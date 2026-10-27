Cum faci o plăcintă cu brânză de vaci și gutui aromate

Brânza de vaci cremoasă și gutuile parfumate se întâlnesc într-o plăcintă numai bună de savurat în zilele răcoroase. Gustul delicat al brânzei se îmbină cu notele dulce-acrișoare ale fructelor, pentru un desert care te cucerește de la prima felie.

Plăcintă cu brânză de vaci și gutui Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru aluat

400 g făină

250 ml lapte

8 g drojdie

50 g unt topit

40 g zahăr

1 praf de sare

Pentru umplutură

2 gutui

500 g brânză de vaci, bine scursă

2 linguri griș

1 pliculeț zahăr vanilat

1 ou

coaja și zeama de la 1 lămâie

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci laptele cald cu drojdia, cu o lingură de făină și cu una de zahăr. Lași amestecul deoparte 15 minute. După expirarea timpului, încorporezi în maia făina rămasă, în ploaie, apoi untul topit, sarea și restul de zahăr. Frămânți până când aluatul devine mătăsos, apoi îl acoperi și îl lași la dospit.

Pentru umplutură, speli, cureți și tai gutuile cubulețe, le pui într-un bol și le stropești cu zeama de lămâie. Separat, combini brânza, bine scursă, cu oul, zahărul, grișul, coaja de lămâie și zahărul vanilat și omogenizezi.

După ce aluatul și-a dublat volumul, îl întinzi pe masa presărată cu făină, apoi îl așezi într-o tavă de cuptor tapetată. Adaugi brânza și o netezești, având grijă să lași marginile aluatului libere, apoi pui peste ea cubulețele de gutui.

Aduci ușor marginile aluatului spre umplutură și dai tava la cuptorul încins, până când se rumenește pe margini.