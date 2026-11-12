 La 80 de ani, Elena Merișoreanu a fost în formă maximă la filmările pentru Revelion! Ce pantofi și-a luat solista pentru a rezista? Ornela Pasăre și-a rupt tocul dansând
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

La 80 de ani, Elena Merișoreanu a fost în formă maximă la filmările pentru Revelion! Ce pantofi și-a luat solista pentru a rezista? Ornela Pasăre și-a rupt tocul dansând

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Artiștii noștri au mult de muncă în această perioadă. Mai toate televiziunile au dat drumul la filmările pentru Revelionul 2027! Ajunsă la 80 de ani, Elena Merișoreanu nu se lasă! A fost sufletul petrecerii la ediția de la Etno TV, ce va fi difuzată în noaptea dintre ani. 

Elena Merișoreanu și Ornela Pasăre, la Etno TV
1/7
Elena Merișoreanu și Ornela Pasăre, la Etno TV Foto: Instagram

Elena Merișoreanu a împlinit 80 de ani pe 5 noiembrie și de atunci o ține tot într-o petrecere. Îndrăgita solistă a fost sărbătorită în mai multe emisiuni TV de ziua ei, iar acum petrece în continuare alături de colegi pe la filmările pentru Revelion

Elena Merișoreanu și-a luat pantofi comozi ca să reziste la Revelionul de la Etno TV

Zilele trecute, cântăreața nu a ratat filmările la Revelionul de la Etno TV, unde s-a întâlnit cu colegi de scenă dragi precum: Saveta Bogdan, Adriana Antoni, Ornela Pasăre, soții Cornelia și Lupu Rednic, Mariana Ionescu Căpitănescu, Constantin Enceanu sau Văru Săndel. 

„Sunt obișnuită cu oboseala, dar e plăcut la astfel de petreceri pentru că ne vedem cu colegi dragi. Eu am stat la Revelionul de la Etno Tv de la ora 21 până pe la 23.30. S-a filmat pe calupuri. Alții au stat mai mult, dar a fost foarte frumos.

Nu am stat pe tocuri, am luat pantofi foarte confortabili. Toate durerile trec când sunt la evenimente, nu mai simt decât dragoste pentru publicul meu drag care mă susține”, a declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Click!

Ornela Pasăre: „Am jucat până mi-am rupt tocul la pantof”

Ornela Pasăre s-a numărat și ea printre artiștii invitați la petrecerea de Revelion de la Etno TV. Cântăreața a dansat până i s-a dezlipit un toc! 

„Revelionul filmat la Etno TV a fost, pentru mine, unul cu totul special, o experiență pe care o voi păstra cu drag în suflet. A fost o atmosferă extraordinară, plină de energie, emoție, voie bună și multă muzică românească autentică. Am jucat până mi-am rupt tocul la pantof. M-am bucurat să fac parte dintr-un asemenea proiect și să întâmpin simbolic noul an alături de oameni minunați, colegi de breaslă, artiști de mare valoare și o echipă de profesioniști.

Filmările au durat mai multe ore, iar în spatele momentelor frumoase pe care telespectatorii le vor vedea pe micul ecran se află multă muncă, pregătire, răbdare și implicare. Dincolo de ceea ce vede publicul pe micul ecran, în spatele unei emisiuni există multă muncă, organizare, răbdare și o echipă de oameni care pune suflet în fiecare detaliu.

Chiar dacă programul a fost unul cât se poate de solicitant, atmosfera ne-a făcut să uităm de oboseală. Au fost momente de cântec, dans, zâmbete și multă bucurie, exact așa cum îmi place mie să fie o petrecere românească adevărată”, a povestit Ornela Pasăre, pentru Click!

image
Foto: Click!

„Uneori, oboseala își spune cuvântul”

Artista a recunoscut că, de multe ori, la filmările care durează ore în șir oboseala își spune cuvântul. 

„Am pus mult suflet în apariția mea, pentru că îmi doresc ca fiecare întâlnire cu publicul să fie una memorabilă. Pentru mine, muzica populară nu înseamnă doar cântec, ci tradiție, identitate, emoție și legătura frumoasă dintre artist și public.

Le mulțumesc celor de la Etno TV pentru invitație, pentru primirea frumoasă și pentru această experiență deosebită. Sper ca telespectatorii să simtă, prin intermediul ecranului, măcar o parte din energia și bucuria pe care noi le-am trăit la filmări. A fost un Revelion cu suflet românesc, așa cum ne dorim cu toții să înceapă un an nou!

