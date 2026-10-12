 Șoferii care merg singuri cu mașina riscă o amendă de 135 de euro într-o capitală europeană
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Șoferii care merg singuri cu mașina riscă o amendă de 135 de euro într-o capitală europeană

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Șoferii care ajung la Paris trebuie să fie atenți la indicatoarele rutiere, deoarece folosirea unei anumite benzi poate atrage o amendă de 135 de euro dacă se află singuri în mașină. Măsura, introdusă pentru reducerea aglomerației și încurajarea transportului în comun, se aplică în anumite intervale orare și prevede mai multe excepții. Iată ce trebuie să știe conducătorii auto înainte de a circula pe șoseaua de centură a capitalei Franței.

Șoferii care merg singuri cu mașina riscă o amendă de 135 de euro într-o capitală europeană
Șoferii care merg singuri cu mașina riscă o amendă de 135 de euro într-o capitală europeană Foto: arhiva

Parisul a introdus reguli speciale pentru șoferii care circulă singuri în mașină

Începând cu 3 martie 2025, pe o porțiune a șoselei de centură a Parisului, cunoscută drept Boulevard Périphérique, a fost introdusă o bandă dedicată anumitor categorii de vehicule. Printre acestea se numără autoturismele în care se află cel puțin două persoane, mijloacele de transport public și taxiurile.

Scopul măsurii este de a încuraja deplasările în comun și de a contribui la reducerea traficului rutier, în special în perioadele aglomerate ale zilei.

Autoritățile franceze au prevăzut inițial o etapă de informare, în care conducătorii auto primeau avertismente în locul sancțiunilor. Perioada de tranziție s-a încheiat la 2 mai 2025, dată de la care încălcarea regulii a început să fie sancționată cu o amendă de 135 de euro, potrivit informațiilor publicate de administrația franceză.

Prin urmare, simplul fapt că un șofer se află singur în autoturism nu constituie, în sine, o abatere. Sancțiunea vizează utilizarea necorespunzătoare a benzii rezervate, în condițiile stabilite de autorități.

În ce intervale orare riști o amendă de 135 de euro

Restricțiile sunt aplicate în zilele lucrătoare, în perioadele cu trafic intens. Banda rezervată funcționează de luni până vineri, între orele 7:00 și 10:30, respectiv între 16:00 și 20:00.

În afara acestor intervale, precum și în zilele de sărbătoare legală, regimul special al benzii nu se aplică potrivit programului descris.

Șoferii trebuie să urmărească semnalizarea electronică de deasupra carosabilului. Un indicator cu un romb alb luminează atunci când banda este rezervată categoriilor de vehicule autorizate.

Nerespectarea restricției poate duce la aplicarea unei amenzi de 135 de euro pentru fiecare abatere constatată, conform regulilor prezentate în sursa oficială franceză.

Pentru conducătorii auto care tranzitează Parisul, inclusiv pentru turiștii străini, verificarea indicatoarelor este esențială. Regulile pot fi diferite de cele întâlnite pe drumurile din țara de origine, iar utilizarea unei benzi fără respectarea condițiilor de acces poate avea consecințe financiare.

Cum sunt identificați șoferii care încalcă regula

Respectarea restricției este verificată cu ajutorul unui sistem de supraveghere video. Camerele pot analiza categoria vehiculului, numărul persoanelor aflate la bord și numărul de înmatriculare.

Potrivit informațiilor prezentate despre sistem, imaginile sunt analizate pentru identificarea posibilelor abateri, iar sancțiunea este validată înainte de emitere.

Această metodă permite autorităților să verifice respectarea regulii fără să fie necesară oprirea fiecărui vehicul în trafic.

Măsura este relevantă mai ales în orele de vârf, când numărul mare de mașini face dificilă supravegherea exclusiv prin controale rutiere clasice.

Cine poate folosi banda chiar dacă se află singur în vehicul

Regula nu se aplică tuturor vehiculelor în același mod. Pe banda rezervată au acces, în condițiile prevăzute de reglementările locale, și anumite categorii de participanți la trafic care nu trebuie să îndeplinească cerința privind numărul minim de ocupanți.

Printre acestea se numără:

  • autobuzele și alte vehicule de transport public autorizate;
  • taxiurile;
  • vehiculele serviciilor de urgență;
  • anumite vehicule motorizate pe două roți, în condițiile stabilite de autorități;
  • persoanele cu dizabilități care îndeplinesc cerințele de acces și înregistrare prevăzute de sistemul francez.

În cazul persoanelor cu dizabilități, accesul poate depinde de deținerea documentelor corespunzătoare și de înregistrarea prealabilă pe platforma dedicată, Handi'Stat.

În schimb, vehiculele de marfă cu masa de peste 3,5 tone nu sunt autorizate să utilizeze această bandă în cadrul regulilor descrise.

Șoferii trebuie să verifice condițiile aplicabile categoriei lor de vehicul înainte de a intra pe banda rezervată, deoarece existența unei excepții generale nu înseamnă că orice vehicul dintr-o anumită categorie poate circula fără alte condiții.

Aproximativ 100.000 de sancțiuni într-un an

Aplicarea regulii a generat un număr important de sancțiuni. Potrivit cotidianului francez Le Parisien, citat în materialul de referință, aproximativ 100.000 de amenzi au fost emise într-un an pentru încălcarea restricțiilor privind banda de pe centura Parisului.

Cifra evidențiază dificultățile întâmpinate de autorități în schimbarea obiceiurilor șoferilor și în respectarea noilor reguli de circulație.

Pentru administrația locală, benzile destinate vehiculelor cu mai mulți ocupanți reprezintă o modalitate de a utiliza mai eficient infrastructura rutieră și de a încuraja alternative la deplasarea individuală cu autoturismul.

Pentru cei care vizitează capitala Franței, concluzia este simplă: înainte de a utiliza banda din stânga a șoselei de centură, trebuie verificate semnalizarea, intervalul orar și condițiile de acces. O neatenție poate transforma o deplasare obișnuită într-o amendă de 135 de euro.

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