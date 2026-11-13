 Un român a povestit ce salarii primesc muncitorii asiatici în HoReCa: „Au chiriile achitate”
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FotoUn român a povestit ce salarii primesc muncitorii asiatici în HoReCa: „Au chiriile achitate”

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O discuție pornită pe Reddit despre condițiile de muncă din restaurante a scos la iveală o realitate mai complexă decât simpla nemulțumire față de salariile oferite. În centrul dezbaterii se află angajarea muncitorilor asiatici în România, programul prelungit de lucru și diferențele dintre salariul aparent atractiv și plata reală raportată la numărul de ore muncite.

Un român a fost confundat cu un nepalez la angajare
Un român a fost confundat cu un nepalez la angajare Foto: pixabay

Cum a început dezbaterea

Un român care și-a căutat un loc de muncă în industria HoReCa a povestit pe Reddit că a fost confundat de angajatori cu un muncitor nepalez. Experiența sa a generat o discuție amplă despre condițiile de muncă din restaurante, salariile oferite angajaților și recrutarea tot mai frecventă a muncitorilor asiatici în România.

Relatarea a atras atenția și prin ironia situației: autorul comentariului a remarcat că angajatorii păreau să considere acceptabil un program de lucru de 10 ore pe zi, în loc de 12. „Au avut un pic de obraz totuși, doar 10h pe zi, nu 12”, a scris acesta, încheindu-și observația în ton sarcastic.

Postarea a deschis o dezbatere despre diferențele dintre salariile aparent atractive și numărul real de ore lucrate, dar și despre motivele pentru care angajatorii din domeniul restaurantelor aleg să recruteze personal din Nepal, Filipine sau Indonezia.

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Foto: reddit

„Am fost confundat cu un nepalez. Trebuie să recunosc, au avut un pic de obraz totuși, doar 10 ore pe zi, nu 12. Respectele mele”, a scris acesta, într-o notă ironică.

Comentariul a atras reacții din partea altor utilizatori, care au discutat despre programul prelungit din restaurante, remunerarea angajaților și diferențele dintre condițiile acceptate de muncitorii români și cele acceptate de angajații veniți din Asia.

Unul dintre participanții la discuție a criticat atitudinea celor care consideră că muncitorii străini le iau locurile de muncă, susținând că angajatorii urmăresc, în primul rând, să găsească personal dispus să îndeplinească sarcinile postului.

„Nu ești cu nimic superior asiaticilor care vin să muncească aici, pentru că și ei pot să producă mâncarea respectivă pe baza unor rețete clare și standardizate”, a argumentat utilizatorul Reddit.

Acesta a mai susținut că angajații ar trebui să privească problema și din perspectiva competitivității pe piața muncii, în condițiile în care anumite activități din restaurante pot fi preluate relativ ușor de alți lucrători.

Salarii de 5.500 de lei și cazare gratuită pentru muncitorii asiatici

Un alt utilizator Reddit a relatat că a cunoscut mai multe tinere din Indonezia și Filipine care au fost recrutate pentru posturi în restaurante din București. Potrivit acestuia, angajatele beneficiau de salarii care puteau ajunge la 5.500 de lei net, la care se adăugau bacșișurile, dar și de cazare asigurată de angajator.

„Au chiriile achitate, întreținerea etc. Da, se lucrează 9-10 ore pe zi, cu o singură zi liberă pe săptămână, însă salariul e chiar și 5.500 net, la care se adaugă bacșiș”, a povestit acesta.

Utilizatorul a mai precizat că locuințele puse la dispoziție nu erau neapărat spații supraaglomerate, ci camere individuale sau chiar apartamente în blocuri noi și renovate.

„Dacă pui în calcul și locuința, pentru care ele nu plătesc, străinii veniți aici o duc mai bine decât noi din punct de vedere financiar, evident nu și al timpului liber”, a adăugat acesta.

Potrivit relatării, beneficiile oferite de angajatori pot face ca România să reprezinte o destinație atractivă pentru muncitorii veniți din țări în care veniturile sunt mult mai mici.

Un alt participant la discuție a amintit că un salariu de 5.000 de lei poate reprezenta o sumă importantă pentru cineva venit din Nepal, unde nivelul veniturilor este considerabil mai redus.

„Înțelegeți de ce stau și lucrează 60+ ore? Pentru că așa băgau și românii în Italia pe 1.000-1.500 de euro la începutul anilor 2000”, a scris acesta, făcând o paralelă între situația actuală a muncitorilor asiatici și experiența românilor care au plecat la muncă în străinătate.

Experiența unui român care a lucrat într-un restaurant din Londra

În discuție a intervenit și un utilizator care a povestit despre experiența sa profesională din Marea Britanie. Acesta a relatat că, în 2021, după terminarea facultății, s-a angajat ca bucătar într-un restaurant de lux din centrul Londrei.

Programul era solicitant, cu aproximativ 10 ore de muncă pe zi, la care se adăugau timpul necesar deplasării și naveta. Deși programul oficial prevedea cinci zile de lucru pe săptămână, în practică ajungea frecvent să lucreze șase zile.

„Primeam vreo 2.500 de lire, dar era puțin”, a povestit acesta, referindu-se la salariul primit.

Bărbatul a oferit și exemplul unui coleg albanez, mai tânăr decât el, dar cu mai multă experiență în bucătărie. Acesta se angajase cu câteva săptămâni înainte și reușise să negocieze un salariu de aproximativ 3.000 de lire sterline. Diferența salarială l-a făcut să înțeleagă importanța negocierii și a evaluării corecte a muncii prestate.

„Era bucătar de ani buni și mai priceput. Începuse cu două-trei săptămâni înainte și a negociat pe la 3.000 de lire cu ei și i-au dat. A negociat când a calculat prețurile și și-a dat seama că fac o grămadă de bani ăia”, a relatat românul.

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