leu, doi lei. Cel puțin trei au fost în dimineața asta. E ceva la ordinea zilei. 50 de bani nu se mai cer, chiar ziceam că până și la cerșit a crescut taxa, s-a pus TVA, acum sunt doi lei minimum. Noaptea e cel mai greu, pentru că atunci îi vezi ca în «Întoarcerea morților», vin din toate cotloanele, drogați sau mai știu eu în ce alte stări”, relatează revoltată Teodora (35 de ani).

Sentimentul de insecuritate împinge multe tinere să alerge pur și simplu pe culoare pentru a ajunge în siguranță la garnituri:

„De fiecare dată când vin seara, eu alerg, ca să fiu sigură că nu mă întâlnesc cu cineva, vreo interacțiune dubioasă”, mărturisește o altă tânără.

Martorii relatează frecvent scene violente, cu certuri violente, urlete și beții între grupuri rivale: „Și acum, când am ajuns, din spatele nostru se auzeau țipete și urlete, erau mai mulți domni fără adăpost care făceau scandal. Dacă aș fi fost singură, nu știu dacă aș fi avut curaj, cred că aș fi amânat călătoria”, a relatat un cuplu sosit pe peron.

Promisiuni din 1999, geamuri sparte și un nou orizont: 2029

Mizeria cruntă, geamurile sparte, mormanele de deșeuri și mirosurile pestilențiale completează tabloul degradării. Călătorii notează condițiile cu greu între notele 4 și 5, reclamând nepăsarea autorităților într-o zonă intens tranzitată de delegații străine și turiști.

Discuțiile și proiectele pe hârtie privind modernizarea radicală a Gării de Nord datează încă din 1999, întinzându-se pe aproape trei decenii fără schimbări structurale de fond. În prezent, autoritățile au în derulare un nou plan de reabilitare, a cărui finalizare este estimată abia pentru anul 2029. Până atunci însă, problema siguranței publice și criza socială a sutelor de persoane vulnerabile lăsate pe peroane rămân fără soluție imediată.

Până la momentul difuzării informațiilor, reprezentanții Gării de Nord și Poliția Transporturi nu au oferit niciun răspuns oficial la solicitările transmise privind măsurile concrete luate pentru securitatea călătorilor.

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