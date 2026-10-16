 Scandal la Oradea. Primăria a tăiat un frasin de 245 de ani, la doar câteva zile după ce l-a declarat monument
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Scandal la Oradea. Primăria a tăiat un frasin de 245 de ani, la doar câteva zile după ce l-a declarat monument

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Unul dintre cei mai bătrâni arbori din Oradea, frasinul contelui Rhédey, cu o vârstă estimată la 245 de ani, a fost doborât de angajații Primăriei la scurt timp după ce fusese inclus pe lista arborilor remarcabili ai orașului. Autoritățile susțin că arborele era complet uscat și trebuia îndepărtat din motive de siguranță. Fotografii și evaluări anterioare au alimentat însă controversele privind starea sa reală.

Primăria a tăiat un frasin de 245 de ani, la doar câteva zile după ce l-a declarat monument
Primăria a tăiat un frasin de 245 de ani, la doar câteva zile după ce l-a declarat monument Foto: Bihoreanul

Un arbore care a supraviețuit aproape două secole și jumătate a dispărut din peisajul urban al Oradiei, provocând nemulțumire în rândul localnicilor. Frasinul contelui Rhédey, considerat al doilea cel mai bătrân arbore din municipiu, a fost tăiat în perioada 12-13 mai, deși Primăria îl inclusese recent pe lista arborilor remarcabili și intenționa să îl valorifice într-un traseu turistic dedicat patrimoniului natural al orașului, au scris cei de la Bihoreanul.

Decizia ridică semne de întrebare, mai ales că evaluarea anterioară menționa că arborele nu prezenta un pericol iminent de prăbușire. În timp ce administrația locală afirmă că frasinul se uscase complet, imaginile realizate după tăiere au reaprins dezbaterea privind necesitatea intervenției.

De ce a fost tăiat frasinul de 245 de ani din Oradea

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Foto: Bihoreanul

Reprezentanții Primăriei Oradea au explicat că îndepărtarea arborelui a fost determinată de starea acestuia, pe care au descris-o drept o uscare completă. Potrivit administrației locale, degradarea constatată ar fi impus eliminarea frasinului, chiar dacă acesta fusese inclus în proiectul unui traseu dedicat arborilor remarcabili.

Frasinul secular situat pe Calea Matei Basarab a fost tăiat în perioada 12-13 mai, deoarece era complet uscat. Deși frasinul fusese inclus pe traseul propus al arborilor remarcabili din municipiu, constatarea uscării complete a impus îndepărtarea acestuia”, a precizat Primăria pentru sursa citată.

Explicația nu a înlăturat însă nemulțumirile. Potrivit publicației Bihoreanul, fotografiile realizate după tăiere indică zone degradate ale arborelui, dar și porțiuni de lemn deschis la culoare, aspect care a alimentat îndoielile privind afirmația că acesta era complet uscat.

Cum arăta frasinul înainte să fie tăiat

Frasinul contelui Rhédey era situat pe Calea Matei Basarab, într-un scuar verde din fața Liceului Sportiv din Oradea. Arborele făcea parte din peisajul istoric al zonei și era asociat fostei grădini Rhédey, un spațiu cu valoare istorică pentru comunitatea locală.

Potrivit datelor incluse în Masterplanul arboricol al municipiului, frasinul avea aproximativ 245 de ani și era al doilea cel mai bătrân arbore din oraș.

Dimensiunile sale erau impresionante: o înălțime de aproximativ 22 de metri, o coroană cu diametrul de 17 metri și o circumferință a trunchiului de 490 de centimetri.

Evaluarea realizată anterior consemna că arborele era relativ sănătos și nu prezenta un pericol de prăbușire, fiind încadrat într-o categorie de risc mediu. Aceste constatări au devenit un punct central al controverselor apărute după tăiere.

Legătura frasinului cu familia Rhédey și istoria orașului

Arborele se afla pe terenul fostei grădini Rhédey, asociată contelui Rhédey Lajos, nobil născut în 1761, în Ungaria, care s-a stabilit la Oradea în 1791.

Grădina a fost donată orașului, iar frasinul a rămas un reper al zonei timp de generații. Vârsta sa și legătura cu istoria locului l-au transformat într-un element important al patrimoniului natural urban.

Prin includerea sa pe lista arborilor remarcabili, administrația locală urmărea să evidențieze asemenea exemplare și să le integreze într-un traseu turistic. Planul prevedea includerea frasinului alături de alți 17 arbori din centrul Oradiei.

Tăierea sa, survenită la scurt timp după anunțarea intențiilor de valorificare turistică, a atras atenția asupra modului în care sunt evaluate și protejate exemplarele arboricole cu valoare istorică.

Ce prevede legea privind protecția arborilor remarcabili

Protecția arborilor cu valoare naturală și istorică este reglementată, între altele, prin Legea nr. 97/2023 privind protecția arborilor remarcabili. Potrivit informațiilor prezentate în materialul publicat de Bihoreanul, arborii care depășesc vârsta de 160 de ani beneficiază de protecție, iar tăierea lor este permisă în condițiile prevăzute de lege, inclusiv în situația uscării complete sau a dezrădăcinării naturale.

În cazul frasinului din Oradea, problema centrală este diferența dintre evaluarea anterioară, care îl descria ca relativ sănătos și fără pericol de prăbușire, și justificarea ulterioară a Primăriei, potrivit căreia arborele era complet uscat.

Fotografiile realizate după intervenție au alimentat întrebările privind starea reală a lemnului. Totuși, aspectul trunchiului în imagini nu este suficient, de unul singur, pentru a stabili dacă arborele era viabil sau dacă prezenta riscuri structurale. Pentru clarificarea situației ar fi relevante documentele tehnice și evaluările arboricole care au stat la baza deciziei de tăiere.

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