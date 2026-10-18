Dulceață de ardei iute, un strop de îndrăzneală în fiecare linguriță
Dulce și picantă, această dulceață transformă aperitivele în mici surprize culinare. Se potrivește minunat cu brânzeturi maturate, fripturi sau burgeri, cărora le adaugă culoare și un gust intens.
Ingrediente
500 g ardei iuți
4 gogoșari
500 ml oțet de vin alb
750 g zahăr
sare
Mod de preparare
Speli ardeii iuți și gogoșarii. Le îndepărtezi ardeilor iuți nervurile și semințele, apoi îi tai mărunt.
Dai gogoșarii prin mașina de tocat sau prin robotul de bucătărie, după ce le-ai îndepărtat semințele și nervurile, apoi îi lași deoparte.
Separat, într-o cratiță, amesteci oțetul cu zahărul, apoi o așezi pe foc și o lași să fiarbă aproximativ cinci minute. Adaugi ardeii iuți și gogoșarii, dai focul mic, presari un praf de sare și fierbi până când dulceața se leagă bine.
Torni dulceața fierbinte în borcane sterilizate, le închizi ermetic și le depozitezi într-un loc răcoros.