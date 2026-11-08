 Gutui coapte cu frișcă și fistic, un răsfăț delicat și gustos
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Gutui coapte cu frișcă și fistic, un răsfăț delicat și gustos

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Parfumate și fragede, gutuile coapte se îmbină cu frișca aerată și fisticul crocant într-un desert cu gust de toamnă. O combinație de texturi și arome care arată la fel de bine pe cât se savurează.

Gutui coapte cu frișcă și fistic
Gutui coapte cu frișcă și fistic Foto: Shutterstock

Ingrediente

3 gutui

100 g fistic zdrobit

300 g zahăr

coaja de la 1 lămâie bio

1 baton de scorțișoară

6 linguri frișcă sau înghețată de vanilie

Mod de preparare

Speli gutuile, le cureți de coajă, le tai în două și le scoți căsuța cu semințe.

Pui pe fundul unei cratițe adânci cojile și căsuțele cu semințe de la gutui, plus coaja de lămâie. Așezi peste ele jumătățile de gutui și batonul de scorțișoară, presari zahărul și torni apă călduță, atât cât să le acopere. Fierbi aproximativ 10 minute, apoi scoți batonul de scorțișoară și jumătățile de gutui.

Fierbi în continuare siropul, la foc mediu, până când se leagă. Îl iei de pe foc când a căpătat consistența gemului și îl lași la răcit.

Servești jumătățile de gutui cu câte o lingură de frișcă sau de înghețată, presărate cu fistic.

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