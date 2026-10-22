 Romanița Iovan știe tot ce se întâmplă în viața fiului ei, Albert. Ce spune despre anturajul lui. „Încerc să nu las aceste temeri să mă domine”
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Romanița Iovan știe tot ce se întâmplă în viața fiului ei, Albert. Ce spune despre anturajul lui. „Încerc să nu las aceste temeri să mă domine”

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Romanița Iovan este o mamă mândră de realizările fiului său, Albert, care studiază inginerie automobilistică la o universitate de prestigiu din Anglia. Deși distanța dintre ei nu este ușor de gestionat, creatoarea de modă se bucură să îl vadă pe tânăr devenind independent și construindu-și propriul viitor. Într-un interviu pentru Viva! vedeta a dezvăluit cât de des ține legătura cu fiul ei, cum s-a adaptat acesta la viața de student în străinătate și de ce a ales să îi ofere libertatea de care are nevoie.

Romanița Iovan știe tot ce se întâmplă în viața fiului ei, Albert.
Romanița Iovan știe tot ce se întâmplă în viața fiului ei, Albert. Foto: arhiva

Plecarea copilului de acasă vine cu emoții și provocări pentru orice părinte, iar Romanița Iovan nu face excepție. Chiar dacă îi simte lipsa lui Albert, vedeta privește cu încredere această etapă importantă din viața lui și consideră că independența este esențială pentru dezvoltarea unui tânăr.

Albert și-a început studiile universitare în Anglia, unde are ocazia să descopere o cultură nouă, să își facă prieteni și să învețe să se descurce pe cont propriu. Pentru mama sa, faptul că îl vede adaptat și preocupat de viitor reprezintă un motiv de bucurie și mândrie.

Romanița Iovan, mândră de fiul ei, Albert: „Iubirea adevărată înseamnă să îi dai copilului aripi, nu doar rădăcini”

Romanița Iovan recunoaște că nu este simplu să își știe fiul departe de casă, însă este convinsă că experiența studiilor în străinătate îl va ajuta să se maturizeze. Vedeta este impresionată de ambiția lui Albert și consideră că rezultatele pe care le obține sunt meritul eforturilor sale.

„Sunt foarte mândră de Albert și cred că orice părinte își dorește, înainte de toate, să își vadă copilul devenind un om frumos, responsabil și independent. Faptul că studiază la o universitate de prestigiu din Anglia, inginerie automobilistică, este rezultatul muncii lui și al ambiției pe care a avut-o încă de mic. Meritul îi aparține în totalitate.

Sigur că, pentru o mamă, nu este ușor să își știe copilul atât de departe. Oricât de pregătită ai crede că ești pentru momentul în care pleacă de acasă, golul se simte. Casa este mai liniștită, iar dorul există permanent. Dar cred că iubirea adevărată înseamnă să îi dai copilului aripi, nu doar rădăcini.

Mă bucur să îl văd dezvoltându-se, descoperind o altă cultură, întâlnind oameni din toată lumea și învățând să se descurce singur. Toate aceste experiențe îl vor ajuta enorm în viață și îl vor forma ca om.

Ca mamă, voi avea întotdeauna emoții și griji, indiferent de vârsta lui. Dar, în același timp, îl privesc cu încredere și cu liniște că este un tânăr echilibrat, responsabil și că își construiește viitorul cu multă seriozitate. Iar acesta este, cred, cel mai mare motiv de mândrie pentru un părinte.”

Cât de des vorbește Romanița Iovan cu Albert, student în Anglia: „Încerc să nu fiu o mamă sufocantă”

Chiar dacă locuiesc în țări diferite, Romanița Iovan și fiul ei păstrează legătura constant. Vedeta a dezvăluit că vorbesc de mai multe ori pe zi, însă are grijă să nu îi invadeze spațiul personal. Pentru ea, o relație apropiată între mamă și copil presupune atât comunicare, cât și respectarea libertății celuilalt.

„Vorbim foarte des, de câteva ori pe zi, chiar dacă uneori este vorba doar de câteva minute. Cred că este important să știm unul de celălalt, dar, în același timp, încerc să nu fiu o mamă sufocantă. Îi respect independența și înțeleg că acum trăiește o etapă foarte importantă din viața lui. Din tot ce îmi povestește, s-a adaptat foarte bine. Și-a făcut prieteni, este implicat în viața universității și se simte în largul lui.

Da, sunt la curent cu anturajul lui. Albert a fost întotdeauna foarte deschis cu mine și cred că acest lucru se datorează relației pe care am construit-o de-a lungul anilor. Nu am încercat niciodată să îi controlez viața, ci să fiu omul căruia să simtă că îi poate spune orice, fără teama de a fi judecat. Dacă are sau nu o iubită, cred că este un aspect care ține de viața lui personală și pe care îl respect. Cel mai important pentru mine este să fie fericit și să fie înconjurat de oameni care îi fac bine.

Ca orice mamă, am și temeri. Lumea în care trăim este imprevizibilă și cred că nicio distanță nu poate anula grija unui părinte. Dar încerc să nu las aceste temeri să mă domine. Am încredere în educația pe care a primit-o, în valorile pe care le are și în discernământul lui.

Până la urmă, rolul nostru, ca părinți, este să îi pregătim pentru momentul în care vor merge singuri în viață. Iar când îi văd maturitatea și responsabilitatea, îmi dau seama că este pe drumul lui și că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl pot vedea ca mamă.”

Romanița Iovan și Albert își sărbătoresc ziua de naștere în aceeași zi. Cum s-a schimbat relația lor de-a lungul anilor

Pe lângă legătura strânsă pe care o au, Romanița Iovan și Albert împart și un detaliu special: amândoi sunt născuți în aceeași zi. Vedeta spune că acest lucru a fost mereu un motiv de bucurie, iar relația lor s-a transformat firesc, odată cu maturizarea fiului său.

Dacă în copilărie Albert avea nevoie de îndrumarea și protecția mamei sale, astăzi cei doi pot discuta deschis, de la egal la egal. Romanița se bucură că au construit o relație bazată pe încredere, respect și comunicare.

„Este o mare bucurie că împărțim aceeași zi de naștere. Mereu am glumit că două Balanțe în aceeași familie înseamnă și multă armonie, și multe discuții în care fiecare încearcă să găsească cea mai bună soluție.

Dincolo de zodie, însă, cred că avem o legătură foarte specială. Relația noastră a evoluat firesc. Când era mic, eram mama care îl proteja și îl îndruma la fiecare pas. Astăzi, pe măsură ce a devenit un tânăr matur, relația noastră s-a transformat într-un dialog între doi oameni care se respectă și se ascultă reciproc. Sigur, voi rămâne întotdeauna mama lui, dar mă bucur că pot avea și conversații de la egal la egal cu el.

Ceea ce mă surprinde cel mai mult este maturitatea lui. Îl văd luând decizii bine cântărite, asumându-și responsabilități și având o claritate în gândire care mă impresionează. Este ambițios, curios și perseverent, dar, în același timp, a rămas un om echilibrat și modest, iar asta mă bucură cel mai mult. Performanțele profesionale sunt importante, dar caracterul este cel care definește cu adevărat un om.

Când îl privesc pe Albert, simt că toate eforturile, emoțiile și sacrificiile făcute de-a lungul anilor au meritat. Iar faptul că ne sărbătorim ziua de naștere împreună va rămâne unul dintre cele mai frumoase daruri pe care mi le-a făcut viața.”

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