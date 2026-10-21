Varză cu cartofi, o mâncare simplă și plină de gust

Varza fragedă și cartofii sățioși se îmbină într-o mâncare cu gust de acasă. Cu ingrediente la îndemână, această rețetă este ideală pentru un prânz gustos și economic.

Varză cu cartofi, Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 varză de mărime potrivită

500 g cartofi, curățați și tăiați felii subțiri

ulei

sare

piper

boia de ardei dulce

boia de ardei iute

crenguțe de rozmarin

pătrunjel, tăiat fin

Mod de preparare

Îndepărtezi primele foi de la varză, o speli, o usuci și o tai în patru felii rotunde, le ungi cu ulei și le dai cu sare și cu piper, după gust. Le așezi pe o tavă dreptunghiulară unsă cu unt. Pui pe lângă ele cartofii tăiați și îi dai cu sare și cu piper, după gust. Presari peste ele boia, după gust, dai tava la cuptorul încins și le ții până se rumenesc frumos.

Scoți tava, presari verdeața tăiată fin și le lași la răcorit, apoi le servești.