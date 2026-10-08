 Amendă de până la 20.000 de lei pentru românii care stau la curte! Ce nu au voie să lase în fața porții
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Amendă de până la 20.000 de lei pentru românii care stau la curte! Ce nu au voie să lase în fața porții

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un obicei întâlnit frecvent în timpul renovărilor sau lucrărilor de amenajare îi poate costa scump pe proprietarii de case. Saci cu moloz, resturi de materiale sau alte deșeuri lăsate în fața porții, pe trotuar ori pe domeniul public, pot atrage sancțiuni importante dacă sunt abandonate sau păstrate în locuri neautorizate. Amenzile pentru persoanele fizice pot ajunge până la 20.000 de lei.

Amendă de până la 20.000 de lei pentru românii care stau la curte!
Amendă de până la 20.000 de lei pentru românii care stau la curte! Foto: arhiva

Atunci când își renovează locuința, mulți proprietari aleg să descarce materialele necesare cât mai aproape de casă. În anumite situații, în fața gospodăriei pot ajunge temporar nisip, pietriș, lemne, saci cu materiale sau resturi rezultate în urma lucrărilor.

Problemele apar însă atunci când ceea ce a fost depozitat temporar se transformă în deșeu abandonat sau este lăsat pe domeniul public fără respectarea regulilor privind gestionarea deșeurilor.

Legislația din România stabilește reguli clare în această privință, iar nerespectarea lor poate duce la amenzi consistente.

Ce spune legea despre deșeurile lăsate în fața casei

Regimul deșeurilor este reglementat, printre altele, prin OUG 92/2021. Actul normativ interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea deșeurilor, dar și păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate.

Prin urmare, proprietarii de case trebuie să fie atenți la modul în care gestionează resturile rezultate din renovări, construcții sau lucrări de amenajare.

O grămadă de moloz lăsată zile întregi pe trotuar sau pe un spațiu public nu trebuie confundată cu simpla descărcare temporară a unor materiale care urmează să fie utilizate în cadrul unei lucrări.

Amenzile pentru persoanele fizice pot ajunge la 20.000 de lei

Sancțiunile prevăzute de legislație sunt considerabile. Pentru anumite încălcări ale prevederilor referitoare la abandonarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, persoanele fizice pot primi amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt și mai mari, amenda putând ajunge între 50.000 și 70.000 de lei, în funcție de fapta constatată.

Așadar, ceea ce pentru un proprietar poate părea doar o grămadă de resturi lăsată temporar în fața casei poate deveni o problemă serioasă dacă situația intră sub incidența legislației privind deșeurile.

Molozul și resturile de construcții nu pot fi lăsate oriunde

Renovarea unei locuințe generează aproape întotdeauna deșeuri: bucăți de cărămidă, beton, gresie, lemn, ambalaje sau alte resturi provenite din lucrări.

Acestea nu pot fi abandonate pur și simplu pe trotuar, pe marginea drumului sau pe un teren care nu este destinat depozitării lor. Proprietarul trebuie să se asigure că deșeurile sunt colectate și eliminate prin modalități conforme cu legislația.

În cazul în care deșeurile sunt abandonate, persoana responsabilă poate fi obligată nu doar să suporte amenda, ci și costurile necesare pentru ridicarea acestora și pentru curățarea terenului.

Atenție la diferența dintre materiale și deșeuri

Un aspect important este diferența dintre materialele cumpărate pentru o lucrare și resturile care nu mai sunt utilizate.

Faptul că un proprietar descarcă temporar în apropierea casei materiale necesare unei renovări nu înseamnă automat că a abandonat deșeuri. Situația trebuie analizată în funcție de natura materialelor, locul în care sunt păstrate și modul în care sunt gestionate.

În schimb, molozul și resturile provenite din construcții care sunt abandonate pe domeniul public sau păstrate în afara unor spații autorizate pot atrage sancțiuni.

Ce trebuie să facă proprietarii care își renovează casa

Pentru a evita problemele, proprietarii ar trebui să se informeze cu privire la modalitatea legală de colectare și evacuare a deșeurilor rezultate din lucrări.

Resturile de construcții nu trebuie lăsate la întâmplare în fața gospodăriei, mai ales dacă zona este domeniu public. Gestionarea corectă a deșeurilor îi poate scuti pe proprietari atât de sancțiuni, cât și de costurile suplimentare care pot apărea pentru curățarea terenului.

Prin urmare, înainte de a lăsa orice fel de resturi în fața porții, este important ca proprietarii să verifice dacă spațiul respectiv poate fi folosit și care sunt regulile locale aplicabile.

Amenda poate ajunge la 20.000 de lei pentru persoanele fizice în cazurile prevăzute de legislația privind gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, astfel că proprietarii de case trebuie să fie atenți la ce lasă în fața porții și pentru cât timp.

Ghid de cumpărături

oana olaru sursa fb jfif
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei Național
Celine Dion foto Profimedia jpg
VideoCeline Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris Vedete internaționale
image
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem” adevarul.ro
image
„Tanga” există de mii de ani. Cum arătau cele mai vechi „lenjerii sexy” din istorie adevarul.ro

Parteneri

image
El este șoferul microbuzului în care a murit maseurul lui Dinamo 2. Nicolae Zgondoiu a fost identificat de FANATIK. Văduva lui Constantin Covaciu recunoaște un detaliu tulburător www.fanatik.ro
image
La 100 de ani, nu renunță la cina ei preferată, una neaşteptată: "Sunt în rai" observatornews.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori www.antena3.ro
image
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Actrița Eva Marie Saint, câștigătoare a premiului Oscar și vedetă în filmul lui Hitchcock, s-a stins din viață la 102 ani www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Cum s-a îmbrăcat Mirabela Grădinaru la vizita din secțiile de Neonatologie din Bucureşti. Ţinuta aleasă nu a trecut neobservată playtech.ro
image
“Pe altarul FCSB”. Daniel Șendre dă de pereți cu Justin Ștefan. “Competentul LPF micșorează stupid celelalte cluburi din Superliga” www.fanatik.ro
image
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Organizația Mondială a Sănătății a transmis oficial informații legate de riscul ca ciuma pneumonică din Rusia să ajungă în Europa. Ce spun reprezentanții OMS www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
Iubitul Valentinei, Vlad Bălțățeanu jpg
Noi detalii despre ziua tragediei Valentinei. Ce i-ar fi povestit Vlad Bălțățeanu unui apropiat: „Era moartă lângă el în pat” Național
ciuperci1 jpeg
Au apărut ciuperci peste noapte în curtea ta? Ce spun experții în grădinărit că trebuie să faci Fapt divers
Cristian Adomnitei jpg
Despăgubiri uriașe pentru Cristian Adomniței! Câți bani îi plătește statul după achitarea definitivă Național
smurd jpg
Planul Roșu de Intervenție, activat în Vâlcea după un accident grav. Un microbuz s-a ciocnit cu o mașină Național
Banner Cove
Gabriel Coveşeanu, manager al Teatrului „Ion Creangă”. Ce notă a primit pentru proiectul său Național
bebelus jpg
O femeie din Italia a născut la 59 de ani o fetiță sănătoasă. Mărturiile medicilor: „Un eveniment cu adevărat rar” Internațional
oana olaru sursa fb jfif
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei Național
copil sclav stana jpg
I-a promis salariu și cazare, dar l-ar fi transformat în sclav. Un român, anchetat în Ungaria Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net