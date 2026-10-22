 Sandviș cu salată de ouă și maioneză, o idee simplă pentru un mic dejun savuros
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Sandviș cu salată de ouă și maioneză, o idee simplă pentru un mic dejun savuros

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Salata cremoasă de ouă cu maioneză transformă un sandviș simplu într-o gustare delicioasă și sățioasă. Ușor de pregătit, este potrivit pentru micul dejun, un prânz rapid sau pachetul de la serviciu.

Sandviș cu salată de ouă și maioneză
Sandviș cu salată de ouă și maioneză Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 felii de pâine integrală

4 ouă

3 linguri maioneză

1 linguriță muștar, opțional

2-3 frunze de salată verde

Mod de preparare

Pui ouăle într-o cratiță cu apă rece și le fierbi 9–10 minute din momentul în care apa începe să clocotească. Le răcești în apă rece, apoi le cureți.

Tai ouăle fierte mărunt sau le zdrobești grosier cu o furculiță, într-un bol.

Adaugi maioneza și muștarul, dacă folosești, apoi amesteci bine, până obții o compoziție cremoasă, dar cu bucăți vizibile de ou.

Potrivești de sare și piper, după gust.

Speli frunzele de salată verde și le usuci bine.

Ungi două dintre feliile de pâine cu salata de ouă, într-un strat uniform.Așezi frunzele de salată verde deasupra compoziției, apoi acoperi cu celelalte două felii de pâine.

Apeși ușor sandvișurile, le tai pe diagonală și le servești imediat sau le împachetezi pentru drum.

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