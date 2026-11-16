 Universitate din România, obligată să mute cursurile online din cauza costurilor uriașe la utilități. Peste 7.000 de studenți sunt afectați
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Universitate din România, obligată să mute cursurile online din cauza costurilor uriașe la utilități. Peste 7.000 de studenți sunt afectați

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Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad va desfășura aproape toate activitățile didactice în sistem online în următoarele săptămâni, după ce costurile cu energia electrică și încălzirea au pus o presiune semnificativă asupra bugetului instituției. Măsura îi vizează pe cei peste 7.000 de studenți ai universității și va intra în vigoare începând de săptămâna viitoare.

O universitate din țară mută cursurile online
O universitate din țară mută cursurile online Foto: pixabay

De ce a decis universitatea să treacă în online

Decizia reprezintă o premieră pentru instituție după încheierea pandemiei de COVID-19 și are ca principal scop reducerea cheltuielilor cu utilitățile până la începutul anului viitor.

Conducerea Universității „Aurel Vlaicu” susține că măsura este necesară pentru a putea gestiona resursele financiare disponibile în următoarea perioadă. Creșterea costurilor cu energia electrică și încălzirea a determinat instituția să caute soluții de economisire, iar mutarea cursurilor în mediul virtual a fost considerată cea mai eficientă variantă.

„Încercăm să reducem cât se poate din bugetul pe care Ministerul Educației ni-l acordă în următoarele cinci săptămâni, până la vacanță, pentru a face economii la tot ce înseamnă partea de utilități”, a explicat rectorul universității, Ramona Lile, potrivit Tvr Info.

În aceste condiții, sălile de curs vor rămâne în mare parte goale, iar studenții vor participa la activitățile didactice de acasă.

Cum privesc studenții schimbarea

Hotărârea conducerii a stârnit reacții împărțite în rândul studenților. Unii consideră că învățământul online le reduce cheltuielile de transport și cazare, în timp ce alții sunt de părere că procesul educațional are de suferit în lipsa interacțiunii directe cu profesorii și colegii.

Președinta Ligii Studenților UAV, Ioana Farcaș, spune că mutarea cursurilor în online vine atât cu beneficii, cât și cu dezavantaje. Pe de o parte, studenții economisesc bani, însă pe de altă parte, mulți consideră că învață mai eficient atunci când participă fizic la cursuri.

„E și dezavantaj, și avantaj. Avantaj ar fi pentru că, din cauza prețurilor la benzină și motorină, pe mine mă avantajează să stau acasă. Dar e și dezavantaj, pentru că nu pot învăța foarte bine”.

Există și excepții

Nu toate activitățile universitare pot fi desfășurate exclusiv online. La Facultatea de Educație Fizică și Sport, anumite cursuri și activități practice vor continua în format fizic, deoarece specificul acestora nu permite desfășurarea integrală la distanță.

Conducerea facultății a precizat că spațiile vor funcționa cu un consum redus de energie, însă temperaturile vor fi menținute la un nivel care să nu afecteze sănătatea studenților.

Potrivit reprezentanților universității, sistemul online va fi menținut cel puțin până la începutul anului viitor, perioadă în care instituția speră să reducă impactul cheltuielilor cu utilitățile asupra bugetului.

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