 Cum faci choux cu cremă de vanilie și struguri
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Cum faci choux cu cremă de vanilie și struguri

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Cojile ușoare de choux, umplute cu cremă fină de vanilie și completate de struguri suculenți, îmbină texturi și arome într-un desert elegant. Fiecare porție aduce un echilibru plăcut între dulceața cremei și prospețimea fructelor.

Choux cu cremă de vanilie și struguri
Choux cu cremă de vanilie și struguri Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru choux

120 ml apă

50 g unt

70 g făină

2 ouă

1 linguriță zahăr

1 praf de sare

Pentru crema de vanilie

300 ml lapte

3 gălbenușuri

70 g zahăr

25 g amidon de porumb

1 linguriță extract de vanilie

30 g unt

150 ml smântână pentru frișcă

Pentru decor

12 boabe de struguri negri fără sâmburi

1 strugure alb mare sau câteva boabe de struguri albi

1 lingură zahăr pudră, opțional

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul și tapetezi o tavă cu hârtie de copt.

Pentru choux, pui apa, untul, zahărul și sarea într-o cratiță și le aduci la fierbere, până se topește untul. Iei cratița de pe foc, torni făina dintr-o dată și amesteci energic, până se formează o bilă de aluat care se desprinde de pereți.

Pui cratița înapoi pe foc mic și amesteci 1-2 minute, ca să se usuce aluatul. Îl muți într-un bol și-l lași 5 minute să se răcorească. Adaugi ouăle, pe rând, amestecând bine după fiecare, până obții un aluat lucios, care cade lent de pe lingură.

Pui aluatul într-un poș cu duză mare, rotundă, și formezi 6 grămăjoare de aproximativ 6-7 cm, la distanță unele de altele, pe tava pregătită. Netezești cu un deget umezit vârfurile.

Coci choux timp de 10 minute, apoi scazi temperatura și mai coci 20-25 de minute, până devin aurii și ușoare. Nu deschizi cuptorul în primele 20 de minute, ca să nu se așeze aluatul. Le lași să se răcească complet pe un grătar.

Pentru cremă, încălzești laptele într-o crăticioară. Separat, amesteci gălbenușurile cu zahărul și amidonul, până obții o compoziție omogenă. Torni treptat laptele cald peste amestecul de gălbenușuri, amestecând continuu. Pui totul înapoi pe foc mic și amesteci 3-4 minute, până când crema se îngroașă.

Iei crema de pe foc, adaugi vanilia și untul și amesteci până devine fină. O acoperi cu folie alimentară pusă direct pe suprafața ei și o lași să se răcească complet. Bați smântâna pentru frișcă până devine fermă, apoi o încorporezi ușor în crema răcită. Pui crema într-un poș cu duză zimțată.

Tai capacul fiecărui choux, la aproximativ o treime din înălțime. Umpli partea de jos cu un strat generos de cremă, apoi așezi capacul la loc. Mai adaugi un fir de cremă deasupra și așezi câte două boabe de struguri negri, plus o felie sau câteva bucăți de strugure alb.

Dai choux-urile la frigider 20-30 de minute înainte de servire. Dacă dorești, presari puțin zahăr pudră chiar înainte să le aduci la masă.

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