 Un bloc din Capitală va avea lift montat la exterior. Cât valorează investiția care îi ajută pe locatarii bătrâni
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Un bloc din Capitală va avea lift montat la exterior. Cât valorează investiția care îi ajută pe locatarii bătrâni

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Pentru milioane de români care locuiesc în clădiri fără ascensor, fiecare ieșire din casă poate deveni o provocare. Situația este deosebit de dificilă pentru persoanele în vârstă sau cele cu probleme de sănătate, unele ajungând să nu mai coboare din apartament perioade îndelungate.

Blocurile cu puțin etaje vor avea lift exterior.
Blocurile cu puțin etaje vor avea lift exterior. Foto: Arhivă

O posibilă soluție începe să prindă contur: la un bloc cu patru etaje au fost demarate lucrările pentru instalarea unui lift la exterior. Proiectul care costă 55.000 de euro este posibil în contextul unei legi intrate recent în vigoare, care permite ca astfel de investiții să fie susținute financiar atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene. Peste trei milioane de români locuiesc în prezent în blocuri care nu au lift.

„Mă țineam de scară, dar asta trebuia să fie cineva cu mine. Ori un vecin, ori soția mea. Cât a trăit soția, mi-a decedat. Ies cam o dată pe lună de două ori merg la medic. Acum merg, trebuie să fac actele”, explică Marin Stanica, locatar, potrivit Observator News

Primul bloc cu patru etaje care va dispune de un lift exterior

Pentru locatarii imobilului din Sectorul 2 al Capitalei, problema accesului la apartamente ar putea avea, în sfârșit, o rezolvare. La blocul în care locuiește se montează un ascensor exterior, proiect realizat în cadrul inițiativei „Lift pentru viață”. Costul lucrărilor se ridică la aproximativ 55.000 de euro, sumă acoperită în totalitate din donații.

„Așa cum vedeți în spatele meu, pe linia geamurilor care se văd de sus până jos, se construiește liftul, dar liftul va fi un pic la câțiva metri departe de peretele zidului și vor fi niște, se numesc podestre, pe care se ajunge din ieșirea din culoar la lift. Acest soluție a fost generată în primul rând de structura blocului, care nu permite…”, menţionează Mihai Constantinescu, președintele asociației de proprietar.

Ce spune Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei 

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, susține că multe dintre clădirile de trei până la cinci etaje nu au fost prevăzute cu lift atunci când au fost construite, iar acum se transformă în adevărate capcane pentru anumiți locatari. 

„Avem foarte multe clădiri de 3, 4, 5 etaje care nu au fost prevăzute cu lift inițial în construire și acum devin veritabile capcane pentru persoanele care locuiesc aici”, explică Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

„Sunt îngrozit când trebuie să urc cu cumpărăturile”

Un locatar al unui bloc prevăzut fără lift povestește cât de greu îi este să urce etaje cu plase de cumpărături, iar instalarea unui lift ar rezolva problema. 

„Am și eu problemele mele, sunt îngrozit când trebuie să urc cu cumpărăturile și, mă rog și eu sunt cu genunchi. Nu astea vă e. Foarte important, că e lift pentru viață, este fără discuție, este, cum să vă spun”, spune un locatar. 

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