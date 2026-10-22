Un consilier local din Slatina ar fi tras cu arma în timpul perchezițiilor. Polițiștii îi intraseră în casă

Un consilier local, fost viceprimar al orașului, a recurs la un gest extrem în momentul în care polițiștii de investigare a criminalității economice au descins la locuința sa pentru a executa un mandat de percheziție domiciliară.

Polițiștii au descins în casa unui consilier local din Slatina, iar acesta ar fi tras cu arma Foto: shutterstock

Bărbatul în vârstă de 60 de ani este anchetat alături de un alt localnic într-un dosar penal complex care vizează infracțiuni de camătă și șantaj.

Împușcătură la percheziție: arma de vânătoare a fost confiscată

Incidentul grav s-a petrecut în timpul unei acțiuni coordonate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina. Oamenii legii au descins marți dimineața la patru adrese aparținând celor doi suspecți.

În momentul în care forțele de ordine au pătruns în imobil, fostul edil a tras un foc cu o armă de vânătoare pe care o deținea legal. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma descărcării armei. La somațiile ferme ale polițiștilor, bărbatul de 60 de ani s-a conformat, a cedat arma fără a mai opune rezistență, iar pușca a fost ridicată imediat pentru expertize balistice.

Mecanismul infracțional: împrumuturi cu camătă și constrângeri violente

Conform anchetatorilor, schema a funcționat timp de doi ani. În intervalul noiembrie 2024 – octombrie 2026, consilierul local i-ar fi acordat victimei, în mod repetat, diverse sume de bani cu titlu de împrumut, pretinzând și încasând dobânzi ilegale considerabile.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada noiembrie 2024 - octombrie 2026, bărbatul în vârstă de 60 de ani i-ar fi remis persoanei vătămate, în repetate rânduri, diferite sume de bani, percepând dobânzi pentru acestea. De asemenea, în perioada iunie - septembrie 2026, cei doi bărbaţi ar fi constrâns persoana vătămată, la diferite intervale de timp, în scopul obţinerii unor foloase materiale", precizează reprezentanţii IPJ Olt în comunicat, potrivit Observator.

Situația a degenerat în perioada iunie – septembrie 2026, moment în care consilierul de 60 de ani și complicele său în vârstă de 58 de ani ar fi început să exercite presiuni constante și amenințări asupra victimei pentru a o forța să le predea bunuri și foloase materiale necuvenite.

Ambele persoane au fost ridicate și escortate la sediul poliției pentru audieri amănunțite, cercetările continuând pentru stabilirea întregii activități infracționale.