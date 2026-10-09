 România va găzdui pentru prima dată Congresul European de Oncologie Musculoscheletală
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România va găzdui pentru prima dată Congresul European de Oncologie Musculoscheletală

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Oradea va găzdui în 2032 reuniunea anuală a European Musculo-Skeletal Oncology Society (EMSOS), una dintre cele mai importante manifestări științifice europene dedicate diagnosticului și tratamentului tumorilor osoase și de părți moi. Anunțul oficial a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate de Societatea Națională de Oncologie Medicală din România (SNOMR) la Congresul Național de Oncologie, desfășurat la Poiana Brașov în perioada 8–10 octombrie 2026.

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Foto: Arhiva

La conferința de presă au participat trei personalități ale oncologiei musculoscheletale europene: Prof. Panayiotis J. Papagelopoulos (Grecia), Șef al Departamentului de Ortopedie al Universității Naționale și Kapodistriene din Atena și fost Președinte al International Society of Limb Salvage (ISOLS); Prof. Pietro Ruggieri (Italia), Șef al Departamentului de Ortopedie și Oncologie Ortopedică al Universității din Padova, fost Președinte EMSOS și ISOLS și Secretar General ISOLS; și Prof. Daniel Kotrych (Polonia), de la Universitatea Medicală Pomeraniană din Szczecin, specialist în chirurgia sarcoamelor pelvine și în reconstrucțiile complexe ale bazinului.

Alături de aceștia au vorbit Prof. univ. dr. Laura Mazilu, Președinte SNOMR; Prof. univ. dr. Șerban Negru, Vicepreședinte SNOMR; Prof. univ. dr. Florian Bodog, Decan al Facultății de Medicină și Farmacie a Universității din Oradea; Dr. Silvia Brotea-Moșoiu, coordonatoarea Comisiei Naționale SNOMR dedicate sarcoamelor, de la Institutul Oncologic București și Dr. Adyb-Adrian Khal, medic primar Ortopedie-Traumatologie la Spitalul Pelican Medicover Oradea.

Este pentru prima dată când o reuniune internațională de această anvergură în oncologia musculoscheletală, precum EMSOS 2032, ajunge în România. Pentru specialitate, momentul înseamnă o conectare mai strânsă a centrelor românești la comunitatea europeană dedicată tratamentului sarcoamelor. Pentru Oradea și pentru România, este o oportunitate de a deveni mai vizibile pe harta europeană a oncologiei musculoscheletale.

Dincolo de anunțul privind EMSOS 2032, specialiștii au discutat în cadrul Congresului Național de Oncologie de la Poiana Brașov despre viitorul tratamentului sarcoamelor în România. Au vorbit despre nevoia unei colaborări mai strânse între centre și specialități și despre dezvoltarea unei rețele naționale dedicate pacienților cu sarcom, integrată în colaborările europene. Invitații au prezentat experiența Greciei și a Poloniei în construirea unor astfel de rețele.

Reprezentanții presei au discutat direct cu medicii despre tratamentul modern al sarcoamelor, chirurgia de salvare a membrelor și noile tehnologii, de la implanturile personalizate la soluțiile 3D.  

 „Organizarea EMSOS 2032 în România reprezintă pentru S.N.O.M.R. mai mult decât un moment de referință în calendarul științific european. Este o oportunitate de a consolida expertiza națională în sarcoame, de a dezvolta colaborarea între centre și de a întări conectarea oncologiei românești la rețelele internaționale de specialitate.”, a declarat Prof. univ. dr. Laura Mazilu, Președinte SNOMR.

„În patologiile oncologice rare avem nevoie de supraspecializare, de echipe dedicate și de centre care acumulează experiență și lucrează împreună. Succesul EMSOS 2032 va însemna ca România să ajungă acolo cu mai multă expertiză și cu o nouă generație de specialiști pregătiți la nivel european.”- Prof. dr. Șerban Negru – Vicepreședinte SNOMR

„În tumorile rare, expertiza nu se poate construi izolat, ci prin colaborare și schimb permanent de cunoștințe. EMSOS 2032 este șansa de a transforma conexiunile internaționale în parteneriate stabile, programe educaționale și proiecte comune pentru România.”-Dr. Răzvan Ovidiu Curcă – Prim-Vicepreședinte SNOMR.

În 2032, Oradea nu va fi doar orașul care găzduiește EMSOS, ci locul în care comunitatea europeană de oncologie musculoscheletală se va întâlni pentru a împărtăși experiență, știință și viziune. Pentru Universitatea din Oradea, este o onoare, dar și o responsabilitate pe care ne-o asumăm cu ambiția de a oferi un congres la nivelul așteptărilor comunității medicale europene.”— Prof. univ. dr. Florian Bodog, Decanul Facultății de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea

„Găzduirea Reuniunii Anuale EMSOS din 2032 la Oradea va reprezenta o oportunitate importantă de consolidare a colaborării europene în domeniul oncologiei osoase și a țesuturilor moi. Prin reunirea specialiștilor și facilitarea schimbului de cunoștințe și expertiză, evenimentul va contribui la atingerea obiectivului nostru comun: îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu aceste tumori rare.”, a afirmat Prof. Pietro Ruggieri, fost Președinte EMSOS (2021-2022) and ISOLS (2013-2015).

"Găzduirea congresului EMSOS la Oradea, în 2032, reprezintă un pas important pentru comunitatea medicală din România și o oportunitate de a consolida colaborarea cu experții europeni în sarcoame. Prin această colaborare, creștem treptat calitatea îngrijirii și ne aliniem la standardele europene de excelență în diagnosticul și tratamentul acestor tumori rare. Dezvoltarea rețelei naționale de sarcom sub egida SNOMR și definirea unui traseu clar al pacientului vor contribui la o îngrijire mai bine coordonată și la un acces mai rapid la expertiza și tratamentele necesare.” , a explicat Dr. Silvia Brotea-Moșoiu, coordonatoarea Comisiei Naționale SNOMR dedicate sarcoamelor.

„Am deosebita plăcere să anunț că Oradea va găzdui Reuniunea Anuală EMSOS din 2032! Suntem onorați să primim la Oradea comunitatea europeană și internațională a specialiștilor în oncologie musculoscheletală, într-un eveniment dedicat colaborării, prieteniei, excelenței științifice și progresului în domeniul oncologiei osoase și a țesuturilor moi. Așteptăm cu nerăbdare să ne revedem cu toții la Oradea, în 2032!”- Prof. Panayiotis Papagelopoulos, MD, DSc, FACS: On behalf of the EMSOS Board

„În calitate de președinte al Asociației Poloneze de Oncologie Ortopedică și membru al Consiliului de Conducere al Societății Europene de Oncologie Musculoscheletală (EMSOS), mă bucur enorm că Reuniunea Anuală EMSOS va reveni la Oradea în 2032. După experiența organizării acestui eveniment în Polonia, în urmă cu doi ani, sunt ferm convins că România va fi o gazdă excelentă pentru una dintre viitoarele reuniuni, nu doar datorită frumuseții țării, ci mai ales datorită profesionalismului și dedicării specialiștilor implicați în organizarea evenimentului.” -  Prof. Daniel Kotrych, M.D., Ph.D., President of the Polish Orthopaedic Oncology Association and Board Member of the European Musculoskeletal Oncology Society (EMSOS). 

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