Este o perioadă extrem de solicitantă, fără îndoială, stau mai mult pe drumuri, nu am timp nici familia să mi-o vizitez. 

Uneori, oboseala își spune cuvântul, programul este aglomerat, iar timpul pentru odihnă devine destul de limitat. Dar atunci când urc pe scenă și văd bucuria oamenilor, uit de toate. Publicul îmi dă energie și motivație. Consider că este o binecuvântare să ai parte de solicitări și să fii dorit de oameni, iar pentru mine fiecare invitație înseamnă o bucurie și o responsabilitate”, ne-a mai mărturisit solista. 

Unde va petrece Ornela Sărbătorile?

Ornela Pasăre va păstra și anul acesta tradiția și va petrece Crăciunul alături de familie, urmând ca de Revelion să cânte în mai multe locuri. 

„Sărbătorile de iarnă le voi petrece alături de familia mea minunată, așa cum facem în fiecare an. Pentru noi, aceasta este o tradiție de suflet, pe care o păstrăm cu drag și pe care nu ne dorim să o pierdem niciodată. Indiferent cât de aglomerat este programul meu artistic și câte drumuri mă poartă prin țară, Crăciunul rămâne acel moment special în care mă întorc cu toată dragostea acasă, lângă cei dragi.

Îmi place să păstrez farmecul sărbătorilor de altădată, cu masa îmbelșugată, preparate tradiționale, miros de cozonac, colinde, voie bună și, mai ales, căldura familiei. Sunt momente în care nu contează scena, luminile sau aplauzele, ci bucuria de a fi împreună, de a depăna amintiri și de a mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem.

Cred că cele mai frumoase daruri nu se găsesc sub brad, ci sunt oamenii pe care îi avem aproape. Pentru mine, familia este locul în care îmi găsesc liniștea, echilibrul și puterea de a merge mai departe. Iar această tradiție de a petrece sărbătorile împreună este una dintre cele mai prețioase bucurii ale sufletului meu”, a mai dezvăluit aceasta, pentru Click!

Ghid de cumpărături

Violeta Banica si Andreea Marin, foto Instagram jpg
Andreea Marin, dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, stabilită în SUA. Ce spune despre iubitul tinerei: „Nu rezist” Vedete românești
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1 PrimeTime
image
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate” adevarul.ro
image
Cât te costă să construiești o casă pe un teren agricol. Taxele și cheltuielile pe care trebuie să le iei în calcul adevarul.ro

Parteneri

image
Șoc! Meme Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul şoferului român de TIR, acuzat că a provocat primul carambol din Bulgaria observatornews.ro
image
Mircea Badea, după ce Erling Haaland a donat o carte din 1594 orașului său: „E greu cu generația asta, greu cu cititul” www.antena3.ro
image
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Lista orașelor care ar putea deveni comune după reorganizarea României. Sinaia, Predeal și Eforie, printre localitățile vizate. Ce se întâmplă cu locuitorii playtech.ro
image
Cum a fugit Nadia Comăneci din România lui Ceaușescu! Drumul periculos spre libertate, cu doar câteva săptămâni înainte de Revoluție www.fanatik.ro
image
Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: 'Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Imagini de senzație din trecutul lui Valerie Lungu. Cum arăta concurenta de la Asia Express înainte să devină cunoscută. Detalii neștiute din trecutul ei, din vremea în care era studentă / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
banner Asia Express jpg
VideoCe vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!” PrimeTime
netflix depositphotos1 jpeg
Serialul de pe Netflix care face furori în întreaga lume. S-a lansat pe 11 noiembrie și are 8 episoade pline de suspans și acțiune PrimeTime
Finaliștii Asia Express
#Asia Express
Câți bani ar fi câștigat Gabi Torje la „Asia Express” 2026. Suma primită de la Antena 1, după zece etape de competiție PrimeTime
irina fodor asia express jpg
#Asia Express
Vestea dată de Irina Fodor după marea finală Asia Express! Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani. „Să nu vă atașați prea tare” PrimeTime
Laura Cosoi și soțul jpg
VideoLaura Cosoi, dezvăluiri despre certurile cu soțul ei. Cum reacționează Cosmin Curticăpean când se enervează: „Are fitilul scurt” PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Au pierdut trofeul „Asia Express”, dar au câștigat o avere. Ce sumă ar fi primit, de fapt, Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Antena 1 PrimeTime
echipa castigatoare jpg
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro PrimeTime
Gabi Torje jpg
Finala Asia Express 2026. Concurenții au primit mesaje de la familie. Cum au reacționat Torje și Alexuc când și-au văzut partenerele PrimeTime
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net