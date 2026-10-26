Prăjitură cu ciocolată și nuci, desertul care îndulcește orice zi
Gustul intens al ciocolatei și textura crocantă a nucilor se completează într-o prăjitură plină de savoare. Savureaz-o alături de o cafea sau ofer-o celor dragi, pentru un moment dulce petrecut împreună.
Ingrediente
250 g piure de dovleac
200 g făină
120 g zahăr brun
2 ouă
100 ml ulei
80 ml lapte
80 g nuci tocate
1 linguriță scorțișoară
½ linguriță ghimbir pudră
¼ linguriță nucșoară
1 linguriță extract de vanilie
1 linguriță praf de copt
½ linguriță bicarbonat de sodiu
un praf de sare
Pentru ganache
150 g ciocolată neagră
120 ml smântână pentru frișcă
20 g unt
50 g nuci tocate, pentru decor
Mod de preparare
Mărunțești biscuiții și îi amesteci cu untul topit. Împarți compoziția în 4 pahare și presezi ușor stratul de la bază.
Mixezi crema de brânză cu zahărul pudră și vanilia, până devine fină. Adaugi piureul de dovleac, scorțișoara, ghimbirul și nucșoara. Mixezi scurt, până când crema este omogenă.
Bați smântâna pentru frișcă până capătă consistență, apoi o încorporezi treptat în crema de dovleac.
Împarți crema în pahare, peste stratul de biscuiți, și o nivelezi. Dai paharele la frigider pentru cel puțin 2 ore.
Înainte de servire, decorezi fiecare pahar cu frișcă, sos caramel și nuci tocate. Poți presăra deasupra puțină scorțișoară.