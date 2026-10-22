 Petrecere în timpul programului la Camera de Conturi Bihor. Auditorii au invocat o „pregătire profesională”, în timp ce jucau remi și cărți
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VideoPetrecere în timpul programului la Camera de Conturi Bihor. Auditorii au invocat o „pregătire profesională”, în timp ce jucau remi și cărți

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Angajații Camerei de Conturi Bihor au fost surprinși miercuri la o reuniune organizată la o cabană din Băile Felix, în timpul programului de lucru. Potrivit jurnaliștilor publicației Bihoreanul, care au apărut neinvitați la masă, întâlnirea a avut loc cu ocazia aniversării directorului adjunct Nicușor Burtă, însă conducerea instituției a susținut că evenimentul a avut și componenta unei sesiuni de „pregătire profesională”.

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Foto: Bihoreanul

Petrecere în timpul orelor de muncă

Conform sursei citate, aproape toți angajații instituției au participat la întâlnirea organizată la cabana Ocolului Silvic Oradea, aflată în subordinea Direcției Silvice Bihor, una dintre entitățile care intră periodic în sfera de control a auditorilor. Auditorii s-ar fi adunat pentru a-l sărbători pe directorul adjunct al instituției, cu ocazia împlinirii vârstei de 64 de ani.

„Sărbătorim ziua unui coleg, e ziua lui și am... Facem și o pregătire profesională...”, a mărturisit directorul Camerei de Conturi Bihor, Călin Ladăr Cadariu, nesigur și agitat în prezența reporterilor Bihoreanul.

Potrivit reprezentanților Direcției Silvice Bihor, cabana a fost închiriată de una dintre angajatele instituției, Liliana Durgheu, în calitate de persoană fizică. Tariful pentru utilizarea spațiului ar fi fost de 3.000 de lei, sumă care, potrivit participanților, a fost suportată prin contribuția tuturor celor prezenți.

„Am adunat bani, fiecare am pus și am plătit”, a declarat auditoarea, susținând că întâlnirea a avut și o componentă de pregătire profesională.

„Pregătirea profesională” va fi trecută în evidențele instituției

Directorul Camerei de Conturi Bihor a afirmat că sesiunea fusese anunțată în prealabil și urma să fie inclusă în cele 40 de ore de formare profesională pe care angajații trebuie să le efectueze anual.

Acesta a susținut că, pe lângă aniversare, participanții au discutat și spețe profesionale și probleme întâlnite în activitatea de audit.

Reprezentanții instituției au precizat că toate cheltuielile legate de mâncare și băutură au fost suportate din fonduri proprii, nu din bani publici.

Jurnaliștii care au ajuns la locație au găsit mai mulți angajați implicați în jocuri de remi, cărți și table, în timp ce pe mese se aflau mâncare și băuturi. Potrivit relatării, unii participanți au părăsit rapid sala după apariția reporterilor, lăsând în urmă telefoane, haine și jocurile pe care le foloseau.

Cazul a stârnit însă controverse, în condițiile în care întâlnirea a avut loc într-o zi lucrătoare și în timpul programului de serviciu, iar activitățile surprinse la fața locului au ridicat semne de întrebare cu privire la caracterul profesional al reuniunii.

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