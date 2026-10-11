Reconstrucții complexe și speranță pentru pacienții cu sarcoame din România! „Nu mai au nevoie să plece în străinătate”

O nouă eră în tratarea tumorilor osoase se deschide la Oradea, după desemnarea acestui oraș pentru Congresul European EMSOS 2032. Tehnologia 3D și chirurgia de salvare a membrelor sunt aduse acum și în România!

Specialiștii au discutat în cadrul Congresului Național de Oncologie de la Poiana Brașov Foto: Click!

Datorită chirurgiei moderne de salvare a membrelor și utilizării protezelor tumorale și a implanturilor personalizate printate 3D, pacienții diagnosticați cu cancere osoase sau de părți moi pot evita astăzi amputațiile și pot beneficia de tratamente la standarde internaționale direct în țară.

Într-un interviu exclusiv pentru Click!, doctor Adyb-Adrian KHAL, medic primar Ortopedie-Traumatologie și Ortopedie Pediatrică la Spitalul Pelican Medicover Oradea, a explicat cum experiența acumulată în Franța și Italia și reconstrucțiile biologice complexe le redau pacienților funcționalitatea și calitatea vieții — performanțe remarcabile care au contribuit la desemnarea Oradei ca gazdă a Congresului European de Oncologie Musculoscheletală (EMSOS) din 2032.

Adyb-Adrian KHAL, medic primar Ortopedie-Traumatologie și Ortopedie Pediatrică Foto: Click!

„Până acum 50 de ani, cancerul de os se trata prin amputație”

Click!: Ce înseamnă chirurgia de salvare a membrelor și când mai este nevoie astăzi de amputație?

Doctor Adyb-Adrian KHAL: Patologia de care ne ocupăm este una rară, tradusă prin cancere osoase sau ale părților moi – sarcoamele. Până acum aproximativ 50 de ani, tot ce însemna cancer de os sau de părți moi se trata prin amputație. Progresele din ultimii ani au făcut însă ca aceste boli să poată fi tratate fără ca pacienții să își mai piardă un membru.

Au explodat tehnicile de reconstrucție: după rezecția extensivă a tumorii, putem reconstrui prin proteze tumorale, implanturi personalizate sau transplanturi osoase (vascularizate sau nevascularizate). Astăzi, grija noastră numărul unu nu mai este doar să salvăm viața pacientului, ci să-i redăm o funcție cât mai normală, o calitate a vieții superioară și să se poată reinsera social fără stigmatizare.

Click!: Ce tipuri de intervenții complexe pentru tumori osoase se realizează deja la Oradea?

Doctor Adyb-Adrian KHAL: În ultimii ani ne-am dedicat intens tratamentului tumorilor osoase și de părți moi, astfel că la Spitalul Pelican Medicover din Oradea avem o secție dedicată acestei patologii. Reconstruim folosind proteze tumorale (pe care le asamblăm în sală) sau implanturi personalizate printate 3D.

De asemenea, realizăm reconstrucții biologice extrem de complexe – autotransplanturi osoase și valgogrefe masive, prelevând de la pacient os vascularizat sau nevascularizat. Practic, acoperim întreaga gamă de intervenții practicate la nivel mondial, pentru ca pacienții să nu mai fie nevoiți să plece în străinătate.

Click!: Cum v-a format experiența din străinătate și ce v-a determinat să vă întoarceți în România?

Doctor Adyb-Adrian KHAL: Formarea mea a fost în mare parte în Franța, apoi în Italia, iar ulterior am activat o lungă perioadă ca referent național în Franța pe această patologie. Această etapă mi-a oferit șansa de a colabora cu marile personalități ale domeniului și de a intra în cele mai mici detalii chirurgicale.

M-am întors în țară cu „lecțiile făcute”. Este o satisfacție uriașă să pot oferi pacienților români, acasă, ceea ce am învățat în străinătate. Am găsit un sprijin extraordinar din partea Spitalului Pelican Medicover Oradea, a autorităților locale, a Universității din Oradea și a SNOMR, care susțin tinerii medici pasionați să aducă standardele europene în România.

Foto: Click!

Oradea va găzdui EMSOS 2032

Anunțul oficial privind desemnarea orașului Oradea drept gazdă a celei de-a 44-a Reuniuni Anuale a European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS) în 2032 a fost făcut în cadrul Congresului Național de Oncologie de la Poiana Brașov.

„Desemnarea Oradei ca gazdă EMSOS 2032 reprezintă nu doar o recunoaștere internațională a potențialului medicinei românești, ci și o oportunitate de a dezvolta oncologia musculoscheletală în țara noastră, astfel încât pacienții cu sarcoame să beneficieze de expertiză la standarde internaționale, aici, în România”, a precizat dr. Adyb-Adrian KHAL.

Este pentru prima dată când o manifestare de o asemenea anvergură internațională în domeniul diagnosticului și tratamentului tumorilor osoase și de părți moi este organizată în România.

„Organizarea EMSOS 2032 reprezintă o oportunitate de a consolida expertiza națională în sarcoame și de a întări conectarea oncologiei românești la rețelele internaționale”, a precizat prof. univ. dr. Laura Mazilu (Președinte SNOMR).

Foto: Click!

Dincolo de anunțul privind EMSOS 2032, specialiștii au discutat în cadrul Congresului Național de Oncologie de la Poiana Brașov despre viitorul tratamentului sarcoamelor în România.

Au vorbit despre nevoia unei colaborări mai strânse între centre și specialități și despre dezvoltarea unei rețele naționale dedicate pacienților cu sarcom, integrată în colaborările europene.

Invitații au prezentat experiența Greciei și a Poloniei în construirea unor astfel de rețele.

„În Polonia avem patru centre dedicate exclusiv sarcoamelor osoase, unde pacienții au acces printr-un «pachet oncologic» și cardul verde. Acest sistem le oferă prioritate absolută, iar toate procedurile sunt finanțate integral de guvern. Mă bucur enorm că Reuniunea Anuală EMSOS va veni la Oradea în 2032, datorită profesionalismului și dedicării specialiștilor din România”, a spus prof. Daniel Kotrych (Polonia, membru în Consiliul EMSOS).

În 2032, Oradea nu va fi doar orașul care găzduiește EMSOS, ci locul în care comunitatea europeană de oncologie musculoscheletală se va întâlni pentru a împărtăși experiență, știință și viziune.

„Pentru Universitatea din Oradea, este o onoare, dar și o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu ambiția de a oferi un congres la nivelul așteptărilor comunității medicale europene”, a spus prof. univ. dr. Florian Bodog (Decan FMF Oradea).

Congresul Național de Oncologie, organizat de SNOMR, s-a desfășurat în perioada 8–10 octombrie 2026 la Poiana Brașov, sub mottoul „Connected Minds, Better Care”.