Amendă de până la 20.000 de lei pentru românii care stau la curte! Ce nu au voie să lase în fața porții

Un obicei întâlnit frecvent în timpul renovărilor sau lucrărilor de amenajare îi poate costa scump pe proprietarii de case. Saci cu moloz, resturi de materiale sau alte deșeuri lăsate în fața porții, pe trotuar ori pe domeniul public, pot atrage sancțiuni importante dacă sunt abandonate sau păstrate în locuri neautorizate. Amenzile pentru persoanele fizice pot ajunge până la 20.000 de lei.

Amendă de până la 20.000 de lei pentru românii care stau la curte! Foto: arhiva

Atunci când își renovează locuința, mulți proprietari aleg să descarce materialele necesare cât mai aproape de casă. În anumite situații, în fața gospodăriei pot ajunge temporar nisip, pietriș, lemne, saci cu materiale sau resturi rezultate în urma lucrărilor.

Problemele apar însă atunci când ceea ce a fost depozitat temporar se transformă în deșeu abandonat sau este lăsat pe domeniul public fără respectarea regulilor privind gestionarea deșeurilor.

Legislația din România stabilește reguli clare în această privință, iar nerespectarea lor poate duce la amenzi consistente.

Ce spune legea despre deșeurile lăsate în fața casei

Regimul deșeurilor este reglementat, printre altele, prin OUG 92/2021. Actul normativ interzice abandonarea, aruncarea și ascunderea deșeurilor, dar și păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate.

Prin urmare, proprietarii de case trebuie să fie atenți la modul în care gestionează resturile rezultate din renovări, construcții sau lucrări de amenajare.

O grămadă de moloz lăsată zile întregi pe trotuar sau pe un spațiu public nu trebuie confundată cu simpla descărcare temporară a unor materiale care urmează să fie utilizate în cadrul unei lucrări.

Amenzile pentru persoanele fizice pot ajunge la 20.000 de lei

Sancțiunile prevăzute de legislație sunt considerabile. Pentru anumite încălcări ale prevederilor referitoare la abandonarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, persoanele fizice pot primi amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile sunt și mai mari, amenda putând ajunge între 50.000 și 70.000 de lei, în funcție de fapta constatată.

Așadar, ceea ce pentru un proprietar poate părea doar o grămadă de resturi lăsată temporar în fața casei poate deveni o problemă serioasă dacă situația intră sub incidența legislației privind deșeurile.

Molozul și resturile de construcții nu pot fi lăsate oriunde

Renovarea unei locuințe generează aproape întotdeauna deșeuri: bucăți de cărămidă, beton, gresie, lemn, ambalaje sau alte resturi provenite din lucrări.

Acestea nu pot fi abandonate pur și simplu pe trotuar, pe marginea drumului sau pe un teren care nu este destinat depozitării lor. Proprietarul trebuie să se asigure că deșeurile sunt colectate și eliminate prin modalități conforme cu legislația.

În cazul în care deșeurile sunt abandonate, persoana responsabilă poate fi obligată nu doar să suporte amenda, ci și costurile necesare pentru ridicarea acestora și pentru curățarea terenului.

Atenție la diferența dintre materiale și deșeuri

Un aspect important este diferența dintre materialele cumpărate pentru o lucrare și resturile care nu mai sunt utilizate.

Faptul că un proprietar descarcă temporar în apropierea casei materiale necesare unei renovări nu înseamnă automat că a abandonat deșeuri. Situația trebuie analizată în funcție de natura materialelor, locul în care sunt păstrate și modul în care sunt gestionate.

În schimb, molozul și resturile provenite din construcții care sunt abandonate pe domeniul public sau păstrate în afara unor spații autorizate pot atrage sancțiuni.

Ce trebuie să facă proprietarii care își renovează casa

Pentru a evita problemele, proprietarii ar trebui să se informeze cu privire la modalitatea legală de colectare și evacuare a deșeurilor rezultate din lucrări.

Resturile de construcții nu trebuie lăsate la întâmplare în fața gospodăriei, mai ales dacă zona este domeniu public. Gestionarea corectă a deșeurilor îi poate scuti pe proprietari atât de sancțiuni, cât și de costurile suplimentare care pot apărea pentru curățarea terenului.

Prin urmare, înainte de a lăsa orice fel de resturi în fața porții, este important ca proprietarii să verifice dacă spațiul respectiv poate fi folosit și care sunt regulile locale aplicabile.

Amenda poate ajunge la 20.000 de lei pentru persoanele fizice în cazurile prevăzute de legislația privind gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, astfel că proprietarii de case trebuie să fie atenți la ce lasă în fața porții și pentru cât timp.