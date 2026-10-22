Brioșe cu feta și spanac, pufoase și pline de gust

Pufoase și ușor sărate, brioșele cu feta și spanac sunt o idee delicioasă pentru micul dejun, pachet sau o gustare între mese. Brânza feta le dă un gust intens, care se îmbină perfect cu spanacul, iar porțiile mici le fac ușor de servit și de luat oriunde.

Brioșe cu feta și spanac Foto: Shutterstock

Ingrediente

250 g făină

2 ouă

180 ml lapte

80 ml ulei

150 g brânză feta

100 g spanac proaspăt

1 linguriță praf de copt

½ linguriță sare

piper, după gust

1 linguriță oregano uscat

1 lingură parmezan ras, opțional

Mod de preparare

Speli spanacul, îl scurgi bine și îl toci grosier.

Pui ouăle într-un bol și le bați ușor cu laptele și uleiul, până obții un amestec omogen.

În alt bol, amesteci făina cu praful de copt, sarea, piperul și oregano.

Torni ingredientele lichide peste cele uscate și amesteci cu o spatulă, doar cât să se lege compoziția.

Sfărâmi brânza feta și o adaugi în aluat, împreună cu spanacul tocat, și amesteci ușor.

Așezi hârtii speciale în tava de brioșe și umpli fiecare formă cam trei sferturi, pentru că aluatul va crește la copt.

Presari deasupra puțin parmezan ras, dacă folosești. Coci brioșele în cuptorul preîncălzit 22-25 de minute, până trec testul scobitorii.

Se păstrează bine până a doua zi și merg în pachet cu roșii cherry, felii de castravete sau ardei gras.