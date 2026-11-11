Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol. Ce spune despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut noi dezvăluiri despre viața sa personală și schimbările din familie. Șeful statului a confirmat că, începând din luna octombrie, locuiește împreună cu familia într-o locuință de protocol. Totodată, întrebat despre posibilitatea de a se căsători cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, președintele a oferit un răspuns scurt și clar.

Nicușor Dan s-a mutat cu familia într-o locuință de protocol. Foto: arhiva

Nicușor Dan a confirmat că s-a mutat într-o locuință de protocol

Anunțul a fost făcut marți seară, în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a explicat că decizia de a se muta într-o locuință de protocol a fost pusă în aplicare în luna octombrie.

„Începând cu luna octombrie a acestui an m-am mutat într-o locuinţă de protocol”, a declarat președintele României.

Întrebat dacă poate face publică adresa noii locuințe, șeful statului a spus că nu ar avea o problemă în acest sens, însă a ridicat problema restricțiilor impuse de considerentele de securitate. Astfel, nu știe dacă poate oferi public această informație.

Cât plătea familia pentru facturile la utilități

În timpul discuției, președintele a oferit și câteva detalii despre cheltuielile gospodăriei înainte de mutarea în locuința de protocol.

Potrivit acestuia, facturile erau achitate de partenera sa, Mirabela Grădinaru, iar sumele se situau între 800 și 1.000 de lei pentru o perioadă de două luni.

Nicușor Dan, întrebat dacă s-a căsătorit cu Mirabela Grădinaru

Un alt moment de interes al conferinței a fost legat de relația dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Întrebat direct dacă a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu partenera sa, președintele a răspuns fără să lase loc de interpretări:

„Deocamdată nu”.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună doi copii. Deși subiectul căsătoriei a revenit în atenția publică, Nicușor Dan a precizat că, în acest moment, nu a avut loc o căsătorie.

De ce a amânat Nicușor Dan mutarea într-o locuință de protocol

Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025, însă nu a ales imediat să se mute într-o locuință de protocol. La începutul mandatului, acesta a preferat să rămână în locuința în care trăia alături de familia sa, invocând motive familiale.

Mutarea anunțată în luna octombrie marchează, astfel, o schimbare în ceea ce privește organizarea vieții personale a șefului statului, după preluarea mandatului prezidențial.