 „Vreau un bărbat matur, stabil, atent, care să știe ce vrea.” De ce este atât de greu pentru Generația Z să-și găsească dragostea?
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„Vreau un bărbat matur, stabil, atent, care să știe ce vrea.” De ce este atât de greu pentru Generația Z să-și găsească dragostea?

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„Vreau un bărbat matur, stabil, atent, care să știe ce vrea și să nu mă facă să ghicesc ce simte”. Este genul de așteptare care apare tot mai des în discuțiile online despre relații. Pentru Generația Z, problema nu pare să fie lipsa dorinței de iubire, ci dificultatea de a transforma întâlnirile, mesajele și „match-urile” într-o relație reală.

Tinerii spun că își doresc relații serioase, dar întâlnirile au devenit mai complicate Foto: Freepik
Tinerii spun că își doresc relații serioase, dar întâlnirile au devenit mai complicate Foto: Freepik

„Nu cer perfecțiune, vreau să știu că omul de lângă mine e serios”

În discuțiile de pe rețelele sociale despre motivul pentru care este atât de greu să găsești un partener, femeile spun tot mai des că nu mai caută doar atracție, ci și siguranță emoțională, respect și compatibilitate. O tânără care vorbește online despre experiențele sale de dating spune că își dorește un bărbat care să fie prezent, asumat și dispus să construiască o relație, dar că întâlnește frecvent persoane care spun că vor ceva serios și dispar atunci când lucrurile încep să devină mai profunde.

Nu cred că cer ceva ieșit din comun. Nu vreau un bărbat perfect și nici nu mă aștept să bifeze o listă interminabilă de calități. Vreau doar să fie un om matur, să știe ce își dorește, să poată comunica și să nu dispară atunci când apare primul lucru mai dificil. Mi se pare că foarte mulți spun că vor o relație, dar când chiar apare cineva cu care ar putea construi ceva, încep să caute motive să plece. Eu nu mai vreau să pierd timpul cu oameni care sunt indeciși sau care mă țin într-o zonă de «vedem noi». Vreau să știu de la început că omul de lângă mine este serios și că își dorește același lucru”, povestește tânăra pe Reddit.com. 

Fenomenul este amplificat și de aplicațiile de dating, care oferă acces la un număr foarte mare de potențiali parteneri, fără să garanteze însă o conexiune reală. Un studiu Pew Research Center arată că 53% dintre cei cu vârste între 18 și 29 de ani au folosit cel puțin o dată un site sau o aplicație de dating. Printre cei care au un partener și au sub 30 de ani, unul din cinci spune că și-a cunoscut partenerul actual printr-o astfel de platformă.

Psihologul: problema nu este că tinerii nu vor să iubească

Psihologul Irina Păun explică, pentru Click!, fenomenul printr-o combinație de factori care țin atât de modul în care s-au schimbat relațiile, cât și de presiunea pe care tinerii o resimt atunci când caută un partener. Generația Z a crescut într-un mediu în care relațiile sunt permanent expuse comparației: vedem cupluri aparent perfecte în videoclipuri și ajungem să ne raportăm propriile experiențe la aceste imagini.

Tinerii nu duc lipsă de dorința de conectare, însă au ajuns să aibă foarte multe criterii prin care încearcă să se protejeze. Vor să evite suferința, respingerea sau relațiile toxice și, uneori, transformă această nevoie de siguranță într-o listă foarte lungă de condiții pe care celălalt trebuie să le îndeplinească”, explică psihologul. În plus, începutul unei relații a devenit mai ușor de întrerupt.

Un mesaj poate fi ignorat, un „match” poate dispărea în câteva secunde, iar o conversație care părea promițătoare se poate termina fără explicații. Pentru unii tineri, repetarea acestor experiențe poate duce la neîncredere și la senzația că este mai sigur să nu se implice deloc.

Între standarde și frica de a face primul pas

Potrivit psihologului Irina Păun, unul dintre paradoxurile datingului modern este că oamenii își doresc foarte mult apropiere, dar se tem de vulnerabilitatea necesară pentru a o obține. „O relație presupune să fii văzut exact așa cum ești, iar acest lucru poate fi foarte dificil într-o generație obișnuită să își construiască imaginea și să primească validare în mediul online”, spune aceasta. La acest lucru se adaugă teama de alegerea greșită.

Dacă în trecut o relație putea începe treptat, după mai multe întâlniri și contexte comune, astăzi evaluarea partenerului poate începe încă dinaintea primei întâlniri. Fotografii, mesaje, profiluri, descrieri și opinii sunt analizate rapid, iar un singur detaliu poate fi suficient pentru ca persoana să fie eliminată din „lista” de opțiuni. Psihologul atrage atenția că standardele sănătoase sunt importante, însă ele trebuie diferențiate de așteptarea ca partenerul să fie „perfect”. 

Ce arată studiile și podcasturile despre dating

Datele din Statele Unite arată că dificultățile întâlnite de tineri nu sunt specifice doar României. Potrivit Pew Research Center, adulții sub 30 de ani sunt împărțiți aproape egal atunci când evaluează efectul aplicațiilor de dating: 35% spun că acestea au făcut mai ușoară găsirea unui partener pe termen lung, în timp ce 33% spun că au făcut-o mai dificilă. Experiențele de pe aplicații sunt, de asemenea, contradictorii.

Utilizatorii spun atât că sunt entuziasmați de oamenii pe care îi descoperă, cât și că ajung dezamăgiți. Femeile sunt mai predispuse să se simtă copleșite de numărul mesajelor primite, în timp ce bărbații declară mai frecvent că se simt nesiguri din cauza lipsei mesajelor.

Același paradox apare și în conversațiile internaționale despre relații, inclusiv în podcasturi realizate de psihoterapeuta Esther Perel. Dezbaterea actuală despre iubire nu mai este doar despre „unde îți găsești partenerul”, ci despre cum mai construiești apropiere într-o lume în care ai simultan mai multe opțiuni, mai multă libertate și mai multă teamă de a alege greșit. Iar pentru Generația Z, poate tocmai aici este dificultatea: nu lipsa oamenilor disponibili, ci dificultatea de a găsi, printre atât de multe posibilități, o persoană în fața căreia să merite să rămâi.

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