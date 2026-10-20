Coincidență înfiorătoare la locul accidentului din Buftea, soldat cu doi morți și 18 răniți. Mesajul care a atras atenția tuturor

Un grav accident rutier produs marți pe DN 7, în dreptul localității Buftea, s-a soldat cu un bilanț tragic și a scos la iveală un detaliu înfiorător.

Tragedie pe DN 7, la Buftea: 2 morți și 18 răniți Foto: observator

Chiar în intersecția unde s-a produs coliziunea fatală, pe un panou publicitar de mari dimensiuni se putea citi mesajul: „După ce vei muri, unde vei fi?”. Coincidența morbidă a atras atenția martorilor și a echipelor de intervenție venite să acorde primul ajutor celor 26 de persoane implicate în carambol.

Bilanț negru pe DN 7: 2 morți, 18 răniți duși la spitalele din Capitală

Potrivit datelor oficiale transmise către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății, urmările impactului au fost dramatice:

2 persoane au decedat la fața locului;

18 victime au fost transportate de urgență la spital, dintre care două au necesitat intubare pe loc din cauza leziunilor grave, în timp ce restul de 16 erau conștiente la preluare;

6 persoane au refuzat transportul la unitățile medicale, primind îngrijiri la fața locului.

Răniții au fost repartizați către marile unități spitalicești din București și Ilfov: Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Spitalul Județean Ilfov.

Ipoteza polițiștilor: telefonul mobil și nepăstrarea distanței în mers

Microbuzul de transport persoane venea pe ruta Târgoviște – București. Din primele cercetări efectuate de agenții Brigăzii Rutiere, impactul violent s-a produs din cauza nerespectării distanței regulamentare de siguranță, una dintre principalele ipoteze anchetate fiind aceea că șoferul microbuzului a fost distras de telefonul mobil, potrivit Observator.

„Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în evenimentul rutier au fost implicate un microbuz și un ansamblu de vehicule, care se deplasau pe DN 7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila. Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță în mers de către conducătorul microbuzului față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere.