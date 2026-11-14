 Desert de casă cu porumb, pufos și aromat! Prăjitura perfectă pentru momentele de răsfăț
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Desert de casă cu porumb, pufos și aromat! Prăjitura perfectă pentru momentele de răsfăț

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Porumbul dă acestei prăjituri culoarea aurie și o aromă discretă, care se simte mai bine când o servești simplă.

Prăjitură din porumb
Prăjitură din porumb Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 g boabe de porumb din conservă

200 ml lapte

3 ouă

120 ml ulei vegetal

180 g zahăr

120 g mălai fin

50 g făină albă

1 plic praf de copt (10 g)

1 praf de sare

1 linguriță extract de vanilie

unt

făină

Mod de preparare

Pui porumbul, laptele, ouăle, uleiul, extractul de vanilie și zahărul într-un blender și mixezi 2-3 minute, până când obții o compoziție fină.

Torni compoziția într-un bol și adaugi mălaiul, făina, sarea și praful de copt. Amesteci cu o spatulă până se omogenizează.

Ungi cu unt o tavă rotundă cu gaură la mijloc și o tapetezi cu făină, torni aluatul și îl nivelezi.

Dai la cuptorul preîncălzit 40-45 de minute, până când prăjitura devine aurie și trece testul scobitorii. O lași la răcit 10-15 minute, apoi o scoți pe un grătar.

Servești prăjitura pudrată cu zahăr sau împreună cu dulceața preferată. Se păstrează fragedă 2–3 zile, acoperită.


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