Țările în care doi vloggeri nu s-ar mai întoarce niciodată. Pe listă, o destinație căutată de români: „Nu e de mine”

Cunoscuții creatori de conținut Cristi și Ralu, care au vizitat zeci de țări de pe mai multe continente, au vorbit deschis despre destinațiile în care nu ar reveni și care le-au lăsat un gust amar.

Țările în care doi vloggeri nu s-ar mai întoarce niciodată Foto: Pexels

Letonia, o mare dezamăgire pentru cei doi

Potrivit celor doi vloggeri de călătorie, Letonia le-a lăsat impresia unei țări lipsite de energie și culoare. Deși capitala Riga li s-a părut plăcută și atractivă, restul țării nu i-a convins.

„Mi s-a părut destul de gri. Lipsită de viață, fără culoare. În afară de Riga, nu am simțit că este ceva care să te atragă”, a mărturisit Raluca.

Cristi a completat spunând că, în timpul călătoriilor prin țară, mai ales în afara capitalei, peisajele și atmosfera i-au amintit de România începutului anilor 2000.

„Am traversat destul de mult Letonia cu mașina și am văzut și orașele mici. Era vreme mohorâtă și totul părea foarte trist. Pentru mine a fost imaginea depresiei”, a explicat acesta.

Azerbaidjanul, apreciat pentru Baku, dar nu și pentru restul țării

Cei doi au avut și opinii împărțite despre Azerbaidjan. Dacă Baku li s-a părut un oraș modern și interesant, experiențele din afara capitalei nu au fost la fel de reușite.

„Baku este plăcut, cu clădiri interesante, bulevarde largi și o faleză frumoasă. Chiar îl recomandăm celor care vor să descopere o destinație diferită”, au spus ei.

În schimb, după ce au vizitat mai multe orașe și obiective turistice recomandate de ghiduri și bloguri de călătorie, au rămas dezamăgiți.

„Ne-am luat după toate recomandările și a fost dezamăgire după dezamăgire. Toată lumea spunea să mergem într-un loc sau altul, însă realitatea nu a fost cea la care ne așteptam”, a explicat Cristi.

El Salvador, o destinație care nu le-a oferit suficiente activități

Nici El Salvador nu a reușit să îi impresioneze. Deși recunosc frumusețea peisajelor naturale, vulcanii și popularitatea zonei printre pasionații de surf, cei doi consideră că destinația nu oferă suficientă varietate pentru o vacanță mai lungă.

„Am stat aproximativ trei zile și jumătate și după două zile am simțit că am văzut cam tot ce era de văzut. Am vizitat capitala, câteva sate și principalele atracții, dar nu am găsit foarte multe lucruri de făcut în continuare”, au povestit ei.

În opinia celor doi, una dintre probleme este că El Salvador se află într-o regiune unde țările vecine oferă experiențe turistice mai diverse și mai spectaculoase, ceea ce face comparația dificilă.

Deși au călătorit în zeci de locuri din lume, Cristi și Ralu spun că nu toate destinațiile reușesc să ofere experiențe memorabile și că, uneori, cele mai mari dezamăgiri apar tocmai în locurile despre care au auzit numai lucruri bune înainte de a ajunge acolo.

Uzbekistan: „Pentru mine este o etapă încheiată”

Cristi spune că Uzbekistanul merită vizitat pentru istoria sa impresionantă și pentru moștenirea Drumului Mătăsii, însă nu este o destinație în care simte nevoia să revină.

„Recomand oricui să meargă măcar o dată în Uzbekistan, să vadă Drumul Mătăsii, să afle mai multe despre imperiul lui Amir Timur și despre istoria regiunii. Dar pentru mine este o etapă încheiată”, a explicat acesta.

Motivul principal al dezamăgirii sale este reprezentat de aglomerația din principalele atracții turistice. Potrivit lui Cristi, majoritatea vizitatorilor se concentrează în orașele Samarkand, Buhara și Hiva, ceea ce transformă experiența într-una mult prea aglomerată.

„Turismul este concentrat în câteva locuri, iar grupurile organizate sunt peste tot. Pur și simplu nu este stilul nostru de călătorie”, a mărturisit el.

Turcia și-a pierdut principalul avantaj

O altă țară pe care Cristi nu o vede pe lista unei viitoare vacanțe este Turcia, deși face o excepție pentru Istanbul, oraș pe care spune că l-ar vizita din nou.

Creatorul de conținut consideră însă că, în afara metropolei, Turcia nu mai oferă suficient de multe elemente unice care să o diferențieze de alte destinații.

„Îi apreciez calitățile, dar nu mai văd lucruri pe care să nu le pot găsi și în alte părți. Din punct de vedere turistic, ceea ce oferă Turcia poate fi găsit și în alte destinații. În plus, gastronomia turcească nu e de mine”, a explicat acesta.

În plus, Cristi spune că țara și-a pierdut unul dintre cele mai importante atuuri: prețurile accesibile.

„Prețurile au crescut enorm. Pentru noi, care am călătorit și cu buget redus și cu un buget mai mare, diferența se simte foarte mult”, a afirmat el.

Totuși, Raluca nu este complet de acord cu această concluzie și a recunoscut că ea s-ar întoarce fără probleme în Turcia.

Ungaria, o destinație care nu i-a convins pe vloggeri

Pe lista Ralucăi se află și Ungaria. Deși apreciază foarte mult Budapesta și spune că se simte excelent de fiecare dată când vizitează capitala, restul țării nu i-a stârnit interesul.

„Budapesta îmi place foarte mult, dar în rest nu am găsit prea multe locuri care să mă facă să vreau să revin”, a spus aceasta.

Raluca și-a amintit că, în timpul unei călătorii cu mașina spre România, a încercat să găsească alte obiective turistice interesante în Ungaria, însă fără succes.

„Mă uitam pe hartă și pe Google și chiar nu găseam nimic care să mă atragă. În afară de Budapesta și zona lacului Balaton, nu am simțit că există ceva care să mă determine să mă întorc”, a explicat ea.

Cei doi subliniază însă că experiențele de călătorie sunt profund subiective, iar faptul că anumite destinații nu i-au convins pe ei nu înseamnă că alți turiști nu le pot descoperi și aprecia dintr-o perspectivă complet diferită.