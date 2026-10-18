 Dulceață de ardei iute, un strop de îndrăzneală în fiecare linguriță
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Dulceață de ardei iute, un strop de îndrăzneală în fiecare linguriță

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Dulce și picantă, această dulceață transformă aperitivele în mici surprize culinare. Se potrivește minunat cu brânzeturi maturate, fripturi sau burgeri, cărora le adaugă culoare și un gust intens.

Dulceață de ardei iute,
Dulceață de ardei iute, Foto: Shutterstock

Ingrediente

500 g ardei iuți

4 gogoșari

500 ml oțet de vin alb

750 g zahăr

sare

Mod de preparare

Speli ardeii iuți și gogoșarii. Le îndepărtezi ardeilor iuți nervurile și semințele, apoi îi tai mărunt.

Dai gogoșarii prin mașina de tocat sau prin robotul de bucătărie, după ce le-ai îndepărtat semințele și nervurile, apoi îi lași deoparte.

Separat, într-o cratiță, amesteci oțetul cu zahărul, apoi o așezi pe foc și o lași să fiarbă aproximativ cinci minute. Adaugi ardeii iuți și gogoșarii, dai focul mic, presari un praf de sare și fierbi până când dulceața se leagă bine.

Torni dulceața fierbinte în borcane sterilizate, le închizi ermetic și le depozitezi într-un loc răcoros.

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