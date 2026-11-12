La 80 de ani, Elena Merișoreanu a fost în formă maximă la filmările pentru Revelion! Ce pantofi și-a luat solista pentru a rezista? Ornela Pasăre și-a rupt tocul dansând

Artiștii noștri au mult de muncă în această perioadă. Mai toate televiziunile au dat drumul la filmările pentru Revelionul 2027! Ajunsă la 80 de ani, Elena Merișoreanu nu se lasă! A fost sufletul petrecerii la ediția de la Etno TV, ce va fi difuzată în noaptea dintre ani.

1/7 Elena Merișoreanu și Ornela Pasăre, la Etno TV Foto: Instagram

Elena Merișoreanu a împlinit 80 de ani pe 5 noiembrie și de atunci o ține tot într-o petrecere. Îndrăgita solistă a fost sărbătorită în mai multe emisiuni TV de ziua ei, iar acum petrece în continuare alături de colegi pe la filmările pentru Revelion.

Elena Merișoreanu și-a luat pantofi comozi ca să reziste la Revelionul de la Etno TV

Zilele trecute, cântăreața nu a ratat filmările la Revelionul de la Etno TV, unde s-a întâlnit cu colegi de scenă dragi precum: Saveta Bogdan, Adriana Antoni, Ornela Pasăre, soții Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, Constantin Enceanu sau Văru Săndel.

„Sunt obișnuită cu oboseala, dar e plăcut la astfel de petreceri pentru că ne vedem cu colegi dragi. Eu am stat la Revelionul de la Etno Tv de la ora 21 până pe la 23.30. S-a filmat pe calupuri. Alții au stat mai mult, dar a fost foarte frumos.

Nu am stat pe tocuri, am luat pantofi foarte confortabili. Toate durerile trec când sunt la evenimente, nu mai simt decât dragoste pentru publicul meu drag care mă susține”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Click!

Ornela Pasăre: „Am jucat până mi-am rupt tocul la pantof”

Ornela Pasăre s-a numărat și ea printre artiștii invitați la petrecerea de Revelion de la Etno TV. Cântăreața a dansat până i s-a dezlipit un toc!

„Revelionul filmat la Etno TV a fost, pentru mine, unul cu totul special, o experiență pe care o voi păstra cu drag în suflet. A fost o atmosferă extraordinară, plină de energie, emoție, voie bună și multă muzică românească autentică. Am jucat până mi-am rupt tocul la pantof. M-am bucurat să fac parte dintr-un asemenea proiect și să întâmpin simbolic noul an alături de oameni minunați, colegi de breaslă, artiști de mare valoare și o echipă de profesioniști.

Filmările au durat mai multe ore, iar în spatele momentelor frumoase pe care telespectatorii le vor vedea pe micul ecran se află multă muncă, pregătire, răbdare și implicare. Dincolo de ceea ce vede publicul pe micul ecran, în spatele unei emisiuni există multă muncă, organizare, răbdare și o echipă de oameni care pune suflet în fiecare detaliu.

Chiar dacă programul a fost unul cât se poate de solicitant, atmosfera ne-a făcut să uităm de oboseală. Au fost momente de cântec, dans, zâmbete și multă bucurie, exact așa cum îmi place mie să fie o petrecere românească adevărată”, a povestit Ornela Pasăre, pentru Click!

Foto: Click!

„Uneori, oboseala își spune cuvântul”

Artista a recunoscut că, de multe ori, la filmările care durează ore în șir oboseala își spune cuvântul.

„Am pus mult suflet în apariția mea, pentru că îmi doresc ca fiecare întâlnire cu publicul să fie una memorabilă. Pentru mine, muzica populară nu înseamnă doar cântec, ci tradiție, identitate, emoție și legătura frumoasă dintre artist și public.

Le mulțumesc celor de la Etno TV pentru invitație, pentru primirea frumoasă și pentru această experiență deosebită. Sper ca telespectatorii să simtă, prin intermediul ecranului, măcar o parte din energia și bucuria pe care noi le-am trăit la filmări. A fost un Revelion cu suflet românesc, așa cum ne dorim cu toții să înceapă un an nou!

Este o perioadă extrem de solicitantă, fără îndoială, stau mai mult pe drumuri, nu am timp nici familia să mi-o vizitez.

Uneori, oboseala își spune cuvântul, programul este aglomerat, iar timpul pentru odihnă devine destul de limitat. Dar atunci când urc pe scenă și văd bucuria oamenilor, uit de toate. Publicul îmi dă energie și motivație. Consider că este o binecuvântare să ai parte de solicitări și să fii dorit de oameni, iar pentru mine fiecare invitație înseamnă o bucurie și o responsabilitate”, ne-a mai mărturisit solista.

Unde va petrece Ornela Sărbătorile?

Ornela Pasăre va păstra și anul acesta tradiția și va petrece Crăciunul alături de familie, urmând ca de Revelion să cânte în mai multe locuri.

„Sărbătorile de iarnă le voi petrece alături de familia mea minunată, așa cum facem în fiecare an. Pentru noi, aceasta este o tradiție de suflet, pe care o păstrăm cu drag și pe care nu ne dorim să o pierdem niciodată. Indiferent cât de aglomerat este programul meu artistic și câte drumuri mă poartă prin țară, Crăciunul rămâne acel moment special în care mă întorc cu toată dragostea acasă, lângă cei dragi.

Îmi place să păstrez farmecul sărbătorilor de altădată, cu masa îmbelșugată, preparate tradiționale, miros de cozonac, colinde, voie bună și, mai ales, căldura familiei. Sunt momente în care nu contează scena, luminile sau aplauzele, ci bucuria de a fi împreună, de a depăna amintiri și de a mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem.

Cred că cele mai frumoase daruri nu se găsesc sub brad, ci sunt oamenii pe care îi avem aproape. Pentru mine, familia este locul în care îmi găsesc liniștea, echilibrul și puterea de a merge mai departe. Iar această tradiție de a petrece sărbătorile împreună este una dintre cele mai prețioase bucurii ale sufletului meu”, a mai dezvăluit aceasta, pentru Click!