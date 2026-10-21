Varză cu cartofi, o mâncare simplă și plină de gust
Varza fragedă și cartofii sățioși se îmbină într-o mâncare cu gust de acasă. Cu ingrediente la îndemână, această rețetă este ideală pentru un prânz gustos și economic.
Ingrediente
1 varză de mărime potrivită
500 g cartofi, curățați și tăiați felii subțiri
ulei
sare
piper
boia de ardei dulce
boia de ardei iute
crenguțe de rozmarin
pătrunjel, tăiat fin
Mod de preparare
Îndepărtezi primele foi de la varză, o speli, o usuci și o tai în patru felii rotunde, le ungi cu ulei și le dai cu sare și cu piper, după gust. Le așezi pe o tavă dreptunghiulară unsă cu unt. Pui pe lângă ele cartofii tăiați și îi dai cu sare și cu piper, după gust. Presari peste ele boia, după gust, dai tava la cuptorul încins și le ții până se rumenesc frumos.
Scoți tava, presari verdeața tăiată fin și le lași la răcorit, apoi le servești.