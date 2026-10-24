Tort cu frișcă și struguri, o combinație simplă care cucerește

Crema fină de frișcă și strugurii suculenți se completează într-un tort cu gust proaspăt și delicat. Elegant și îmbietor, acest desert aduce un strop de răsfăț la mesele festive sau la întâlnirile cu cei dragi.

Tort cu frișcă și struguri Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru blat

5 ouă 150 g zahăr

150 g făină

1 linguriță extract de vanilie

1 praf de sare

Pentru cremă

400 ml smântână pentru frișcă, rece

250 g mascarpone

70 g zahăr pudră

1 linguriță extract de vanilie

250 g struguri albi fără sâmburi

Pentru decor

150 ml smântână pentru frișcă

1 lingură zahăr pudră

100 g struguri albi

Mod de preparare

Preîncălzești cuptorul și tapetezi cu hârtie de copt o formă rotundă de aproximativ 20 cm.

Separi ouăle. Bați albușurile cu sarea până devin spumă, apoi adaugi treptat zahărul și continui să mixezi până obții o bezea fermă și lucioasă. Adaugi gălbenușurile și vanilia și amesteci ușor. Încorporezi făina cernută, în 2-3 tranșe, cu o spatulă, prin mișcări de jos în sus.

Torni compoziția în formă și coci blatul 30-35 de minute. Îl lași să se răcească complet, apoi îl tai în două foi egale.

Pentru cremă, mixezi mascarpone cu zahărul pudră și vanilia. Adaugi smântâna pentru frișcă rece și să mixezi până obții o cremă fermă și fină.

Speli strugurii și îi usuci foarte bine. Tai boabele mai mari în jumătăți. Așezi prima foaie de blat pe un platou și întinzi jumătate din cremă. Distribui strugurii peste cremă, apoi îi acoperi cu restul de cremă. Așezi deasupra a doua foaie de blat.

Pentru decor, bați smântâna pentru frișcă împreună cu zahărul pudră. Întinzi un strat subțire peste tort și formezi câteva rozete de frișcă deasupra.

Decorezi cu boabe de struguri și dai tortul la frigider cel puțin 2 ore înainte de servire.