 Test rapid de personalitate. Te subestimezi sau ai încredere în tine?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Test rapid de personalitate. Te subestimezi sau ai încredere în tine?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cât de des îți dai voie să reușești? În timp ce unii își cunosc perfect atuurile și obțin ceea ce își doresc, alții se blochează în dubii și frici. E timpul să afli din ce categorie faci parte! Completează testul rapid de mai jos și descoperă dacă ai o stimă de sine puternică sau dacă e momentul să începi să crezi mai mult în tine.

image
Foto: Liana Dudnik

1. Mă străduiesc să fiu precisă și corectă când îndeplinesc o sarcină.

a. Nu, sunt convinsă că o voi îndeplini bine oricum.

b. Da, dar sunt situații în care nu-mi iese.

c. Da, întotdeauna.

2. Pot deveni foarte critică față de alții când apar greșeli.

a. Da, mereu alții sunt de vină.

b. Depinde de greșeală.

c. Niciodată, mă gândesc mereu că e doar vina mea.

3. Mi-e ușor să leg relații semnificative cu alți oameni.

a. Nu, prefer să am relații de suprafață.

b. Da, prefer autenticitatea și la mine, și la alții.

c. Aș vrea, dar sunt prea timidă.

4. E important pentru mine să simt că sunt apreciată.

a. Nu prea mă interesează ce cred alții.

b. Oarecum important.

c. Da, foarte important.

5. Mă adaptez ușor unor condiții noi, n-am probleme cu schimbările.

a. Da.

b. Uneori da, uneori nu.

c. Nu.

6. Simt că trăiesc doar atunci când vin cu o idee nouă și sunt în centrul atenției.

a. Da.

b. Mă bucur, dar nu e atât de important.

c. Nu.

7. Am încredere în abilitățile mele și sunt convinsă că voi reuși când îmi propun ceva.

a. Da, de fiecare dată.

b. În general, da, dar știu când mai am de învățat sau analizat.

c. Nu prea, ezit mereu, de teamă să nu greșesc.

8. Înainte de o decizie, gândesc bine situația, fac un plan și încă unul de rezervă.

a. Nu am nevoie de planuri, mă descurc oricum.

b. Depinde de situație.

c. Da, cu fiecare ocazie.

9. Caut siguranță și stabilitate în toate domeniile vieții mele.

a. Nu, îmi plac lucrurile imprevizibile.

b. Da, dar sunt conștientă că nu totul e previzibil.

c. Da, nu suport nesiguranța.

Majoritate A

Foarte sigură pe tine

Ești o persoană care are mare încredere în abilitățile sale. Nu te oprești niciodată să te gândești că un scop este prea greu de atins. Ți se întâmplă să nu ții cont de alții, ci doar de tine, ceea ce îți aduce dificultăți în relații; mai ales dacă lucrurile nu ies cum vrei tu, tinzi să te manifești exploziv, deci învață să fii mai răbdătoare și mai empatică.

Majoritate B

Știi ce poți și ce nu

Ai o viziune realistă asupra propriei persoane, îți cunoști calitățile și ai încredere în ele, dar ești conștientă și că există aspecte la care mai ai de lucrat. Uneori îți faci planuri minuțioase pentru atingerea obiectivelor, alteori mergi pe spontaneitate, dar ești mereu capabilă să ajungi la un echilibru al emoțiilor dacă lucrurile nu ies cum vrei tu.

Majoritate C

Nu ai încredere în tine

Eziți înainte de a lua o dezicie, când analizezi o situație intri în panică și parcă totul ți se învălmășește în cap, tinzi să îți asumi vina și pentru lucruri pe care nu le-ai greșit tu și te minimizezi constant. Ca să capeți mai multă încredere, dezvoltă-te profesional și personal și nu uita că toată lumea are dreptul să mai facă și greșeli.

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

image png
FotoBianca Drăgușanu, reacție surprinzătoare după ce a primit 1.100 de trandafiri în Dubai: „Nu mă impresionează” Vedete românești
Cum e ca tată Mihai Bobonete! Juratul „Românii au talent” uită de telefon când e acasă, în sânul familiei
#Exclusiv Click!
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată Interviurile Click!
image
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE adevarul.ro
image
Războinicii care au terorizat Europa și au inventat moda cravatelor. Ce legătură aveau cu românii adevarul.ro

Parteneri

image
”Garita – Haaland”. Gigi Becali a anunțat arma secretă pentru derby-ul cu Rapid, în lipsa lui Drăguș www.fanatik.ro
image
Facturi mai mici la gaze și curent pentru milioane de români. Cui vor fi acordate reducerile observatornews.ro
image
Povestea de film a soldatului ucrainean care a stat singur într-o conductă 491 de zile. Și-a amputat singur piciorul cu un cuțit www.antena3.ro
image
Atac cu maceta într-un liceu din Pitești. Un elev de 15 ani și-a rănit un coleg și l-a agresat pe altul www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” as.ro
image
Ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de ANAF de la Klaus Iohannis. Ultimele imagini cu fostul preşedinte... playtech.ro
image
Lovitura pe care a primit-o Daniel Pancu cu 3 zile înainte de derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv www.fanatik.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Drama Christinei Applegate! După cinci ani de suferință, medicii i-au spus că nu are boala care i-a distrus viața. De ce actrița a izbucnit în lacrimi okmagazine.ro
image
Mary a Danemarcei a făcut o obsesie pentru această culoare! Regina adoră nuanța care a înnebunit femeile regale okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
cute beautiful natural brunette girl cleaning face with cotton sponge smiling looking camera white background cosmetology spa jpg
Stop greșelilor de îngrijire! Cum se face o demachiere corectă? Îngrijire personală
wellness practices self care world health day jpg
Cum îți echilibrezi chakrele prin meditație? Află secretul! Spiritualitate
Cum sa slabesti doar prin mers Sursa foto shutterstock 275733524 jpg
N-ai timp pentru sport? Uite cât de puțin îți trebuie zilnic! Îngrijire personală
e3d5306c863e86589cd07302f5b1e65d jpg
Finet sau Cocolino: ce material este mai potrivit pentru tine? Casa și grădină
Șinele cu cârlige se dovedesc utile într o bucătărie mică shutterstock 2801356591 jpg
Soluții de organizare a bucătăriei pentru mărirea spațiului Casa și grădină
bride groom feet wedding marriage ceremony jpg
Adevăruri esențiale despre căsnicie, pe care mulți parteneri tind să le ignore Dezvoltare personală
clickpentrufemei ro Pantofi de damă articole de garderobă care definesc stilul jpg
5 tendințe în încălțăminte pentru toamna 2026. Îmbină stilul și confortul Modă
sad fairskinned adult woman blonde warm sweater jeans sitting windowsill sunny day mood concept jpg
Pericolul tăcut din viața de zi cu zi și modul în care singurătatea îți distruge sănătatea Îngrijire personală
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net