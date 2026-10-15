 Explozie puternică într-o localitate din Vrancea. Trei construcții, distruse complet. Alte șapte gospodării, avariate. Un bărbat a suferit arsuri grave
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Explozie puternică într-o localitate din Vrancea. Trei construcții, distruse complet. Alte șapte gospodării, avariate. Un bărbat a suferit arsuri grave

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O explozie produsă de o butelie cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a provocat pagube importante într-o gospodărie din comuna Sihlea, județul Vrancea. Un bărbat de 53 de ani a fost rănit grav, după ce a suferit arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului. Pompierii iau în calcul acumularea de gaze combustibile drept cauză probabilă a incidentului.

Explozie puternică într-o localitate din Vrancea
Explozie puternică într-o localitate din Vrancea Foto: ISU Vrancea

Explozie într-o gospodărie din Sihlea. Un bărbat de 53 de ani, transportat la spital

Incidentul s-a produs joi dimineață, 15 octombrie, în comuna Sihlea, județul Vrancea. Autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112, după ce o explozie provocată de o butelie cu GPL a afectat o locuință.

La locul evenimentului au intervenit echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, SMURD și pompierii, care au evaluat situația și au acordat primul ajutor victimei.

Bărbatul, în vârstă de 53 de ani, a suferit arsuri extinse, care acoperă aproximativ 55% din suprafața corporală. După ce a primit îngrijiri medicale la fața locului, acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Pantelimon” din Focșani, pentru tratament de specialitate.

Trei construcții, afectate în totalitate de suflul exploziei

Deflagrația a provocat distrugeri importante în gospodăria în care s-a produs, dar și pagube la mai multe proprietăți din apropiere.

Potrivit verificărilor efectuate de pompieri, trei construcții au fost afectate în totalitate: două locuințe alipite și un adăpost pentru animale aflat în imediata vecinătate.

Alte șapte gospodării din zonă au suferit avarii. Suflul exploziei a afectat elementele de tâmplărie, fiind semnalate geamuri sparte sau deteriorate și uși avariate.

Pagubele arată amploarea incidentului, care a afectat mai multe proprietăți din localitatea vrânceană.

Acumularea de gaze combustibile, cauza probabilă a exploziei

Primele verificări indică faptul că explozia ar fi fost provocată de acumularea gazelor combustibile în interiorul locuinței.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, proprietarul utiliza un rezervor cu GPL, amplasat în exteriorul clădirii, pentru încălzire și prepararea hranei.

În urma verificărilor efectuate la fața locului s-a constatat că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, în urma unei acumulări de gaze combustibile în interiorul locuinței”, au transmis reprezentanții ISU Vrancea.

Cauza exactă a producerii exploziei urmează să fie stabilită în urma verificărilor autorităților.

Cum pot fi prevenite accidentele provocate de scurgerile de GPL

Gazul petrolier lichefiat este inflamabil, iar acumularea sa într-un spațiu închis poate duce la explozii în prezența unei surse de aprindere. De aceea, instalațiile și echipamentele alimentate cu GPL trebuie utilizate și întreținute conform instrucțiunilor producătorului.

În cazul în care există suspiciunea unei scurgeri de gaz, este important să nu fie acționate întrerupătoarele electrice și să nu fie folosite flăcări deschise. Persoanele aflate în pericol trebuie să se îndepărteze de zona afectată și să apeleze numărul de urgență 112 dintr-un loc sigur.

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