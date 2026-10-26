 Prăjitură cu ciocolată și nuci, desertul care îndulcește orice zi
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Prăjitură cu ciocolată și nuci, desertul care îndulcește orice zi

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Gustul intens al ciocolatei și textura crocantă a nucilor se completează într-o prăjitură plină de savoare. Savureaz-o alături de o cafea sau ofer-o celor dragi, pentru un moment dulce petrecut împreună.

Prăjitură cu ciocolată și nuci
Prăjitură cu ciocolată și nuci Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g piure de dovleac

200 g făină

120 g zahăr brun

2 ouă

100 ml ulei

80 ml lapte

80 g nuci tocate

1 linguriță scorțișoară

½ linguriță ghimbir pudră

¼ linguriță nucșoară

1 linguriță extract de vanilie

1 linguriță praf de copt

½ linguriță bicarbonat de sodiu

un praf de sare

Pentru ganache

150 g ciocolată neagră

120 ml smântână pentru frișcă

20 g unt

50 g nuci tocate, pentru decor

Mod de preparare

Mărunțești biscuiții și îi amesteci cu untul topit. Împarți compoziția în 4 pahare și presezi ușor stratul de la bază.

Mixezi crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia, până devine fină. Adaugi piureul de dovleac, scorțișoara, ghimbirul și nucșoara. Mixezi scurt, până când crema este omogenă.

Bați smântâna pentru frișcă până capătă consistență, apoi o încorporezi treptat în crema de dovleac.

Împarți crema în pahare, peste stratul de biscuiți, și o nivelezi. Dai paharele la frigider pentru cel puțin 2 ore.

Înainte de servire, decorezi fiecare pahar cu frișcă, sos caramel și nuci tocate. Poți presăra deasupra puțină scorțișoară.

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