Conopidă pane cu sos de iaurt, o gustare de împărțit cu poftă
Crocantă la exterior și fragedă în interior, conopida pane se potrivește perfect cu un sos răcoritor de iaurt. Servește-o ca aperitiv, garnitură sau gustare savuroasă, de care să te bucuri alături de cei dragi.
Ingrediente
1 conopidă mică
3 ouă
250 g pesmet
100 g parmezan ras sare
Pentru sosul de iaurt
200 ml iaurt cremos
4 căței de usturoi
1 lingură zeamă de lămâie
1 lingură pătrunjel tăiat fin
sare, după gust
Mod de preparare
Speli conopida și o rupi buchețele. Așezi pe foc o oală cu apă și sare, o lași să clocotească, apoi blanșezi conopida cinci minute. O scoți într-un vas cu apă foarte rece, apoi o pui la scurs.
Între timp, bați ouăle cu sare, după gust, adaugi parmezanul și omogenizezi. Torni pesmetul într-o farfurie.
Treci buchețelele de conopidă prin ouă, apoi prin pesmet și le așezi pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Dai tava la cuptorul preîncălzit la 200°C și le ții până se rumenesc.
Pentru sos, amesteci toate ingredientele, zdrobind usturoiul, și le pui într-un bol. Servești conopida pane cu sosul de iaurt, decorată cu pătrunjel.