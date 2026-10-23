 Conopidă pane cu sos de iaurt, o gustare de împărțit cu poftă
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Conopidă pane cu sos de iaurt, o gustare de împărțit cu poftă

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Crocantă la exterior și fragedă în interior, conopida pane se potrivește perfect cu un sos răcoritor de iaurt. Servește-o ca aperitiv, garnitură sau gustare savuroasă, de care să te bucuri alături de cei dragi.

Conopidă pane cu sos de iaurt
Conopidă pane cu sos de iaurt Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 conopidă mică

3 ouă

250 g pesmet

100 g parmezan ras sare

Pentru sosul de iaurt

200 ml iaurt cremos

4 căței de usturoi

1 lingură zeamă de lămâie

1 lingură pătrunjel tăiat fin

sare, după gust

Mod de preparare

Speli conopida și o rupi buchețele. Așezi pe foc o oală cu apă și sare, o lași să clocotească, apoi blanșezi conopida cinci minute. O scoți într-un vas cu apă foarte rece, apoi o pui la scurs.

Între timp, bați ouăle cu sare, după gust, adaugi parmezanul și omogenizezi. Torni pesmetul într-o farfurie.

Treci buchețelele de conopidă prin ouă, apoi prin pesmet și le așezi pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Dai tava la cuptorul preîncălzit la 200°C și le ții până se rumenesc.

Pentru sos, amesteci toate ingredientele, zdrobind usturoiul, și le pui într-un bol. Servești conopida pane cu sosul de iaurt, decorată cu pătrunjel.

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