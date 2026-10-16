Cum pregătești varză la borcan pentru iarnă

Pregătește varză la borcan pentru zilele în care ai poftă de gustul preparatelor de casă. Este delicioasă alături de fripturi și tocănițe sau într-o salată simplă, cu puțin ulei și piper.

Varză la borcan Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg varză albă

500 g morcovi

2-3 ardei iuți

100 ml oțet

2 linguri sare

200 ml ulei

Mod de preparare

Speli legumele. Îndepărtezi primele două foi de la varză și o tai fâșii. Cureți morcovii și îi dai prin răzătoare. Îndepărtezi de la ardei nervurile și semințele, apoi îi tai fin.

Pui varza într-un bol, o freci cu sare, adaugi peste ea morcovii rași și ardeii iuți. Lași legumele în bol 15 minute, apoi le pui într-o strecurătoare, să-și lase sucul. Le storci din când în când.

În zeama lăsată de legume în bol torni oțetul și uleiul, apoi amesteci dressingul.

Așezi legumele în borcane sterile, torni dressingul și le închizi ermetic.

Le sterilizezi în cuptor 30 de minute, le lași la răcit, la temperatura camerei, apoi le depozitezi.