 Gheorghe Mărmureanu, avertisment după cutremurul de 4,8 din Vrancea. Ce zone din România ar putea fi cele mai afectate de un seism major
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Gheorghe Mărmureanu, avertisment după cutremurul de 4,8 din Vrancea. Ce zone din România ar putea fi cele mai afectate de un seism major

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Cutremurul cu magnitudinea de 4,8 produs luni, 19 octombrie, în zona seismică Vrancea a readus în atenție riscul unui seism puternic în România. Mișcarea tectonică, resimțită inclusiv în București, Republica Moldova și Ucraina, este cea mai puternică înregistrată în țară de la începutul anului.

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Foto: arhivă

Ce spune Gheorghe Mărmureanu despre viitorul mare cutremur

Invitat la România TV, fostul director al Institutului Național pentru Fizica Pământului a precizat că seismele vrâncene au particularități speciale, deoarece se produc la adâncimi mari. 

În urma seismului, Gheorghe Mărmureanu a explicat că viitorul mare cutremur vrâncean ar putea avea efecte importante în mai multe regiuni ale țării, însă impactul exact depinde de o serie de factori greu de anticipat.

„Dacă simțiți că sunteți în casă și aveți mișcare verticală importantă, trebuie să știți că în următoarele 10-15 secunde urmează ceva foarte puternic. Și cutremurele astea vrâncene sunt foarte curioase, sunt de mare adâncime”, a declarat Gheorghe Mărmureanu.

Specialistul a explicat că o parte din energia unui astfel de seism se disipă până la suprafață, însă nu întotdeauna suficient pentru a diminua efectele unui cutremur major.

În intervenția sa, Gheorghe Mărmureanu a amintit și existența unor date istorice care indică producerea unui tsunami în zona Mării Negre, la începutul secolului trecut.

„Avem niște date că, în 1901, pe 30 martie, a fost un tsunami care ar fi generat valuri de 3-4 metri la Mangalia. Alte date nu mai avem. Nu avem informații care să arate că în Marea Neagră au existat cutremure atât de catastrofale”, a precizat expertul.

Conform datelor transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului, seismul de luni s-a produs la o adâncime de 124,1 kilometri și a avut epicentrul în zona seismică Vrancea, în apropiere de Buzău. Cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe din sud-estul țării, inclusiv în Capitală.

Regiunile care ar putea resimți cel mai puternic un viitor seism

Potrivit lui Gheorghe Mărmureanu, cele mai expuse zone ar fi Moldova, regiunea Focșani, Muntenia și Dobrogea.

„Viitorul mare cutremur, care cred că va fi cu efecte puternice în aceste zone: Moldova toată, Focșani, Muntenia, Dobrogea. Depinde cum va fi planul de rupere, la ce adâncime va fi și ce magnitudine va avea”, a afirmat acesta.

Totodată, seismologul a subliniat că nu există metode prin care să poată fi stabilit cu exactitate momentul producerii unui cutremur major.

„Nu pot să știu dacă este vorba de 50 sau 100 de ani. La 100 de ani nu aș vrea să fie, pentru că ar fi dezastru”, a adăugat el.

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