 Ghișeele Brigăzii Rutiere din București se mută. Unde trebuie să meargă șoferii rămași fără permis
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Ghișeele Brigăzii Rutiere din București se mută. Unde trebuie să meargă șoferii rămași fără permis

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Bucureștenii care trebuie să își recupereze permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare vor merge într-o altă locație începând de săptămâna viitoare.

Ghișeele Brigăzii Rutiere, închise două zile pentru mutarea la noua adresă
Ghișeele Brigăzii Rutiere, închise două zile pentru mutarea la noua adresă Foto: arhivă

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat relocarea activităților de relații cu publicul, operațiune care presupune și o scurtă perioadă de suspendare completă a lucrului la ghișee.

Noua adresă a Brigăzii Rutiere

Ghișeele dedicate restituirii documentelor reținute vor fi închise temporar în perioada 17-18 octombrie pentru facilitarea procesului de mutare a infrastructurii. Începând de luni, 19 octombrie, întreaga activitate cu publicul va fi preluată într-un spațiu modernizat din sectorul 3 al Capitalei.

„Începând de luni, activităţile de relaţii cu publicul privind restituirea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare reţinute, precum şi eliberarea altor documente specifice, se vor desfăşura într-o nouă locaţie, situată în Hala Laminor, pe bulevardul Basarabia, Bucureşti”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei (DGPMB), conform Agerpres.

Decizia are drept scop îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor, fluidizarea accesului și eficientizarea timpilor de procesare a solicitărilor.

Serviciile disponibile online prin hub-ul Ministerului Afacerilor Interne

Polițiștii reamintesc că o serie de proceduri și verificări rutiere pot fi efectuate rapid de la distanță, fără a fi necesară prezența fizică la sediu. Prin intermediul portalului digital hub.mai.gov.ro, conducătorii auto pot descărca istoricul sancțiunilor rutiere, pot verifica situația la zi a punctelor de penalizare și pot consulta statusul permisului de conducere. 

Cetățenii sunt sfătuiți să țină cont de perioada în care ghișeele vor fi închise și să își planifice drumul către noua adresă din Bulevardul Basarabia , nr. 256, sector 3 numai după data de 19 octombrie.

Curs obligatoriu de legislație rutieră pentru utilizatorii de trotinete electrice

Persoanele care conduc trotinete electrice pe drumurile publice ar putea fi obligate să promoveze un curs de legislație rutieră, conform unei propuneri legislative aflate pe ordinea de zi a Senatului. Noua obligație nu îi va viza însă pe cei care dețin deja un permis de conducere valabil, indiferent de categoria acestuia, prezumându-se că aceștia cunosc deja semnalizarea și prioritățile de trecere.

Inițiativa, înregistrată oficial la Senat pe 19 mai 2026, urmărește modificarea directă a Codului Rutier (Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice) în încercarea de a diminua numărul accidentelor grave produse în marile aglomerații urbane.

Deși proiectul beneficiază de susținerea Guvernului și a primit un raport favorabil din partea Comisiei pentru transporturi și infrastructură, măsura a stârnit controverse în faza consultativă, Consiliul Economic și Social (CES) emițând un aviz nefavorabil din cauza aspectelor legate de implementare și aplicabilitate.

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