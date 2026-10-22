Test rapid de personalitate. Te subestimezi sau ai încredere în tine?

Cât de des îți dai voie să reușești? În timp ce unii își cunosc perfect atuurile și obțin ceea ce își doresc, alții se blochează în dubii și frici. E timpul să afli din ce categorie faci parte! Completează testul rapid de mai jos și descoperă dacă ai o stimă de sine puternică sau dacă e momentul să începi să crezi mai mult în tine.

Foto: Liana Dudnik

1. Mă străduiesc să fiu precisă și corectă când îndeplinesc o sarcină.

a. Nu, sunt convinsă că o voi îndeplini bine oricum.

b. Da, dar sunt situații în care nu-mi iese.

c. Da, întotdeauna.

2. Pot deveni foarte critică față de alții când apar greșeli.

a. Da, mereu alții sunt de vină.

b. Depinde de greșeală.

c. Niciodată, mă gândesc mereu că e doar vina mea.

3. Mi-e ușor să leg relații semnificative cu alți oameni.

a. Nu, prefer să am relații de suprafață.

b. Da, prefer autenticitatea și la mine, și la alții.

c. Aș vrea, dar sunt prea timidă.

4. E important pentru mine să simt că sunt apreciată.

a. Nu prea mă interesează ce cred alții.

b. Oarecum important.

c. Da, foarte important.

5. Mă adaptez ușor unor condiții noi, n-am probleme cu schimbările.

a. Da.

b. Uneori da, uneori nu.

c. Nu.

6. Simt că trăiesc doar atunci când vin cu o idee nouă și sunt în centrul atenției.

a. Da.

b. Mă bucur, dar nu e atât de important.

c. Nu.

7. Am încredere în abilitățile mele și sunt convinsă că voi reuși când îmi propun ceva.

a. Da, de fiecare dată.

b. În general, da, dar știu când mai am de învățat sau analizat.

c. Nu prea, ezit mereu, de teamă să nu greșesc.

8. Înainte de o decizie, gândesc bine situația, fac un plan și încă unul de rezervă.

a. Nu am nevoie de planuri, mă descurc oricum.

b. Depinde de situație.

c. Da, cu fiecare ocazie.

9. Caut siguranță și stabilitate în toate domeniile vieții mele.

a. Nu, îmi plac lucrurile imprevizibile.

b. Da, dar sunt conștientă că nu totul e previzibil.

c. Da, nu suport nesiguranța.

Majoritate A

Foarte sigură pe tine

Ești o persoană care are mare încredere în abilitățile sale. Nu te oprești niciodată să te gândești că un scop este prea greu de atins. Ți se întâmplă să nu ții cont de alții, ci doar de tine, ceea ce îți aduce dificultăți în relații; mai ales dacă lucrurile nu ies cum vrei tu, tinzi să te manifești exploziv, deci învață să fii mai răbdătoare și mai empatică.

Majoritate B

Știi ce poți și ce nu

Ai o viziune realistă asupra propriei persoane, îți cunoști calitățile și ai încredere în ele, dar ești conștientă și că există aspecte la care mai ai de lucrat. Uneori îți faci planuri minuțioase pentru atingerea obiectivelor, alteori mergi pe spontaneitate, dar ești mereu capabilă să ajungi la un echilibru al emoțiilor dacă lucrurile nu ies cum vrei tu.

Majoritate C

Nu ai încredere în tine

Eziți înainte de a lua o dezicie, când analizezi o situație intri în panică și parcă totul ți se învălmășește în cap, tinzi să îți asumi vina și pentru lucruri pe care nu le-ai greșit tu și te minimizezi constant. Ca să capeți mai multă încredere, dezvoltă-te profesional și personal și nu uita că toată lumea are dreptul să mai facă și greșeli.

Editor: Raluca Toma